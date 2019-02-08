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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 127128129130

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 122
Бойко Юрій Анатолійович
2%
2
Гриценко Анатолій Степанович
11%
14
Зеленський Володимир Олександрович
27%
33
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
8%
10
Порошенко Петро Олексійович
34%
42
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
3%
4
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
12%
15
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 18:55

Цікаво було б,аби будь-який канал зробив прямі дебати між основними конкурентами і однаковими правилами.Наприклад,запрошують на дебати Порошенко і Тимошенко,готують для них 25-30 ключових питань і кожному дають,наприклад,по 3 хвилини на відповідь.
Нагадаю,що в 2010 році планувались дебати між Яником і ЮВТ,але Яник не прийшов.
Цікаво - чи будуть якісь дебати,де один з конкурентів вирішить не прийти.
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 19:09

  tea написав:Нагадаю,що в 2010 році планувались дебати між Яником і ЮВТ,але Яник не прийшов.


Здесь помню, здесь не помню )))
В 2014 году Тимошенко настойчиво звала на дебаты Порошенко, но он проигнорировал.

И в этом году будет тоже самое, имхо.

Аласания готовил дебаты на UA:Перший, но его скоропостижно сняли.

Но наверное, там будут всё-таки показывать дебаты, но кому интересно дебаты Ващенко с кандидатом Габером ? Подозреваю, что сетка так и будет составлена - Тимошенко против Кривоноса. Порошенко против Носенко, на что ПАП естественно скажет, а кто такой Носенко, чтобы мне время терять?
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 19:20

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Запретить по каким-то дискриминирующим признакам уже не получится, в Конституции закреплено движение в ЕС, любой суд теперь на счет раз отменит любые подобные поправки как несоответствующее Конституции.

Читаем Конституцию:
Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить:

1) внесення змін до Конституції України в межах і порядку, передбачених розділом XIII цієї Конституції;
...
Розділ XIII
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ
...
Стаття 155. Законопроект про внесення змін до Конституції України, крім розділу I "Загальні засади", розділу III "Вибори. Референдум" і розділу XIII "Внесення змін до Конституції України", попередньо схвалений більшістю від конституційного складу Верховної Ради України, вважається прийнятим, якщо на наступній черговій сесії Верховної Ради України за нього проголосувало не менш як дві третини від конституційного складу Верховної Ради України.

Стаття 156. Законопроект про внесення змін до розділу I "Загальні засади", розділу III "Вибори. Референдум" і розділу XIII "Внесення змін до Конституції України" подається до Верховної Ради України Президентом України або не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України і, за умови його прийняття не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України, затверджується всеукраїнським референдумом, який призначається Президентом України.

Повторне подання законопроекту про внесення змін до розділів I, III і XIII цієї Конституції з одного й того самого питання можливе лише до Верховної Ради України наступного скликання.

https://u.to/UKupFA

и вспоминаем, как за ОДНО заседание из Конституции был исключен раздел
Розділ VII
ПРОКУРАТУРА

при назначении Луценко на должность Генпрокурора. И это нарушение "не заметила" ни одна ни правоохранительная, ни правозащитная организация как в Украине, так и за границей.

Т.ч. при желании Конституция Украины меняется мгновенно.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 20:46

  freeze написав:
  tea написав:Нагадаю,що в 2010 році планувались дебати між Яником і ЮВТ,але Яник не прийшов.


Здесь помню, здесь не помню )))
В 2014 году Тимошенко настойчиво звала на дебаты Порошенко, но он проигнорировал.


А що п.Т. виходила у 2014 р. у другий тур? А у 2010 Яник зіскочив з дебатів перед другим туром.
Нагадаємо, кандидат у президенти Віктор Янукович, відмовився від участі у теледебатах з Юлією Тимошенко перед другим туром президентських виборів, мотивуючи це небажанням "змагатися у чемпіонаті з брехні". https://tsn.ua/ukrayina/german-viznala- ... oriti.html


Хто вийде у 2 тур - ласкаво просимо. А по першому туру, то не зрозумілий принцип розподілу, якщо випадковим чином, то не рівнозначні претенденти, особливо з великою різницею у рейтингах, сильніші будуть проти. Так наприклад, шахіст чи боксер з вищим рейтингом, не буде свідомо змагатися з нижчим, щоб не втратити свій.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 21:53

  freeze написав:
  tea написав:Нагадаю,що в 2010 році планувались дебати між Яником і ЮВТ,але Яник не прийшов.


Здесь помню, здесь не помню )))
В 2014 году Тимошенко настойчиво звала на дебаты Порошенко, но он проигнорировал.


Так,дійсно забув.Дякую,що написали.
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 21:54

Если должностное лицо в конце!!! своего срока пребывания на вершине власти сам утверждает такое и предлагает себя на второй срок:
*
Миллионы украинцев не уверены в завтрашнем дне. Кризис больше всего ударил по пенсионерам".
"Многие молодые украинцы не видят перспектив Украины. Я знаю про низкие доходы врачей, учителей и работников бюджетной сферы. Власть должна объяснить, почему проблемы настолько глубокие".

Это цирк какой-то...
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 09 лют, 2019 22:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 22:05

По поводу дебатов вспомнил дебаты 2004 года между Януковичем и Ющенко, мне кажется тогда был наивысший рейтинг среди телетрансляций в истории украинского телевидения )))
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 22:08

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:По поводу дебатов вспомнил дебаты 2004 года между Януковичем и Ющенко, мне кажется тогда был наивысший рейтинг среди телетрансляций в истории украинского телевидения )))
2004-2008 наивысший экономический период в развитии страны.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
vitaliian
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