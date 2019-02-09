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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 132133134135136>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 125
Бойко Юрій Анатолійович
2%
2
Гриценко Анатолій Степанович
11%
14
Зеленський Володимир Олександрович
27%
34
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
9%
11
Порошенко Петро Олексійович
34%
43
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
3%
4
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
12%
15
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 13:30

Re: Політичні дискусії

  vitaliian написав:таки рынок первичнее рыночных цен, и правильно хотят. Сначала рынок газа, электроэнергии, отопления а потом рыночные цены. Только глупый народ верит что могут быть рыночные цены без свободного рынка.

Постсовок ясно показав, що ринкові ціни більші за регульовані, тим паче, на експортний товар, такий, як енергія.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 13:34

Re: Політичні дискусії

  lapay написав:Африка, як і ми, платить за бензин світові ціни.

цена бензина в Египте в гривнах
Зображення
https://ru.globalpetrolprices.com/Egypt/gasoline_prices/
  lapay написав:Реформи - це зміна законодавства. Законодавство змінює Рада, для цього потрібна коаліція, потім потрібна більшість, ще потрібно бажання приймати непопулярні закони. Без політичної корупції все це абсолютно неможливо.

Политической коррупции вагон. Когда нужен кредит, бюджет принимается даже ночью. Но в шкурных экономических вопросах как правило "не хватает голосов".

Чтобы посадить коррупционера тоже не хватает голосов в Раде? Что обычно мешает танцору танцевать?
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 13:49

  vitaliian написав:Всем рулит критическая масса согласных или не согласных с режимом
Ви скиньте маску і прямо обізвіть основну масу тут присутніх - неадекватами... Адже тут присутні в переважній більшості будуть голосувати за чинну владу.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 13:49

Re: Політичні дискусії

  vitaliian написав:цена бензина в Египте в гривнах

Єгипет видобуває нафти і газу більше, ніж споживає. В такому випадку ціни всередині країни можуть бути трохи меншими, ніж на експорт.
  vitaliian написав:Политической коррупции вагон. Посмотрите видео триумфального голосования Радой инициатив Президента. Бюджет принимается даже ночью. Но в шкурных экономических вопросах конечно не хватает "голосов".

Поки в бюджеті не буде враховано інтереси ахметових-ляшків, він не прийметься ні вночі, ні до НР. Поламати цю систему неможливо, тому і надія на реформаторського царя-батюшку просто інфантилізм і дурість.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 13:55

  detroytred написав:lapay мировых цен на энергоносители не хотят.
Без свободного рынка и мировых цен на рабочую силу.
Сначала рынок. Потом рыночные цены.
Стулья вперёд))
Ні
Перше - Спочатку ціни = зміна викривленних орієнтирів на орієнтири перевірені успішними країнами
Друге - як наслідок зміни цін=збільшення прибутку виробника
Третє - як наслідок збільшення прибутку виробника=збільшення доходу працівників які створюють цей прибуток

Тепер просто виникає питання-швидкості змін ці
Чим швидше міняються ціни - тим швидше пройдуть реформи ( тим більша частина інтелектуалів це підтримує) , але й тим більше буде тих хто невдоволений серед бідних
Чим повільніше міняються ціни - тим повільніше йдуть реформи (тим більша частина інтелектуалів буде вимагати змін) , але тим менше буде невдоволених серед бідних( повільні зміни не так чітко показують погіршення )
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 13:55

  budivelnik написав:
  vitaliian написав:Всем рулит критическая масса согласных или не согласных с режимом
Ви скиньте маску і прямо обізвіть основну масу тут присутніх - неадекватами... Адже тут присутні в переважній більшості будуть голосувати за чинну владу.

34% - не перважна більшість, з тих що будуть голосувати за Гриценка та інших, за Порошенка, якщо він вийде у 2-й тур, добре якщо 1% проголосує. Отже виходить підтримка чинної влади на форумі 35%...
А щоб ви не займались софістикою тобто маніпуляціями та пустозвонством - організуйте опитування по 2-му туру, якщо туди вийде
1. Зеленський
2. Порошенко
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 14:00

  lapay написав:От, наприклад, зменшили ставку ЄСВ зі 34,7% до 22% в 2016 році. Чи став малий і середній бізнес платити більші зарплати робітникам?
1 Ви не праві- зарплати підвищились ( правда зміна оподаткування з 42 до 22%)
2 Інше питання що працівники не отримали +20%- бо
а - частина зарплат випала з розмірів який надавав право на соціальну пільгу ( а це приблизно 180 грн додаткових податків)
б - з додатково нарахованих сум треба сплатити ще 18+1,5% ПДФО+військовий

Таким чином 20% економії по ЄСВ- перетворились в приблизно 10-12% плюсом на руки.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 14:06

  ol_zy написав:
  budivelnik написав:
  vitaliian написав:Всем рулит критическая масса согласных или не согласных с режимом
Ви скиньте маску і прямо обізвіть основну масу тут присутніх - неадекватами... Адже тут присутні в переважній більшості будуть голосувати за чинну владу.

34% - не перважна більшість, з тих що будуть голосувати за Гриценка та інших, за Порошенка, якщо він вийде у 2-й тур, добре якщо 1% проголосує. Отже виходить підтримка чинної влади на форумі 35%...
А щоб ви не займались софістикою тобто маніпуляціями та пустозвонством - організуйте опитування по 2-му туру, якщо туди вийде
1. Зеленський 2. Порошенко
1 Я Вже писав своє бачення другого туру на цих сторінках
2 Якщо Гриценко не пройде в другий тур - то як мінімум 70% віддавших голоси за Гриценка - віддадуть їх Порошенкові
3 Зараз
Порошенко+70%Гриценка - 35+8
Тимошенко+Зеленський+30%Гиценка - 28+3
Інший кандидат - 12
Таким чином перегони в другому турі - очевидні математично.

Якщо вам здається що клоун може виграти - ви й організовуйте це опитування
Я ж особисто вважаю що в другий тур вийдуть Порошенко+Тимошенко.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
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budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 14:11

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:Я ж особисто вважаю що в другий тур вийдуть Порошенко+Тимошенко.
таж думка,й Петро знов...
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 14:21

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:тут присутні в переважній більшості будуть голосувати за чинну владу.
43 из 125 = 34% это большинство?
  budivelnik написав:Ви скиньте маску і прямо обізвіть основну масу тут присутніх - неадекватами..
я ни на кого ярлыков не вешаю, и других прошу не переходить с темы на личности. Тех кто переходит я ставлю в игнор.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 10 лют, 2019 14:28, всього редагувалось 1 раз.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
vitaliian
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