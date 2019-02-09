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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 128129130131

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 123
Бойко Юрій Анатолійович
2%
2
Гриценко Анатолій Степанович
11%
14
Зеленський Володимир Олександрович
28%
34
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
8%
10
Порошенко Петро Олексійович
34%
42
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
3%
4
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
12%
15
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 00:37

  freeze написав:2/ вся речь пропитана невиданным оптимизмом о будущем процветании, миллионах рабочих будущих мест и тд, сильно напомнило речь товарища О.Бендера в известном романе

Смешно такое слушать, почему вдруг за последние годы имея свою коалицию в Раде он не мог это процветание сделать, а теперь если останется президентом имеющим поддержку 10% в Раде (после выборов в парламент), то точно должно выйти? Этот вопрос актуален для всех его обещаний, почему сейчас, имея под своим контролем все, это не было сделано, а потом вдруг получится?
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 01:03

Если кому интересна информация от любого из зарегистрированных кандидатов в Президенты Украины, заходим на оффсайт ЦВК - http://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp003?PT001F01=719, кликаем мышкой на фамилии, открывается новая вкладка с его данными.

Вверху, в "шапке" - скачиваются по кликанью "Декларация" (в формате pdf) и "Предвыборная программа" (в формате docx), открываются в новых вкладках "Доверенные лица" и все остальные.

Внизу, справа - "Декларация" открывается в новой вкладке.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 08:59

  vitaliian написав:Конституция это буковки на бумаге (при всём уважении). Ещё есть человеческий фактор который в кресле чиновника с утра до ночи взвешивает что важнее государство или свой карман. Тот кто ловит коррупционеров тоже человек и тоже всё взвешивает.


Так это бояре плохие, а царь хороший?
А как же "рыба гниет с головы"?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 09:01

shapo а к царю человеческий фактор отношения не имеет? цари идеальны, им не свойственна жадность, тщеславие, фобии?
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 09:04

ПРИГОВОР ?

У Світовому банку повідомили, що без проведення реформ та маючи поточні темпи росту ВВП Україні знадобиться 50 років, щоб досягти такого рівня економічного розвитку, який має Польща.

Про це повідомив віце-президент Світового банку з питань Європи та Центральної Азії Сірілл Мюллер під час презентації дослідження Світового банку про економічний розвиток України.

Водночас для досягнення поточного рівня економічного розвитку країн Західної Європи, таких як Німеччина, знадобиться вдвічі більше часу — 100 років.

https://hromadske.ua/posts/ukrayini-zna ... KloAnCcRmg

а указанные страны стоять на месте и ждать явно не собираются.

ничего, кроме томоса.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 09:11

Знову протистояння Порошенко та Тимошенко.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/02/9/7206236/
Отже слід підтримати Гриценко...мабуть.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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