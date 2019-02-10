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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 10 лют, 2019 16:42
vitaliian написав:
а 10 грн налогов в каждом литре топлива это тоже рынок? Рынок там куда регулятор не вмешивается.
Так вам не на рынок, вам на базар
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
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