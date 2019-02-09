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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 10 лют, 2019 10:40
prodigy написав:
а Зе в течении часа 5 раз солгал прилюдно
Я по жизни мало людей встречал кристально честных, в бизнесе и в политике таких единицы. Не обманешь, не проживёшь. Могу долго объяснять почему...
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
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vitaliian
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