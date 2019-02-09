Постсовок ясно показав, що ринкові ціни більші за регульовані, тим паче, на експортний товар, такий, як енергія.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 10 лют, 2019 13:30
Re: Політичні дискусії
Постсовок ясно показав, що ринкові ціни більші за регульовані, тим паче, на експортний товар, такий, як енергія.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Нед 10 лют, 2019 13:34
Re: Політичні дискусії
цена бензина в Египте в гривнах
Политической коррупции вагон. Когда нужен кредит, бюджет принимается даже ночью. Но в шкурных экономических вопросах как правило "не хватает голосов".
Чтобы посадить коррупционера тоже не хватает голосов в Раде? Что обычно мешает танцору танцевать?
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
Додано: Нед 10 лют, 2019 13:49
Ви скиньте маску і прямо обізвіть основну масу тут присутніх - неадекватами... Адже тут присутні в переважній більшості будуть голосувати за чинну владу.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Додано: Нед 10 лют, 2019 13:49
Re: Політичні дискусії
Єгипет видобуває нафти і газу більше, ніж споживає. В такому випадку ціни всередині країни можуть бути трохи меншими, ніж на експорт.
Поки в бюджеті не буде враховано інтереси ахметових-ляшків, він не прийметься ні вночі, ні до НР. Поламати цю систему неможливо, тому і надія на реформаторського царя-батюшку просто інфантилізм і дурість.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Нед 10 лют, 2019 13:55
Ні
Перше - Спочатку ціни = зміна викривленних орієнтирів на орієнтири перевірені успішними країнами
Друге - як наслідок зміни цін=збільшення прибутку виробника
Третє - як наслідок збільшення прибутку виробника=збільшення доходу працівників які створюють цей прибуток
Тепер просто виникає питання-швидкості змін ці
Чим швидше міняються ціни - тим швидше пройдуть реформи ( тим більша частина інтелектуалів це підтримує) , але й тим більше буде тих хто невдоволений серед бідних
Чим повільніше міняються ціни - тим повільніше йдуть реформи (тим більша частина інтелектуалів буде вимагати змін) , але тим менше буде невдоволених серед бідних( повільні зміни не так чітко показують погіршення )
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Додано: Нед 10 лют, 2019 13:55
34% - не перважна більшість, з тих що будуть голосувати за Гриценка та інших, за Порошенка, якщо він вийде у 2-й тур, добре якщо 1% проголосує. Отже виходить підтримка чинної влади на форумі 35%...
А щоб ви не займались софістикою тобто маніпуляціями та пустозвонством - організуйте опитування по 2-му туру, якщо туди вийде
1. Зеленський
2. Порошенко
Додано: Нед 10 лют, 2019 14:00
1 Ви не праві- зарплати підвищились ( правда зміна оподаткування з 42 до 22%)
2 Інше питання що працівники не отримали +20%- бо
а - частина зарплат випала з розмірів який надавав право на соціальну пільгу ( а це приблизно 180 грн додаткових податків)
б - з додатково нарахованих сум треба сплатити ще 18+1,5% ПДФО+військовий
Таким чином 20% економії по ЄСВ- перетворились в приблизно 10-12% плюсом на руки.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Додано: Нед 10 лют, 2019 14:06
1 Я Вже писав своє бачення другого туру на цих сторінках
2 Якщо Гриценко не пройде в другий тур - то як мінімум 70% віддавших голоси за Гриценка - віддадуть їх Порошенкові
3 Зараз
Порошенко+70%Гриценка - 35+8
Тимошенко+Зеленський+30%Гиценка - 28+3
Інший кандидат - 12
Таким чином перегони в другому турі - очевидні математично.
Якщо вам здається що клоун може виграти - ви й організовуйте це опитування
Я ж особисто вважаю що в другий тур вийдуть Порошенко+Тимошенко.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Додано: Нед 10 лют, 2019 14:11
Re: Політичні дискусії
таж думка,й Петро знов...
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Нед 10 лют, 2019 14:21
Re: Політичні дискусії
43 из 125 = 34% это большинство?
я ни на кого ярлыков не вешаю, и других прошу не переходить с темы на личности. Тех кто переходит я ставлю в игнор.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 10 лют, 2019 14:28, всього редагувалось 1 раз.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
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