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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 135136137138>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 128
Бойко Юрій Анатолійович
2%
2
Гриценко Анатолій Степанович
13%
16
Зеленський Володимир Олександрович
27%
34
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
9%
11
Порошенко Петро Олексійович
34%
43
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
5
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
12%
15
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 16:42

  vitaliian написав:а 10 грн налогов в каждом литре топлива это тоже рынок? Рынок там куда регулятор не вмешивается.

Так вам не на рынок, вам на базар
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 18:41

  ol_zy написав:
  budivelnik написав:
  vitaliian написав:43 из 125 = 34% это большинство?
Можна скільки завгодно бавитись математичними термінами , але станом на сьогодні
43 з 125 ( Порошенко) це більше ніж 34 з 125 (Зеленський) і більше ніж 14 з 125 (Гриценко)
Чи ви будете стверджувати протилежне?
І друге - на превеликий для вас жаль ви не можете стверджувати що з 82 людини з 125 ( які в першому турі проголосують за когось іншого) в другому 20 не проголосують за Порошенка
Бо якщо проголосують - то це вже буде абсолютна більшість
Для зеленського ця кількість становить 29 осіб
Для Гриценка - 49 осіб....
вы же берете на себя смелость утверждать, что большинство из 82 проголосуют за Порошенко,
Отже вам приходиться
або показувати свою тупість в математиці
або прямо брехати
1 Для перемоги Порошенка , потрібно щоб 20 з 82 проголосували за...
20 з 82 - це 25% , а не більшість
2 Для перемоги зеленського 29 з 82 - це 35%
3 Для перемоги Гриценка 49 з 82 - це 59,7%

Таким чином ймовірність перемоги Порошенка в 1,4 рази вища ніж перемога зеленського і в 2,4 рази вища ніж перемога Гриценко.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 18:43

Отними у народа историю — и через поколение он превратится в толпу, а еще через поколение им можно управлять, как стадом.“ — Йозеф Геббельс
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 18:46

  prodigy написав:Отними у народа историю — и через поколение он превратится в толпу, а еще через поколение им можно управлять, как стадом.“ — Йозеф Геббельс

Вот и фашисты проявились.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 19:02

budivelnik
Сколько нужно ещё голосов кандидатам Вы посчитали правильно, а вот вероятности - нет.
Для расчета вероятности именно победы кандидата (или соотношения вероятностей побед кандидатов) отталкиваться только от числа нехватаемых для победы голосов - ошибочно.

Пример:
- если кандидадату не хватает даже 1 голоса и его маловероятно получить, то ... маловероятна и победа
- если кандидату не хватает хоть 10 голосов, но вероятность их получить высока, то ... высока и вероятность победы.

На это Вам сразу указали двое форумчан.
На важность распределения оставшихся голосов.

Вот если бы в опросах были гройсманы, геращенки и т.д. - тогда другое дело.
freeze довольно здраво обосновал оппозиционность оставшегося электората к лидеру.
Ваше мнение было иным.
Это нормально.
А вот математика с 1,4 и 2,4 -- )))
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 19:07

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:freeze довольно здраво обосновал оппозиционность оставшегося электората к лидеру.
у ПАП и ЮВТ много противников, если во 2м туре
встретятся ПАП и Зеля или ЮВТ и Зеля противники ПАП и ЮВТ могут проголосовать за Зелю, у которого особых противников нет. Об этом пишут многие политологи.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 19:16

  budivelnik написав:
  ol_zy написав:
  vitaliian написав:43 из 125 = 34% это большинство?
  budivelnik написав:Можна скільки завгодно бавитись математичними термінами , але станом на сьогодні
43 з 125 ( Порошенко) це більше ніж 34 з 125 (Зеленський) і більше ніж 14 з 125 (Гриценко)
Чи ви будете стверджувати протилежне?
І друге - на превеликий для вас жаль ви не можете стверджувати що з 82 людини з 125 ( які в першому турі проголосують за когось іншого) в другому 20 не проголосують за Порошенка
Бо якщо проголосують - то це вже буде абсолютна більшість
Для зеленського ця кількість становить 29 осіб
Для Гриценка - 49 осіб....
вы же берете на себя смелость утверждать, что большинство из 82 проголосуют за Порошенко,
Отже вам приходиться
або показувати свою тупість в математиці
або прямо брехати
1 Для перемоги Порошенка , потрібно щоб 20 з 82 проголосували за...
20 з 82 - це 25% , а не більшість
2 Для перемоги зеленського 29 з 82 - це 35%
3 Для перемоги Гриценка 49 з 82 - це 59,7%

Таким чином ймовірність перемоги Порошенка в 1,4 рази вища ніж перемога зеленського і в 2,4 рази вища ніж перемога Гриценко.

Не позорьтесь со своими "познаниями" мате... пардон калькулятора. А за оскорбление "-" вам в карму. одно дело на калькуляторе тыкать кнопками и гнобить своих подчиненных высчитывая их минимальный оклад и поясняя почему им фиг, а все остальное не им, а другое иметь хоть малейшее понимание в вероятностях, социологии и прочих науках требующих чуть больше чем знание калькулятора.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 19:17

vitaliian
Саме так.

Ведь подобного Кличко (с его электоратом), как в прошлый раз, нет. ПАПу сложновато будет добирать голоса.
Но вполне реально.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 19:22

В розділі звіту "Росія та її сусіди", розвідувальна служба США зауважує, що Росія вживає кроки, щоб впливати на українські президентські вибори в березні 2019 року і парламентські вибори, що відбудуться восени.

"В надії прибрати Порошенка і привести до влади менш антиросійський парламент", Росія прагне скористатись з таких проблем в Україні, як нестійка економіка, поширена корупція, вразливості в кіберпросторі а також громадське невдоволення, наголошується в звіті.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 19:27

Re: Політичні дискусії

  vitaliian написав:встретятся ПАП и Зеля или ЮВТ и Зеля противники ПАП и ЮВТ могут проголосовать за Зелю, у которого особых противников нет. Об этом пишут многие политологи.

Єдина перевага Зеленського, як Президента, це те, що Україна стане, спочатку, де-факто, а потім і де-юре, парламентською республікою. Хоча обіцяла це зробити Тимошенко, а не він. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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