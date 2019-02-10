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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 135136137138

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 128
Бойко Юрій Анатолійович
2%
2
Гриценко Анатолій Степанович
13%
16
Зеленський Володимир Олександрович
27%
34
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
9%
11
Порошенко Петро Олексійович
34%
43
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
5
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
12%
15
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 19:39

  vitaliian написав:
  detroytred написав:freeze довольно здраво обосновал оппозиционность оставшегося электората к лидеру.
у ПАП и ЮВТ много противников, если во 2м туре
встретятся ПАП и Зеля или ЮВТ и Зеля противники ПАП и ЮВТ могут проголосовать за Зелю, у которого особых противников нет. Об этом пишут многие политологи.


Зе сольет голоса по команде тренера в пользу Ю
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 19:45

  prodigy написав:
  vitaliian написав:
  detroytred написав:freeze довольно здраво обосновал оппозиционность оставшегося электората к лидеру.
у ПАП и ЮВТ много противников, если во 2м туре
встретятся ПАП и Зеля или ЮВТ и Зеля противники ПАП и ЮВТ могут проголосовать за Зелю, у которого особых противников нет. Об этом пишут многие политологи.


Зе сольет голоса по команде тренера в пользу Ю

или в пользу ПАП (кто больше пообещает)
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
vitaliian
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  #<1 ... 135136137138
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