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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 130131132133

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 125
Бойко Юрій Анатолійович
2%
2
Гриценко Анатолій Степанович
11%
14
Зеленський Володимир Олександрович
27%
34
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
9%
11
Порошенко Петро Олексійович
34%
43
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
3%
4
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
12%
15
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 12:21

  detroytred написав:vitaliian
Основная масса в обществе -- обыватель.
Затянешь из него на свою сторону определённую часть и получишь критическую массу, если она нужна.
Сталин взял власть, истребив своих конкурентов, и уже потом лепил из обывателей палачей, доносчиков, охранников и т.п.

Не было бы поддержки его бы свергли 10 раз, что помешало бы? Хруща свергли без проблем. Другой вопрос кто и как свою поддержку получил. Если люди готовы продать свою свободу за тарелку супа, то найдутся и те кто её купит оптом.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 10 лют, 2019 12:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 12:23

  vitaliian написав:
  detroytred написав:Отсюда у меня вывод:
- или порядочные олигархи

крокодил-вегетарианец любящий детей? Олигарх это монополист разоряющий бизнес конкурентов. Президент олигарх это разворот к монополиям, которые уже диктуют цены и правила игры рынку.

Не удивляйтесь.
Есть исключения.
По разным причинам.

Самый упрощенный пример, вариант.
Например, Вы хотите нагибать другие государства-общества, обогащаясь с них. Для этого Вам нужно развитое сильное своё. Поэтому Вы, поступаясь своими интересами, способствуете развитию общественных организаций, профсоюзов, конкуренции и т.д.
А потом нагибаете всем обществом других))
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 12:25

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Например, Вы хотите нагибать другие государства-общества, обогащаясь с них. Для этого Вам нужно развитое сильное своё.
никаких исключений, ради поддержки вы (как крокодил) обещаете не жрать "своих" и получаете ресурс жрать "чужих".
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 12:28

vitaliian
Кто сверг Хруща?
Свои власть имущие конкуренты.

Большевики уничтожили своих власть имущих конкурентов.
Потом сформировали критическую массу поддержки себя же в народе.
Сталин уничтожил уже внутри них , комми власть имущих.
Потом сформировал поддержку в народе (карателей, доносчиков и т.п.), гулаги и т.д.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 12:31

  vitaliian написав:
  detroytred написав:Например, Вы хотите нагибать другие государства-общества, обогащаясь с них. Для этого Вам нужно развитое сильное своё.
никаких исключений, ради поддержки вы (как крокодил) обещаете не жрать "своих" и получаете ресурс жрать "чужих".

Это и есть исключение.
По отношению к своим.
Ведь о своих крокодилах и детях идёт речь.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 12:33

взгляд на выборы из расеи :)
с 9.10 по 17.++
https://www.youtube.com/watch?v=NZf8Z7UeDso
Востаннє редагувалось 19yuriy91 в Нед 10 лют, 2019 12:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 12:35

lapay мировых цен на энергоносители не хотят.
Без свободного рынка и мировых цен на рабочую силу.

Сначала рынок. Потом рыночные цены.
Стулья вперёд))
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 12:35

Re: Політичні дискусії

  lapay написав:Адже реформи це не тільки антикорупційні чи судова реформи, а ще й вільний ринок (світові ціни на енергоносії), і в нас, очевидно, ні низи, ні верхи не хочуть революції.
мировые цены и соответствующие зарплаты, иначе - Африка.

Для зарплат нужны производства и инвестиции. Инвестор к нам не идёт потому что нет верховенства права, завтра у них всё отберут и никому вы ничего не докажете.

Свободных денег в мире море, дайте возможность зарабатывать и инвесторов будет очередь. Но кому здесь нужны конкуренты?

То что президент "не может" навести порядок с судами и коррупцией это смешно. Имея силовиков и суды можно посадить кого угодно (сидела Тимошенко, судья Зварыч). Любого чиновника-казнокрада можно судить.

Если власть опирается на поддержку бюджетников и чиновников, то она обречена на фиаско. Опирается нужно на локомотив экономики - малый и средний бизнес. А бюджетники и чиновники (извините) иждивенцы. Они денег не зарабатывают и будут голосовать за любого кто их покормит.
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 13:15

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Сначала рынок. Потом рыночные цены.
Стулья вперёд))
таки рынок первичнее рыночных цен, и правильно хотят. Сначала рынок газа, электроэнергии, отопления а потом рыночные цены.
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