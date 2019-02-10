Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:freeze довольно здраво обосновал оппозиционность оставшегося электората к лидеру.
у ПАП и ЮВТ много противников, если во 2м туре встретятся ПАП и Зеля или ЮВТ и Зеля противники ПАП и ЮВТ могут проголосовать за Зелю, у которого особых противников нет. Об этом пишут многие политологи.
Зе сольет голоса по команде тренера в пользу Ю
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
detroytred написав:freeze довольно здраво обосновал оппозиционность оставшегося электората к лидеру.
у ПАП и ЮВТ много противников, если во 2м туре встретятся ПАП и Зеля или ЮВТ и Зеля противники ПАП и ЮВТ могут проголосовать за Зелю, у которого особых противников нет. Об этом пишут многие политологи.
Зе сольет голоса по команде тренера в пользу Ю
или в пользу ПАП (кто больше пообещает)
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
prodigy написав:Зе сольет голоса по команде тренера в пользу Ю
или в пользу ПАП (кто больше пообещает)
А зачем ему что-то сливать, если опросы после первого тура будут показывать большое преимущество Зе? Не всё в жизни меряется деньгами, кто-то может хочет, чтобы памятник после жизни стоял в центре Киева от благодарных потомков.
detroytred написав:freeze довольно здраво обосновал оппозиционность оставшегося электората к лидеру.
vitaliian написав:у ПАП и ЮВТ много противников, если во 2м туре встретятся ПАП и Зеля или ЮВТ и Зеля противники ПАП и ЮВТ могут проголосовать за Зелю, у которого особых противников нет. Об этом пишут многие политологи.
Зе сольет голоса по команде тренера в пользу Ю
или в пользу ПАП (кто больше пообещает)
Скорее он может слиться с выборов, потеряв при этом уважение тех, кто за него собирался голосовать, и просить проголосовать за того-то, но только сделает хуже тому за кого будет просить голосовать. А со второго тура уже так просто и не слиться, насколько я помню.
vitaliian написав:или в пользу ПАП (кто больше пообещает)
Этого быть не может. Зе-Коломойтцкий против ПАП использует любые мыслимые и немыслимые ресурсы и возможности. Интересы Зе - ну, просто никому неинтересны, а , вот, Коломойтцкому нужно вернуть Приват, и, соответственно, снять аресты с бизнеса. Если не Зе, то ЮВТ, ПАП ему точно не вернёт его бузинес Победит на выборах тот, кого будут двигать 1+1 и Интер...вот и посмотрим, как оно будет...А шо смотреть-то? Во втором туре ( ПАП - ЮВТ) и 1+1 и Интер будут двигать ЮВТ
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу