Я по жизни мало людей встречал кристально честных, в бизнесе и в политике таких единицы. Не обманешь, не проживёшь. Могу долго объяснять почему...
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 10 лют, 2019 10:40
Я по жизни мало людей встречал кристально честных, в бизнесе и в политике таких единицы. Не обманешь, не проживёшь. Могу долго объяснять почему...
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
Додано: Нед 10 лют, 2019 11:23
Браво!
В корень...
Додано: Нед 10 лют, 2019 11:24
Видимо, это ещё и от народа зависит. У чехов был В. Гавел, а в Украине пока такого не нашли
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 10 лют, 2019 11:29
После того как миллионы проголосовали за чивокуню майдан и всё остальное было неизбежным. Так кто виноват, чивокуня или его избиратели? Людей с недостатками много везде, но здоровое общество их изолирует как больную клетку, а больное - превозносит.
Какому реформатору придет в голову свозить бюджетников автобусами на митинг в свою поддержку?
Украине нужен народный президент, а не очередной чиновник-феодал-олигарх.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 10 лют, 2019 12:02, всього редагувалось 1 раз.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
Додано: Нед 10 лют, 2019 12:02
vitaliian
Возникает вопрос: кто или что заражает общество, что оно становится больным (принимает такие нездоровые решения, например, как выбор чивакуни)?
Моё мнение -- часть самих власть имущих.
Сначала выигрывает конкурентную борьбу у других власть имущих (в своих внутренних разборках между власть имущими).
Ну а потом уже, влияя на остальную часть общества, заражает его.
Грубо: причина ключевая -- в том, что все остальные власть имущие по ряду причин не смогли противостоять донецким и Ко.
Стосовно сегодняшнего дня - ПАП и Ко уверенно держат власть, поэтому, несмотря на объективность такого уровня негатива, имеют столь высокие шансы.
Рината и пр. ПАП вполне устраивает. Поэтому всё противодействие не выше уровня - дабы не усилился ПАП сильнее))
Наиболее неудовлетворён Беня. И что видим?))
Приложил усилий и ... Зе - найсильнейший конкурент.
Фирташей и подобных ПАП уверенно подрубил.
И вся эта картинка потом овеществляется в ... мнение народа, голоса избирателей. Ключевое слово -- потом.
Додано: Нед 10 лют, 2019 12:11
Отсюда у меня вывод:
- или порядочные олигархи (ставящие интересы государства-общества хотя бы вровень со своими личными. То есть личное обогащение через рост богатства гос-ва, общества). Аля отцы-основатели;
- или формирование системы, минимизирующей влияние крупного бизнеса на управляющие структуры. В том числе через рост объёма и роли малого и среднего бизнеса.
Моделей велосипедов много.
Но модернизация (штукатурка) имеющейся каракатицы -- это если и не тупик, то низенько-низенько (лететь).
Додано: Нед 10 лют, 2019 12:11
Re: Політичні дискусії
В моё время были честные и принципиальные учителя, но были и те кто любит подхалимов и подношения. С честными было легко и просто, что заслужил то получил, но как личность они учеников не подавляли. К остальным надо было искать подход, договариваться с их тараканами. При чём тут чиновники?
Всем рулит критическая масса согласных или не согласных с режимом. Сталин не смог бы репрессировать миллионы, если бы у него не было колоссальной поддержки. Путин бы не аннексировал Крым, сильная оппозиция использовала бы это для смены власти и Крым бы вернули.
Вопрос количества "за" и "против". Тех кого всё устраивает до сих пор много. Это значит что стране деградировать ещё 5-10-15 лет или больше, потому что большинство людей это устраивает.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
Додано: Нед 10 лют, 2019 12:16
Re: Політичні дискусії
крокодил-вегетарианец любящий детей? Олигарх это монополист разоряющий бизнес конкурентов. Президент олигарх это разворот к монополиям, которые уже диктуют цены и правило роттердам+ рынку.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 10 лют, 2019 12:29, всього редагувалось 2 разів.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
Додано: Нед 10 лют, 2019 12:18
vitaliian
Основная масса в обществе -- обыватель.
Затянешь из него на свою сторону определённую часть и получишь критическую массу, если она нужна.
Сталин взял власть, истребив своих конкурентов, и уже потом лепил из обывателей палачей, доносчиков, охранников и т.п.
Додано: Нед 10 лют, 2019 12:18
Re: Політичні дискусії
Питання тільки в тому, що зможе зробити для країни такий народний Президент? Іншородне тіло організм, спочатку, ізолює, а, потім, знищує. Завжди система б'є клас. Щоб були радікальні реформи, треба, щоб всі, від низу до верха, їх підтримували. Східна Європа і Балтика були єдині в намірі демонтувати окупаційну радянську систему. Тому в них це вийшло. Там, де не було такої єдності як, наприклад, в Болгарії, Молдові чи в нас, там недореформи трансформувались в бідність.
Адже реформи це не тільки антикорупційні чи судова реформи, а ще й вільний ринок (світові ціни на енергоносії), і в нас, очевидно, ні низи, ні верхи не хочуть революції.
Тому, враховуючи склад нашого суспільства, радикальних реформ в нас не буде, а от поступове реформування, під тиском донорів, вже реалізується і, на мою думку, є оптимальним сценарієм.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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