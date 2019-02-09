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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 10 лют, 2019 14:28
budivelnik написав: ol_zy написав:
34% - не перважна більшість, з тих що будуть голосувати за Гриценка та інших, за Порошенка, якщо він вийде у 2-й тур, добре якщо 1% проголосує. Отже виходить підтримка чинної влади на форумі 35%...
А щоб ви не займались софістикою тобто маніпуляціями та пустозвонством - організуйте опитування по 2-му туру, якщо туди вийде
1. Зеленський 2. Порошенко
1 Я Вже писав своє бачення другого туру на цих сторінках
2 Якщо Гриценко не пройде в другий тур - то як мінімум 70% віддавших голоси за Гриценка - віддадуть їх Порошенкові
3 Зараз
Порошенко+70%Гриценка - 35+8
Тимошенко+Зеленський+30%Гиценка - 28+3
Інший кандидат - 12
Таким чином перегони в другому турі - очевидні математично.
Якщо вам здається що клоун може виграти - ви й організовуйте це опитування
Я ж особисто вважаю що в другий тур вийдуть Порошенко+Тимошенко.
Я сужу по результатам опроса на форуме, а то что вы писали раньше - это и есть манипуляция (софистика). А боязнь организации опроса по второму туру - это только подтверждает. Организуйте три опроса:
(Порошенко, Тимошенко), (Зеленский, Порошенко ), (Зеленский, Тимошенко)
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Додано: Нед 10 лют, 2019 14:30
lapay написав:
Африка, як і ми, платить за бензин світові ціни.
lapay написав:
Єгипет видобуває нафти і газу більше, ніж споживає. В такому випадку ціни всередині країни можуть бути трохи меншими, ніж на експорт.
Вы определитесь Африка (Египет) платит за бензин мировые цены или в 2 раза меньше.
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Додано: Нед 10 лют, 2019 14:32
vitaliian написав:
Вы определитесь Африка (Египет) платит за бензин как мы или в 2 раза меньше.
Єгипет не вся Африка, як і РФ не вся Європа.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Нед 10 лют, 2019 14:35
vitaliian написав: budivelnik написав:
тут присутні в переважній більшості будуть голосувати за чинну владу.
43 из 125 = 34% это большинство?
Можна скільки завгодно бавитись математичними термінами , але станом на сьогодні
43 з 125 ( Порошенко) це більше ніж 34 з 125 (Зеленський) і більше ніж 14 з 125 (Гриценко)
Чи ви будете стверджувати протилежне?
І друге - на превеликий для вас жаль ви не можете стверджувати що з 82 людини з 125 ( які в першому турі проголосують за когось іншого) в другому 20 не проголосують за Порошенка
Бо якщо проголосують - то це вже буде абсолютна більшість
Для зеленського ця кількість становить 29 осіб
Для Гриценка - 49 осіб....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
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budivelnik
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Додано: Нед 10 лют, 2019 14:42
lapay написав: vitaliian написав:
Вы определитесь Африка (Египет) платит за бензин как мы или в 2 раза меньше.
Єгипет не вся Африка, як і РФ не вся Європа.
Тогда и вы не обобщайте что все платят мировые цены. Кто-то платит меньше чем мы.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
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Додано: Нед 10 лют, 2019 14:43
budivelnik написав: vitaliian написав: budivelnik написав:
тут присутні в переважній більшості будуть голосувати за чинну владу.
43 из 125 = 34% это большинство?
Можна скільки завгодно бавитись математичними термінами , але станом на сьогодні
43 з 125 ( Порошенко) це більше ніж 34 з 125 (Зеленський) і більше ніж 14 з 125 (Гриценко)
Чи ви будете стверджувати протилежне?
І друге - на превеликий для вас жаль ви не можете стверджувати що з 82 людини з 125 ( які в першому турі проголосують за когось іншого) в другому 20 не проголосують за Порошенка
Бо якщо проголосують - то це вже буде абсолютна більшість
Для зеленського ця кількість становить 29 осіб
Для Гриценка - 49 осіб....
вы же берете на себя смелость утверждать, что большинство из 82 проголосуют за Порошенко, точно также справедливо и обратное утверждение, что большинство из 82 проголосует за другого кандидата во втором туре. Оба утверждения голословны и не основаны на достоверном опросе.
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Додано: Нед 10 лют, 2019 14:44
budivelnik написав:
Можна скільки завгодно бавитись математичними термінами , але станом на сьогодні
вы искажаете реальность, большинство это больше 50%. Результаты у всех кандидатов низкие. Всенародной поддержки нет ни у кого.
І друге - на превеликий для вас жаль ви не можете стверджувати що з 82 людини з 125 ( які в першому турі проголосують за когось іншого) в другому 20 не проголосують за Порошенка
мне не 20 лет фантазировать там где это не нужно.
Через месяц попросим админов 2й опрос, "если ваш кандидат выходит или не выходит во 2й тур за кого вы проголосуете" и оставить в новом опросе всего 4 фамилии.
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Додано: Нед 10 лют, 2019 14:52
vitaliian написав:
Тогда и вы не обобщайте что все платят мировые цены. Кто-то платит меньше чем мы.
У експортерів внутрішні ціни завжди трохи менші за експортні, а в імпортерів більші. Це і є ринок.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Нед 10 лют, 2019 14:55
ol_zy написав:
Оба утверждения голословны и не основаны на достоверном опросе.
Репрезентативні опитування дають програш Порошенко, в другому турі, і Зеленському і Тимошенко. Хоча, все ще може може змінитися. Порошенко - це Кучма сьогодні.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Нед 10 лют, 2019 14:58
lapay написав: vitaliian написав:
Тогда и вы не обобщайте что все платят мировые цены. Кто-то платит меньше чем мы.
У експортерів внутрішні ціни завжди трохи менші за експортні, а в імпортерів більші. Це і є ринок.
а 10 грн налогов в каждом литре топлива это тоже рынок? Рынок там куда регулятор не вмешивается.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 10 лют, 2019 15:00, всього редагувалось 1 раз.
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