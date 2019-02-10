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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 10 лют, 2019 19:39
vitaliian написав: detroytred написав:
freeze довольно здраво обосновал оппозиционность оставшегося электората к лидеру.
у ПАП и ЮВТ много противников, если во 2м туре
встретятся ПАП и Зеля
или ЮВТ и Зеля
противники ПАП и ЮВТ могут проголосовать за Зелю, у которого особых противников нет. Об этом пишут многие политологи.
Зе сольет голоса по команде тренера в пользу Ю
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: Нед 10 лют, 2019 19:45
prodigy написав: vitaliian написав: detroytred написав:
freeze довольно здраво обосновал оппозиционность оставшегося электората к лидеру.
у ПАП и ЮВТ много противников, если во 2м туре
встретятся ПАП и Зеля
или ЮВТ и Зеля
противники ПАП и ЮВТ могут проголосовать за Зелю, у которого особых противников нет. Об этом пишут многие политологи.
Зе сольет голоса по команде тренера в пользу Ю
или в пользу ПАП (кто больше пообещает)
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
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