Не было бы поддержки его бы свергли 10 раз, что помешало бы? Хруща свергли без проблем. Другой вопрос кто и как свою поддержку получил. Если люди готовы продать свою свободу за тарелку супа, то найдутся и те кто её купит оптом.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 10 лют, 2019 12:21
Не было бы поддержки его бы свергли 10 раз, что помешало бы? Хруща свергли без проблем. Другой вопрос кто и как свою поддержку получил. Если люди готовы продать свою свободу за тарелку супа, то найдутся и те кто её купит оптом.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 10 лют, 2019 12:23, всього редагувалось 1 раз.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
Додано: Нед 10 лют, 2019 12:23
Не удивляйтесь.
Есть исключения.
По разным причинам.
Самый упрощенный пример, вариант.
Например, Вы хотите нагибать другие государства-общества, обогащаясь с них. Для этого Вам нужно развитое сильное своё. Поэтому Вы, поступаясь своими интересами, способствуете развитию общественных организаций, профсоюзов, конкуренции и т.д.
А потом нагибаете всем обществом других))
Додано: Нед 10 лют, 2019 12:25
Re: Політичні дискусії
никаких исключений, ради поддержки вы (как крокодил) обещаете не жрать "своих" и получаете ресурс жрать "чужих".
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
Додано: Нед 10 лют, 2019 12:28
vitaliian
Кто сверг Хруща?
Свои власть имущие конкуренты.
Большевики уничтожили своих власть имущих конкурентов.
Потом сформировали критическую массу поддержки себя же в народе.
Сталин уничтожил уже внутри них , комми власть имущих.
Потом сформировал поддержку в народе (карателей, доносчиков и т.п.), гулаги и т.д.
Додано: Нед 10 лют, 2019 12:31
Это и есть исключение.
По отношению к своим.
Ведь о своих крокодилах и детях идёт речь.
Додано: Нед 10 лют, 2019 12:33
взгляд на выборы из расеи
с 9.10 по 17.++
Востаннє редагувалось 19yuriy91 в Нед 10 лют, 2019 12:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 10 лют, 2019 12:35
lapay мировых цен на энергоносители не хотят.
Без свободного рынка и мировых цен на рабочую силу.
Сначала рынок. Потом рыночные цены.
Стулья вперёд))
Додано: Нед 10 лют, 2019 12:35
Re: Політичні дискусії
мировые цены и соответствующие зарплаты, иначе - Африка.
Для зарплат нужны производства и инвестиции. Инвестор к нам не идёт потому что нет верховенства права, завтра у них всё отберут и никому вы ничего не докажете.
Свободных денег в мире море, дайте возможность зарабатывать и инвесторов будет очередь. Но кому здесь нужны конкуренты?
То что президент "не может" навести порядок с судами и коррупцией это смешно. Имея силовиков и суды можно посадить кого угодно (сидела Тимошенко, судья Зварыч). Любого чиновника-казнокрада можно судить.
Если власть опирается на поддержку бюджетников и чиновников, то она обречена на фиаско. Опирается нужно на локомотив экономики - малый и средний бизнес. А бюджетники и чиновники (извините) иждивенцы. Они денег не зарабатывают и будут голосовать за любого кто их покормит.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
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