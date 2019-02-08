Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Цікаво було б,аби будь-який канал зробив прямі дебати між основними конкурентами і однаковими правилами.Наприклад,запрошують на дебати Порошенко і Тимошенко,готують для них 25-30 ключових питань і кожному дають,наприклад,по 3 хвилини на відповідь. Нагадаю,що в 2010 році планувались дебати між Яником і ЮВТ,але Яник не прийшов. Цікаво - чи будуть якісь дебати,де один з конкурентів вирішить не прийти.
tea написав:Нагадаю,що в 2010 році планувались дебати між Яником і ЮВТ,але Яник не прийшов.
Здесь помню, здесь не помню ))) В 2014 году Тимошенко настойчиво звала на дебаты Порошенко, но он проигнорировал.
И в этом году будет тоже самое, имхо.
Аласания готовил дебаты на UA:Перший, но его скоропостижно сняли.
Но наверное, там будут всё-таки показывать дебаты, но кому интересно дебаты Ващенко с кандидатом Габером ? Подозреваю, что сетка так и будет составлена - Тимошенко против Кривоноса. Порошенко против Носенко, на что ПАП естественно скажет, а кто такой Носенко, чтобы мне время терять?
freeze написав:Запретить по каким-то дискриминирующим признакам уже не получится, в Конституции закреплено движение в ЕС, любой суд теперь на счет раз отменит любые подобные поправки как несоответствующее Конституции.
Читаем Конституцию:
Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить:
1) внесення змін до Конституції України в межах і порядку, передбачених розділом XIII цієї Конституції; ... Розділ XIII ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ ... Стаття 155. Законопроект про внесення змін до Конституції України, крім розділу I "Загальні засади", розділу III "Вибори. Референдум" і розділу XIII "Внесення змін до Конституції України", попередньо схвалений більшістю від конституційного складу Верховної Ради України, вважається прийнятим, якщо на наступній черговій сесії Верховної Ради України за нього проголосувало не менш як дві третини від конституційного складу Верховної Ради України.
Стаття 156. Законопроект про внесення змін до розділу I "Загальні засади", розділу III "Вибори. Референдум" і розділу XIII "Внесення змін до Конституції України" подається до Верховної Ради України Президентом України або не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України і, за умови його прийняття не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України, затверджується всеукраїнським референдумом, який призначається Президентом України.
Повторне подання законопроекту про внесення змін до розділів I, III і XIII цієї Конституції з одного й того самого питання можливе лише до Верховної Ради України наступного скликання.