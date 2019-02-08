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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 127128129130>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 122
Бойко Юрій Анатолійович
2%
2
Гриценко Анатолій Степанович
11%
14
Зеленський Володимир Олександрович
27%
33
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
8%
10
Порошенко Петро Олексійович
34%
42
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
3%
4
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
12%
15
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 16:31

Re: Політичні дискусії

  tea написав:Доведеться звертатись до О_О,щоб вона з 10 ніків проголосувала за Садового.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 16:40

Активисту Николаю Выговскому, который пришел на встречу с Петром Порошенко, не дали задать президенту вопрос: когда двое заказчиков убийства Екатерины - Андрей Гордеев и Евгений Рищук - будут сняты с их должностей?

Двое охранников Порошенко держали его за плечи и не давали встать с места и поднять плакат. Требование показать свои документы проигнорировали, а когда активист попытался сфотографировать провокаторов, забрали телефон. Плакат, который держал Николай, порвали. Источник: https://censor.net.ua/p3110867

а тут писали, шо петро либерал. :mrgreen:
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 17:26

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Ох уж эти сторонники Порошенко, мгновенно всё просчитывают, чтобы молодежь голосовала на выборах - это им сегодня невыгодно, админресурс - это выполнить гражданский долг

Я про ці штрафи сьогодні перший раз прочитав, і, сподіваюсь, в останнє, принаймі, в Раді щоб такого законопроекту не було.
Штрафи навіть депутатів не заженуть на голосування, а перісічні нехай примусово ходять. :)
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 17:27

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Во многих странах просто так не убежишь от исполнения долга перед страной и забесплатно не избежишь голосования -


Ви за штрафи, а інший пан за легалізацію продажу:

  prodigy написав:надо официально разрешить продавать свой голос


видно що форум економічний.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 17:33

  Ой+ написав:
  freeze написав:Во многих странах просто так не убежишь от исполнения долга перед страной и забесплатно не избежишь голосования -


Ви за штрафи, а інший пан за легалізацію продажу:

  prodigy написав:надо официально разрешить продавать свой голос


видно що форум економічний.


Как сейчас модно говорить - монетизация выборов )))

В принципе идея с официальной продажей голосов достаточно разумна, отпадет шелуха, которой все равно какое будет будущее у страны, останутся заинтересованные обеспокоенные будущим люди.

Хотя понятно, что на сегодня, это конечно больше выглядит как шутка.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 17:37

  Starikan написав:Мы же не удивляемся, что квартиры давно уже не раздают бесплатно

"Кому надо" - раздают. И не только квартиры, но и кучу компенсаций непонятно за что
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 18:04

  Вкладчик1234 написав:
  Starikan написав:Мы же не удивляемся, что квартиры давно уже не раздают бесплатно

"Кому надо" - раздают. И не только квартиры, но и кучу компенсаций непонятно за что

удивляться надо тому, что одни живут при коммунизме, а другие при диком капитализме.
в Киеве за последние четыре года на учете состояли 2500 служебных квартир, однако часть из них, в том числе элитные апартаменты, перешла в частную собственность.

https://www.rbc.ua/rus/news/muzhenko-dr ... 61640.html
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 18:34

Уф, осилил все 50 минут предвыборной речи Порошенко на сегодняшнем форуме.
Поскольку подозреваю, что я один из присутствующих здесь смог это сделать - общие впечатления:
1/ стилистика речей в стиле Стивена Кинга, характерная для недавнего декабря месяца, сейчас на нас нападут и тд, полностью ушла в прошлое, как ластиком стёрли, видно предвыборный штаб провел внутренний опрос населения и понял, что пугалки население не вставляют
2/ вся речь пропитана невиданным оптимизмом о будущем процветании, миллионах рабочих будущих мест и тд, сильно напомнило речь товарища О.Бендера в известном романе
3/ понятно не обошлось о воспоминании как кое-кто хихикал с Путиным, мелочь, но приятно
4/ два раза зал в полном составе вставал - Нас не поставят на колени ! и Мы не будем подписывать договор о капитуляции
5/ за 50 минут Президент ни разу не произнес слово Коррупция, если вам кажется это фантастикой можете сами проверить, не с чем бороться или как же я буду с этим бороться ))) Хотя слово Подсолнечное масло - было произнесено 5 раз )))
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 18:34

Re: Політичні дискусії

  19yuriy91 написав:удивляться надо тому, что одни живут при коммунизме, а другие при диком капитализме.
при феодализме живут и те и другие. Для капитализма нужно верховенство права и закон один для всех. Тогда появится конкуренция и пойдёт движуха в правильном направлении. Капитализм и беззаконие несовместимы, капитал всегда ищет безопасное место и бежит от беззакония.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 18:47

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Уф, осилил все 50 минут предвыборной речи Порошенко на сегодняшнем форуме.
Поскольку подозреваю, что я один из присутствующих здесь смог это сделать - общие впечатления:

1.Поржав над конкурентами.
2.Похвастав перемогами.
3.Промовчав про проблеми.
Все як в усіх. Мені сподобалось.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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