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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 128129130131

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 122
Бойко Юрій Анатолійович
2%
2
Гриценко Анатолій Степанович
11%
14
Зеленський Володимир Олександрович
27%
33
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
8%
10
Порошенко Петро Олексійович
34%
42
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
3%
4
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
12%
15
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 00:37

  freeze написав:2/ вся речь пропитана невиданным оптимизмом о будущем процветании, миллионах рабочих будущих мест и тд, сильно напомнило речь товарища О.Бендера в известном романе

Смешно такое слушать, почему вдруг за последние годы имея свою коалицию в Раде он не мог это процветание сделать, а теперь если останется президентом имеющим поддержку 10% в Раде (после выборов в парламент), то точно должно выйти? Этот вопрос актуален для всех его обещаний, почему сейчас, имея под своим контролем все, это не было сделано, а потом вдруг получится?
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 01:03

Если кому интересна информация от зарегистрированных кандидатов в Президенты Украины, заходим на оффсайт ЦВК - http://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp003?PT001F01=719, кликаем один раз мышкой на фамилии, открывается новая вкладка с его данными.

Вверху, в "шапке" - скачиваются по кликанью "Декларация" (в формате pdf) и "Предвыборная программа" (в формате docx), открываются в новых вкладках "Доверенные лица" и все остальные.

Внизу, справа - "Декларация" открывается в новой вкладке.
yanyura
 
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  #<1 ... 128129130131
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