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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 136137138139>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 128
Бойко Юрій Анатолійович
2%
2
Гриценко Анатолій Степанович
13%
16
Зеленський Володимир Олександрович
27%
34
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
9%
11
Порошенко Петро Олексійович
34%
43
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
5
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
12%
15
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 19:39

  vitaliian написав:
  detroytred написав:freeze довольно здраво обосновал оппозиционность оставшегося электората к лидеру.
у ПАП и ЮВТ много противников, если во 2м туре
встретятся ПАП и Зеля или ЮВТ и Зеля противники ПАП и ЮВТ могут проголосовать за Зелю, у которого особых противников нет. Об этом пишут многие политологи.


Зе сольет голоса по команде тренера в пользу Ю
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 19:45

  prodigy написав:
  vitaliian написав:
  detroytred написав:freeze довольно здраво обосновал оппозиционность оставшегося электората к лидеру.
у ПАП и ЮВТ много противников, если во 2м туре
встретятся ПАП и Зеля или ЮВТ и Зеля противники ПАП и ЮВТ могут проголосовать за Зелю, у которого особых противников нет. Об этом пишут многие политологи.


Зе сольет голоса по команде тренера в пользу Ю

или в пользу ПАП (кто больше пообещает)
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 20:07

  vitaliian написав:
  prodigy написав:Зе сольет голоса по команде тренера в пользу Ю

или в пользу ПАП (кто больше пообещает)


А зачем ему что-то сливать, если опросы после первого тура будут показывать большое преимущество Зе? Не всё в жизни меряется деньгами, кто-то может хочет, чтобы памятник после жизни стоял в центре Киева от благодарных потомков.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 20:09

  vitaliian написав:
  prodigy написав:
  detroytred написав:freeze довольно здраво обосновал оппозиционность оставшегося электората к лидеру.
  vitaliian написав:у ПАП и ЮВТ много противников, если во 2м туре
встретятся ПАП и Зеля или ЮВТ и Зеля противники ПАП и ЮВТ могут проголосовать за Зелю, у которого особых противников нет. Об этом пишут многие политологи.


Зе сольет голоса по команде тренера в пользу Ю

или в пользу ПАП (кто больше пообещает)

Скорее он может слиться с выборов, потеряв при этом уважение тех, кто за него собирался голосовать, и просить проголосовать за того-то, но только сделает хуже тому за кого будет просить голосовать. А со второго тура уже так просто и не слиться, насколько я помню.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 20:12

  detroytred написав:Отсюда у меня вывод:
- или порядочные олигархи (ставящие интересы государства-общества хотя бы вровень со .

У нас нет порядочных олигархов. Что будем делать?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 20:16

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Не всё в жизни меряется деньгами, кто-то может хочет, чтобы памятник после жизни стоял в центре Киева от благодарных потомков.

Прям так і бачу: ліва рука Кличко тримає праву руку Зеленського, щось типу такого:
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 20:23

Re: Політичні дискусії

lapay написав:
  freeze написав:Не всё в жизни меряется деньгами, кто-то может хочет, чтобы памятник после жизни стоял в центре Киева от благодарных потомков.

Прям так і бачу: ліва рука Кличко тримає праву руку Зеленського, щось типу такого:
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Враховуючи зріст першого й другого, то скоріш Кличко триматиме Зеленского на руках
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 20:24

  lapay написав:Прям так і бачу: ліва рука Кличко тримає праву руку Зеленського, щось типу такого:


Я так понимаю, что вы сторонник продать уважение за деньги?
Я бы выбрал уважение потомков, сколько той жизни.
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 20:26

Re: Політичні дискусії

freeze написав:
  lapay написав:Прям так і бачу: ліва рука Кличко тримає праву руку Зеленського, щось типу такого:


Я так понимаю, что вы сторонник продать уважение за деньги?
Я бы выбрал уважение, сколько той жизни.
Ну тут вопрос, кто продавец. Вы уверены, что Зеленский представляет именно себя самого? И что он не обычная разменная фигура?
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 20:29

Re: Політичні дискусії

  vitaliian написав:или в пользу ПАП (кто больше пообещает)
Этого быть не может. Зе-Коломойтцкий против ПАП использует любые мыслимые и немыслимые ресурсы и возможности. Интересы Зе - ну, просто никому неинтересны, а , вот, Коломойтцкому нужно вернуть Приват, и, соответственно, снять аресты с бизнеса. Если не Зе, то ЮВТ, ПАП ему точно не вернёт его бузинес :mrgreen:
Победит на выборах тот, кого будут двигать 1+1 и Интер...вот и посмотрим, как оно будет...А шо смотреть-то? Во втором туре ( ПАП - ЮВТ) и 1+1 и Интер будут двигать ЮВТ
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу
protefiks1959
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