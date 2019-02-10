Додано: Нед 10 лют, 2019 15:55

Будивельник

То, что в нашем обществе рост доходов владельца совершенно необязательно влечёт за собой соответствующий рост доходов работников -- это факт. Основанный на всей истории после ухода от совэкономики.



К тому же, возьмём крупный бизнес (те же нефтегазовые сегменты). Ну будут от роста цен получать много работники, а остальным-то что?

Поэтому встаёт вопрос о привлечении во владельцы нефтегазовым масс пересичных, а не узкого круга собственников.

Через акционирование. Через фондовый рынок.

Короче: доход в обществе должны получать массы..

Иначе выхлопа у общества от повышения цен и т.п., и т.п. не будет.

Об этом речь.



То есть только комплексное решение проблемы, а не элементом, вроде поднятия и цены и ожидания чуда -- возникновения рынка, рыночной конкуренции со всеми позитивными вытекающими.

Такой подход (в виде элемента, а не комплекса) -- это лохотрон по обману общества красивой пустышкой.



З.Ы. в этом весь обман. Например, закупили определенную вакцину по более низкой цене и через других - отлично, пиар, много закупили. Только умолчали, что столько-то тысяч доз избыточные и их теперь ещё и утилизировать нужно.

Умолчали также, что местные производители, не имея рынка сбыта, свернулись.



Всю картинку нужно отображать.