Додано: Нед 10 лют, 2019 18:43

Отними у народа историю — и через поколение он превратится в толпу, а еще через поколение им можно управлять, как стадом.“ — Йозеф Геббельс

Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.