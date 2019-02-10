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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 134135136137

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 127
Бойко Юрій Анатолійович
2%
2
Гриценко Анатолій Степанович
12%
15
Зеленський Володимир Олександрович
27%
34
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
9%
11
Порошенко Петро Олексійович
34%
43
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
5
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
12%
15
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 16:42

  vitaliian написав:а 10 грн налогов в каждом литре топлива это тоже рынок? Рынок там куда регулятор не вмешивается.

Так вам не на рынок, вам на базар
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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