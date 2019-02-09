Додано: Нед 10 лют, 2019 12:11

detroytred написав: Возникает вопрос: кто или что заражает общество, что оно становится больным (принимает такие нездоровые решения, например, как выбор чивакуни)?

Моё мнение -- часть самих власть имущих. Возникает вопрос: кто или что заражает общество, что оно становится больным (принимает такие нездоровые решения, например, как выбор чивакуни)?Моё мнение -- часть самих власть имущих.

В моё время были честные и принципиальные учителя, но были и те кто любит подхалимов и подношения. С честными было легко и просто, что заслужил то получил, но как личность они учеников не подавляли. К остальным надо было искать подход, договариваться с их тараканами. При чём тут чиновники?Всем рулит. Сталин не смог бы репрессировать миллионы, если бы у него не было колоссальной поддержки. Путин бы не аннексировал Крым, сильная оппозиция использовала бы это для смены власти и Крым бы вернули.Вопрос количества "за" и "против". Тех кого всё устраивает до сих пор много. Это значит что стране деградировать ещё 5-10-15 лет или больше, потому что большинство людей это устраивает.