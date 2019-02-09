Додано: Нед 10 лют, 2019 12:35

lapay написав: Адже реформи це не тільки антикорупційні чи судова реформи, а ще й вільний ринок (світові ціни на енергоносії), і в нас, очевидно, ні низи, ні верхи не хочуть революції. Адже реформи це не тільки антикорупційні чи судова реформи, а ще й вільний ринок (світові ціни на енергоносії), і в нас, очевидно, ні низи, ні верхи не хочуть революції.

мировые цены и соответствующие зарплаты, иначе - Африка.Для зарплат нужны производства и инвестиции. Инвестор к нам не идёт потому что нет верховенства права, завтра у них всё отберут и никому вы ничего не докажете.Свободных денег в мире море, дайте возможность зарабатывать и инвесторов будет очередь. Но кому здесь нужны конкуренты?То что президент "не может" навести порядок с судами и коррупцией это смешно. Имея силовиков и суды можно посадить кого угодно (сидела Тимошенко, судья Зварыч). Любого чиновника-казнокрада можно судить.Если власть опирается на поддержку бюджетников и чиновников, то она обречена на фиаско. Опирается нужно на локомотив экономики - малый и средний бизнес. А бюджетники и чиновники (извините) иждивенцы. Они денег не зарабатывают и будут голосовать закто их покормит.