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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 128129130131 За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували): Політичні дискусії 5.1 5 122 Бойко Юрій Анатолійович 2% 2 Гриценко Анатолій Степанович 11% 14 Зеленський Володимир Олександрович 27% 33 Ляшко Олег Валерійович 1% 1 Мураєв Євгеній Володимирович 8% 10 Порошенко Петро Олексійович 34% 42 Садовий Андрій Іванович 0 0 Тимошенко Юлія Володимирівна 3% 4 Шевченко Олександр Леонідович 1% 1 Інший кандидат 12% 15 Всього голосів : 122 Додано: Нед 10 лют, 2019 00:37 freeze написав: 2/ вся речь пропитана невиданным оптимизмом о будущем процветании, миллионах рабочих будущих мест и тд, сильно напомнило речь товарища О.Бендера в известном романе

2/ вся речь пропитана невиданным оптимизмом о будущем процветании, миллионах рабочих будущих мест и тд, сильно напомнило речь товарища О.Бендера в известном романе

Смешно такое слушать, почему вдруг за последние годы имея свою коалицию в Раде он не мог это процветание сделать, а теперь если останется президентом имеющим поддержку 10% в Раде (после выборов в парламент), то точно должно выйти? Этот вопрос актуален для всех его обещаний, почему сейчас, имея под своим контролем все, это не было сделано, а потом вдруг получится? Смешно такое слушать, почему вдруг за последние годы имея свою коалицию в Раде он не мог это процветание сделать, а теперь если останется президентом имеющим поддержку 10% в Раде (после выборов в парламент), то точно должно выйти? Этот вопрос актуален для всех его обещаний, почему сейчас, имея под своим контролем все, это не было сделано, а потом вдруг получится? Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.

Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию. Alex2006 Повідомлень: 3412 З нами з: 13.06.15 Подякував: 92 раз. Подякували: 449 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 лют, 2019 01:03 http://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp003?PT001F01=719 , кликаем один раз мышкой на фамилии, открывается новая вкладка с его данными.



Вверху, в "шапке" - скачиваются по кликанью "Декларация" (в формате pdf) и "Предвыборная программа" (в формате docx), открываются в новых вкладках "Доверенные лица" и все остальные.



Внизу, справа - "Декларация" открывается в новой вкладке. Если кому интересна информация от зарегистрированных кандидатов в Президенты Украины, заходим на оффсайт ЦВК -, кликаем один раз мышкой на фамилии, открывается новая вкладка с его данными.Вверху, в "шапке" - скачиваются по кликанью "Декларация" (в формате pdf) и "Предвыборная программа" (в формате docx), открываются в новых вкладках "Доверенные лица" и все остальные.Внизу, справа - "Декларация" открывается в новой вкладке. yanyura Повідомлень: 4057 З нами з: 09.01.09 Подякував: 984 раз. Подякували: 844 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 128129130131 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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