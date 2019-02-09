Вверху, в "шапке" - скачиваются по кликанью "Декларация" (в формате pdf) и "Предвыборная программа" (в формате docx), открываются в новых вкладках "Доверенные лица" и все остальные.
Внизу, справа - "Декларация" открывается в новой вкладке.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 10 лют, 2019 01:03
Если кому интересна информация от любого из зарегистрированных кандидатов в Президенты Украины, заходим на оффсайт ЦВК -
Вверху, в "шапке" - скачиваются по кликанью "Декларация" (в формате pdf) и "Предвыборная программа" (в формате docx), открываются в новых вкладках "Доверенные лица" и все остальные.
Внизу, справа - "Декларация" открывается в новой вкладке.
Додано: Нед 10 лют, 2019 08:59
Так это бояре плохие, а царь хороший?
А как же "рыба гниет с головы"?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 10 лют, 2019 09:01
shapo а к царю человеческий фактор отношения не имеет? цари идеальны, им не свойственна жадность, тщеславие, фобии?
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
Додано: Нед 10 лют, 2019 09:04
ПРИГОВОР ?
У Світовому банку повідомили, що без проведення реформ та маючи поточні темпи росту ВВП Україні знадобиться 50 років, щоб досягти такого рівня економічного розвитку, який має Польща.
Про це повідомив віце-президент Світового банку з питань Європи та Центральної Азії Сірілл Мюллер під час презентації дослідження Світового банку про економічний розвиток України.
Водночас для досягнення поточного рівня економічного розвитку країн Західної Європи, таких як Німеччина, знадобиться вдвічі більше часу — 100 років.
а указанные страны стоять на месте и ждать явно не собираются.
ничего, кроме томоса.
Додано: Нед 10 лют, 2019 09:11
Знову протистояння Порошенко та Тимошенко.
Отже слід підтримати Гриценко...мабуть.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 10 лют, 2019 09:32
есть такое -
Додано: Нед 10 лют, 2019 09:47
морда дебаты между союзниками?
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
Додано: Нед 10 лют, 2019 09:59
Re: Політичні дискусії
Грицько на політтокшоу тримається дуже впевнено, демонструє взагалі не власну йому красномовність. Ясна річ, з цієї трійці слід вибрати Грицька, як найменшобісраного корупціонним гівном.
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу
Додано: Нед 10 лют, 2019 10:27
Re: Політичні дискусії
А Зеленский когда успел испачкаться в коррупции?
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
Додано: Нед 10 лют, 2019 10:34
а Зе в течении часа 5 раз солгал прилюдно
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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