Не было бы поддержки его бы свергли 10 раз, что помешало бы? Хруща свергли без проблем. Другой вопрос кто и как свою поддержку получил. Если люди готовы продать свою свободу за тарелку супа, то найдутся и те кто её купит оптом.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 10 лют, 2019 12:21
Не было бы поддержки его бы свергли 10 раз, что помешало бы? Хруща свергли без проблем. Другой вопрос кто и как свою поддержку получил. Если люди готовы продать свою свободу за тарелку супа, то найдутся и те кто её купит оптом.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 10 лют, 2019 12:23, всього редагувалось 1 раз.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
Додано: Нед 10 лют, 2019 12:23
Не удивляйтесь.
Есть исключения.
По разным причинам.
Самый упрощенный пример, вариант.
Например, Вы хотите нагибать другие государства-общества, обогащаясь с них. Для этого Вам нужно развитое сильное своё. Поэтому Вы, поступаясь своими интересами, способствуете развитию общественных организаций, профсоюзов, конкуренции и т.д.
А потом нагибаете всем обществом других))
Додано: Нед 10 лют, 2019 12:25
Re: Політичні дискусії
никаких исключений, ради поддержки вы (как крокодил) обещаете не жрать "своих" и получаете ресурс жрать "чужих".
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
Додано: Нед 10 лют, 2019 12:28
vitaliian
Кто сверг Хруща?
Свои власть имущие конкуренты.
Большевики уничтожили своих власть имущих конкурентов.
Потом сформировали критическую массу поддержки себя же в народе.
Сталин уничтожил уже внутри них , комми власть имущих.
Потом сформировал поддержку в народе (карателей, доносчиков и т.п.), гулаги и т.д.
Додано: Нед 10 лют, 2019 12:31
Это и есть исключение.
По отношению к своим.
Ведь о своих крокодилах и детях идёт речь.
Додано: Нед 10 лют, 2019 12:33
взгляд на выборы из расеи
с 9.10 по 17.++
Востаннє редагувалось 19yuriy91 в Нед 10 лют, 2019 12:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 10 лют, 2019 12:35
lapay мировых цен на энергоносители не хотят.
Без свободного рынка и мировых цен на рабочую силу.
Сначала рынок. Потом рыночные цены.
Стулья вперёд))
Додано: Нед 10 лют, 2019 12:35
Re: Політичні дискусії
мировые цены и соответствующие зарплаты, иначе - Африка.
Для зарплат нужны производства и инвестиции. Инвестор к нам не идёт потому что нет верховенства права, завтра у них всё отберут и никому вы ничего не докажете.
Свободных денег в мире море, дайте возможность зарабатывать и инвесторов будет очередь. Но кому здесь нужны конкуренты?
То что президент "не может" навести порядок с судами и коррупцией это смешно. Имея силовиков и суды можно посадить кого угодно (сидела Тимошенко, судья Зварыч). Любого чиновника-казнокрада можно судить.
Если власть опирается на поддержку бюджетников и чиновников, то она обречена на фиаско. Опирается нужно на локомотив экономики - малый и средний бизнес. А бюджетники и чиновники (извините) иждивенцы. Они денег не зарабатывают и будут голосовать за любого кто их покормит.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
Додано: Нед 10 лют, 2019 13:15
Re: Політичні дискусії
таки рынок первичнее рыночных цен, и правильно хотят. Сначала рынок газа, электроэнергии, отопления а потом рыночные цены. Только глупый народ верит что могут быть рыночные цены без свободного рынка.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
Додано: Нед 10 лют, 2019 13:23
Re: Політичні дискусії
Африка, як і ми, платить за бензин світові ціни. В нас теж видобуваються, як природній газ, так нафта і пропан-бутан, але, чомусь, газ повинен продаватись нижче, ніж на ринку.
Більше того, як видобуток нафти, за останні десятиліття, різко впав, так і видобуток вітчизняного газу падає і буде падати.
Гроші йдуть до стабільних, вільних країн. В нас діють закони і суди ЄС? Ні, більше того, завтра може прийти Бойко чи Тимошенко і почне боротись із "зубожінням" шляхом повороту орієнтації країни чи обмеженням свободи ціноутворення. Я вже не кажу про загрозу зі сходу. Воно інвесторам треба?
От коли наша країна остаточно вирішить приєднатися до пулу успішних (вільних), тоді і прийдуть інвестори.
Реформи - це зміна законодавства. Законодавство змінює Рада, для цього потрібна коаліція, потім потрібна більшість, ще потрібно бажання приймати непопулярні закони. Без політичної корупції все це абсолютно неможливо.
От коли вже буде зміна законодавчої бази, тоді вже можна вимагати виконання нових законів (боротьба з корупцією вгорі пирамиди).
От, наприклад, зменшили ставку ЄСВ зі 34,7% до 22% в 2016 році. Чи став малий і середній бізнес платити більші зарплати робітникам? Ні. Якщо бізнес не відчуває відповідальності, при сплаті податків державі, то, чому держава повинна йти назустріч такому бізнесу? Адже красива Європа береться з податків, які треба сумлінно сплачувати.
Не існує доброго народу і поганої влади, чи навпаки. Воно все взаємопов'язане. Тому, враховуючи нашу незадовільну якість суспільства, реформи не будуть швидкими, і, тим більше, ніякий народний Президент їх не прискорить, навпаки, загальмує через ізоляцію олігархів і народних обранців.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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