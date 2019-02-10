Так вам не на рынок, вам на базар
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 10 лют, 2019 16:42
Так вам не на рынок, вам на базар
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Додано: Нед 10 лют, 2019 18:41
Отже вам приходиться
або показувати свою тупість в математиці
або прямо брехати
1 Для перемоги Порошенка , потрібно щоб 20 з 82 проголосували за...
20 з 82 - це 25% , а не більшість
2 Для перемоги зеленського 29 з 82 - це 35%
3 Для перемоги Гриценка 49 з 82 - це 59,7%
Таким чином ймовірність перемоги Порошенка в 1,4 рази вища ніж перемога зеленського і в 2,4 рази вища ніж перемога Гриценко.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Додано: Нед 10 лют, 2019 18:43
Отними у народа историю — и через поколение он превратится в толпу, а еще через поколение им можно управлять, как стадом.“ — Йозеф Геббельс
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Нед 10 лют, 2019 18:46
Вот и фашисты проявились.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Додано: Нед 10 лют, 2019 19:02
budivelnik
Сколько нужно ещё голосов кандидатам Вы посчитали правильно, а вот вероятности - нет.
Для расчета вероятности именно победы кандидата (или соотношения вероятностей побед кандидатов) отталкиваться только от числа нехватаемых для победы голосов - ошибочно.
Пример:
- если кандидадату не хватает даже 1 голоса и его маловероятно получить, то ... маловероятна и победа
- если кандидату не хватает хоть 10 голосов, но вероятность их получить высока, то ... высока и вероятность победы.
На это Вам сразу указали двое форумчан.
На важность распределения оставшихся голосов.
Вот если бы в опросах были гройсманы, геращенки и т.д. - тогда другое дело.
freeze довольно здраво обосновал оппозиционность оставшегося электората к лидеру.
Ваше мнение было иным.
Это нормально.
А вот математика с 1,4 и 2,4 -- )))
Додано: Нед 10 лют, 2019 19:07
Re: Політичні дискусії
у ПАП и ЮВТ много противников, если во 2м туре
встретятся ПАП и Зеля или ЮВТ и Зеля противники ПАП и ЮВТ могут проголосовать за Зелю, у которого особых противников нет. Об этом пишут многие политологи.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
Додано: Нед 10 лют, 2019 19:16
Не позорьтесь со своими "познаниями" мате... пардон калькулятора. А за оскорбление "-" вам в карму. одно дело на калькуляторе тыкать кнопками и гнобить своих подчиненных высчитывая их минимальный оклад и поясняя почему им фиг, а все остальное не им, а другое иметь хоть малейшее понимание в вероятностях, социологии и прочих науках требующих чуть больше чем знание калькулятора.
Додано: Нед 10 лют, 2019 19:17
vitaliian
Саме так.
Ведь подобного Кличко (с его электоратом), как в прошлый раз, нет. ПАПу сложновато будет добирать голоса.
Но вполне реально.
Додано: Нед 10 лют, 2019 19:22
В розділі звіту "Росія та її сусіди", розвідувальна служба США зауважує, що Росія вживає кроки, щоб впливати на українські президентські вибори в березні 2019 року і парламентські вибори, що відбудуться восени.
"В надії прибрати Порошенка і привести до влади менш антиросійський парламент", Росія прагне скористатись з таких проблем в Україні, як нестійка економіка, поширена корупція, вразливості в кіберпросторі а також громадське невдоволення, наголошується в звіті.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Нед 10 лют, 2019 19:27
Re: Політичні дискусії
Єдина перевага Зеленського, як Президента, це те, що Україна стане, спочатку, де-факто, а потім і де-юре, парламентською республікою. Хоча обіцяла це зробити Тимошенко, а не він.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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