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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 134135136137>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 126
Бойко Юрій Анатолійович
2%
2
Гриценко Анатолій Степанович
12%
15
Зеленський Володимир Олександрович
27%
34
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
9%
11
Порошенко Петро Олексійович
34%
43
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
3%
4
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
12%
15
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 14:59

  lapay написав:
  ol_zy написав:Оба утверждения голословны и не основаны на достоверном опросе.

Репрезентативні опитування дають програш Порошенко, в другому турі, і Зеленському і Тимошенко. Хоча, все ще може може змінитися. Порошенко - це Кучма сьогодні.

Мы же говорим про опрос на форуме, а в нем результат несколько иной чем в других соц. опросах.
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 15:01

Re: Політичні дискусії

  vitaliian написав:а 10 грн налогов в каждом литре топлива это тоже рынок? Рынок там куда государство не вмешивается.

Податок і регулювання цін - різні речі. Я б ще більше ввів податків на вичерпне паливо.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 15:07

  lapay написав:
  vitaliian написав:а 10 грн налогов в каждом литре топлива это тоже рынок? Рынок там куда государство не вмешивается.

Податок і регулювання цін - різні речі. Я б ще більше ввів податків на вичерпне паливо.
Налоги влияют на рынок? Где цена 10ти летней машины более рыночная у нас или в Польше? Не надоела эта лапша про рынок там где доминируют монополии а все остальное зарегулировано государством.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 15:24

Re: Політичні дискусії

  vitaliian написав:Не надоела эта лапша про рынок там где доминируют монополии а все остальное зарегулировано государством.

Практично повний "ринок" був на початку дев'яностих - як хочеш, так і крутись, ні податків, ні пенсій, ні зарплат, ні держави. Злидні і бандитизм.
Податки бувають не тільки прямими, тому акцизи - це теж податки. На цигарки, на бензин, алкоголь - на все те, що погіршує екологію чи здоров'я.
Ціни на автохлам не змогли суттєво знизити навіть масові протести євробляхерів, а зайві гроші в бюджеті ніхто просто так не скасує.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 15:55

Будивельник
То, что в нашем обществе рост доходов владельца совершенно необязательно влечёт за собой соответствующий рост доходов работников -- это факт. Основанный на всей истории после ухода от совэкономики.

К тому же, возьмём крупный бизнес (те же нефтегазовые сегменты). Ну будут от роста цен получать много работники, а остальным-то что?
Поэтому встаёт вопрос о привлечении во владельцы нефтегазовым масс пересичных, а не узкого круга собственников.
Через акционирование. Через фондовый рынок.
Короче: доход в обществе должны получать массы..
Иначе выхлопа у общества от повышения цен и т.п., и т.п. не будет.
Об этом речь.

То есть только комплексное решение проблемы, а не элементом, вроде поднятия и цены и ожидания чуда -- возникновения рынка, рыночной конкуренции со всеми позитивными вытекающими.
Такой подход (в виде элемента, а не комплекса) -- это лохотрон по обману общества красивой пустышкой.

З.Ы. в этом весь обман. Например, закупили определенную вакцину по более низкой цене и через других - отлично, пиар, много закупили. Только умолчали, что столько-то тысяч доз избыточные и их теперь ещё и утилизировать нужно.
Умолчали также, что местные производители, не имея рынка сбыта, свернулись.

Всю картинку нужно отображать.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 16:01

lapay
Так полный рынок 90-х -- это крайность.
Которой неуместно апеллировать к прозвучавшему доминированию монополий.

Когда монольствовал *Стандарт Ойл* его разбили. Регулятор. Разбили не совки и не свободорыночники, и не пересичные))
Всё должно быть в меру.
Тогда выхлоп максимальный для общества.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 16:08

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Когда монольствовал *Стандарт Ойл* его разбили. Регулятор. Разбили не совки и не свободорыночники, и не пересичные))
Всё должно быть в меру.

Є природні монополії, які просто неможливо "розбити" - залізниця, ТЕЦ, водоканали і т.д.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 16:22

Имхо.
ПАП сделал достаточный минимум. ПАП - это синица в руке (то есть надёжный результат, но минимальный), отсутствие рисков, связанных с перетурбацией от смены вершины власти.

ПАП реально сумел договориться (найти достаточный, удаленный от критической точки баланс, практически со всеми).

С одной стороны, выбрав другого, велика вероятность, вспоминать о ПАПе, как о Кучме.
С другой, выбрав иного, есть шанс, всколыхнув баланс, получить толчок вперёд от позитивной конкуренции.

З.Ы. ХЗ...
Но когда новые полицейские вместо вариантов помощи пострадавшему от мошенничества старику втирают, что не пишите заявление, это бесполезно, эти ребята с 2015 орудуют ... и только через полчаса уламывания бросают, как с барского плеча - хорошо, пишите, но только по поводу проникновения в квартиру, а не впаривания по тройной цене газплиты и т.п. от ..., то что-то тут не так.
В реформах.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 16:29

lapay
Для таких есть те же нормальные (учитывающие интересы государства и общества) регуляторы.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 16:40

  lapay написав:От, наприклад, зменшили ставку ЄСВ зі 34,7% до 22% в 2016 році. Чи став малий і середній бізнес платити більші зарплати робітникам? Ні. Якщо бізнес не відчуває відповідальності, при сплаті податків державі, то, чому держава повинна йти назустріч такому бізнесу? Адже красива Європа береться з податків, які треба сумлінно сплачувати.

До речi, пiсля того, як зменшили ставку ЄСВ з 34,7% до 22%, а зарплати не були збiльшенi. То держава iнiцiювала збiльшення мiнiмальноi ЗП с 1600 до 3200 грн.
Тодi ще гвалт був - iнфляцiя поб"е рекорди, гривня впаде. Але нi
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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