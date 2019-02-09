Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:2/ вся речь пропитана невиданным оптимизмом о будущем процветании, миллионах рабочих будущих мест и тд, сильно напомнило речь товарища О.Бендера в известном романе
Смешно такое слушать, почему вдруг за последние годы имея свою коалицию в Раде он не мог это процветание сделать, а теперь если останется президентом имеющим поддержку 10% в Раде (после выборов в парламент), то точно должно выйти? Этот вопрос актуален для всех его обещаний, почему сейчас, имея под своим контролем все, это не было сделано, а потом вдруг получится?
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
vitaliian написав:Конституция это буковки на бумаге (при всём уважении). Ещё есть человеческий фактор который в кресле чиновника с утра до ночи взвешивает что важнее государство или свой карман. Тот кто ловит коррупционеров тоже человек и тоже всё взвешивает.
Так это бояре плохие, а царь хороший? А как же "рыба гниет с головы"?
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.