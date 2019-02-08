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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 127128129130 За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували): Політичні дискусії 5.1 5 122 Бойко Юрій Анатолійович 2% 2 Гриценко Анатолій Степанович 11% 14 Зеленський Володимир Олександрович 27% 33 Ляшко Олег Валерійович 1% 1 Мураєв Євгеній Володимирович 8% 10 Порошенко Петро Олексійович 34% 42 Садовий Андрій Іванович 0 0 Тимошенко Юлія Володимирівна 3% 4 Шевченко Олександр Леонідович 1% 1 Інший кандидат 12% 15 Всього голосів : 122 Додано: Суб 09 лют, 2019 18:55 Цікаво було б,аби будь-який канал зробив прямі дебати між основними конкурентами і однаковими правилами.Наприклад,запрошують на дебати Порошенко і Тимошенко,готують для них 25-30 ключових питань і кожному дають,наприклад,по 3 хвилини на відповідь.

Нагадаю,що в 2010 році планувались дебати між Яником і ЮВТ,але Яник не прийшов.

Цікаво - чи будуть якісь дебати,де один з конкурентів вирішить не прийти. tea Повідомлень: 16923 З нами з: 15.11.08 Подякував: 611 раз. Подякували: 2249 раз. Профіль 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 лют, 2019 19:09 tea написав: Нагадаю,що в 2010 році планувались дебати між Яником і ЮВТ,але Яник не прийшов. Нагадаю,що в 2010 році планувались дебати між Яником і ЮВТ,але Яник не прийшов.



Здесь помню, здесь не помню )))

В 2014 году Тимошенко настойчиво звала на дебаты Порошенко, но он проигнорировал.



И в этом году будет тоже самое, имхо.



Аласания готовил дебаты на UA:Перший, но его скоропостижно сняли.



Но наверное, там будут всё-таки показывать дебаты, но кому интересно дебаты Ващенко с кандидатом Габером ? Подозреваю, что сетка так и будет составлена - Тимошенко против Кривоноса. Порошенко против Носенко, на что ПАП естественно скажет, а кто такой Носенко, чтобы мне время терять? Здесь помню, здесь не помню )))В 2014 году Тимошенко настойчиво звала на дебаты Порошенко, но он проигнорировал.И в этом году будет тоже самое, имхо.Аласания готовил дебаты на UA:Перший, но его скоропостижно сняли.Но наверное, там будут всё-таки показывать дебаты, но кому интересно дебаты Ващенко с кандидатом Габером ? Подозреваю, что сетка так и будет составлена - Тимошенко против Кривоноса. Порошенко против Носенко, на что ПАП естественно скажет, а кто такой Носенко, чтобы мне время терять? freeze 4 Повідомлень: 9526 З нами з: 02.07.14 Подякував: 2785 раз. Подякували: 3876 раз. Профіль 16 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 лют, 2019 19:20 Re: Політичні дискусії freeze написав: Запретить по каким-то дискриминирующим признакам уже не получится, в Конституции закреплено движение в ЕС, любой суд теперь на счет раз отменит любые подобные поправки как несоответствующее Конституции. Запретить по каким-то дискриминирующим признакам уже не получится, в Конституции закреплено движение в ЕС, любой суд теперь на счет раз отменит любые подобные поправки как несоответствующее Конституции.

Читаем Конституцию:

Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить:



1) внесення змін до Конституції України в межах і порядку, передбачених розділом XIII цієї Конституції;

...

Розділ XIII

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

...

Стаття 155. Законопроект про внесення змін до Конституції України, крім розділу I "Загальні засади", розділу III "Вибори. Референдум" і розділу XIII "Внесення змін до Конституції України", попередньо схвалений більшістю від конституційного складу Верховної Ради України, вважається прийнятим, якщо на наступній черговій сесії Верховної Ради України за нього проголосувало не менш як дві третини від конституційного складу Верховної Ради України.



Стаття 156. Законопроект про внесення змін до розділу I "Загальні засади", розділу III "Вибори. Референдум" і розділу XIII "Внесення змін до Конституції України" подається до Верховної Ради України Президентом України або не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України і, за умови його прийняття не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України, затверджується всеукраїнським референдумом, який призначається Президентом України.



Повторне подання законопроекту про внесення змін до розділів I, III і XIII цієї Конституції з одного й того самого питання можливе лише до Верховної Ради України наступного скликання.

https://u.to/UKupFA



и вспоминаем, как за ОДНО заседание из Конституции был исключен раздел

Розділ VII

ПРОКУРАТУРА

при назначении Луценко на должность Генпрокурора. И это нарушение "не заметила" ни одна ни правоохранительная, ни правозащитная организация как в Украине, так и за границей.



Т.ч. при желании Конституция Украины меняется мгновенно. Читаем Конституцию:и вспоминаем, как зазаседание из Конституции был исключен разделпри назначении Луценко на должность Генпрокурора. И это нарушение "не заметила" ни одна ни правоохранительная, ни правозащитная организация как в Украине, так и за границей.Т.ч. при желании Конституция Украины меняется мгновенно. yanyura Повідомлень: 4056 З нами з: 09.01.09 Подякував: 984 раз. Подякували: 844 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 127128129130 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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