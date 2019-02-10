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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 136137138139

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 128
Бойко Юрій Анатолійович
2%
2
Гриценко Анатолій Степанович
13%
16
Зеленський Володимир Олександрович
27%
34
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
9%
11
Порошенко Петро Олексійович
34%
43
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
5
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
12%
15
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 20:34

Re: Політичні дискусії

protefiks1959 написав:
  vitaliian написав:или в пользу ПАП (кто больше пообещает)
Этого быть не может. Зе-Коломойтцкий против ПАП использует любые мыслимые и немыслимые ресурсы и возможности. Интересы Зе - ну, просто никому неинтересны, а , вот, Коломойтцкому нужно вернуть Приват, и, соответственно, снять аресты с бизнеса. Если не Зе, то ЮВТ, ПАП ему точно не вернёт его бузинес :mrgreen:
Победит на выборах тот, кого будут двигать 1+1 и Интер...вот и посмотрим, как оно будет...А шо смотреть-то? Во втором туре ( ПАП - ЮВТ) и 1+1 и Интер будут двигать ЮВТ
Все так уверены, что ЮВТ пройдёт во второй тур... Думаю она в итоге даже в первую тройку не войдёт в первом
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 20:35

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Я бы выбрал уважение потомков, сколько той жизни.
Вакарчук слился с ВР и что потерял уважение?
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 20:57

  vitaliian написав:
  freeze написав:Я бы выбрал уважение потомков, сколько той жизни.
Вакарчук слился с ВР и что потерял уважение?


Вакарчук не пошел в президенты, и соответственно не мог поэтому слить своих сторонников в процессе выборов.
Насчет уважения к нему как к гипотетическому политику уже дважды потерял уважение, первый раз, когда ему скучно в раде стало, второй раз, когда многие на него надеялись сейчас. Как говорится кесарю кесарево, действительно пусть лучше поёт, борец из него никакой.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 21:00

  Faceless написав:Все так уверены, что ЮВТ пройдёт во второй тур... Думаю она в итоге даже в первую тройку не войдёт в первом
после поражения в 1м туре она и другие аутсайдеры должны идти на поклон к Бене и просить руки его сына.

В штабе одного из кандидатов после победы в 1м туре https://youtu.be/G_-6CvI-RnQ?t=74
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 10 лют, 2019 21:12, всього редагувалось 3 разів.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 21:03

  Faceless написав:Ну тут вопрос, кто продавец. Вы уверены, что Зеленский представляет именно себя самого? И что он не обычная разменная фигура?


Посмотрим.
Порошенко и Тимошенко, уже показали себя, все понимают, что они из себя представляют и как будут действовать.
Как будут действовать на высшем посту Зе или Гриценко никто достоверно знать не может, одни домыслы, догадки или надежды.
Президент в Украине по должностным обязанностям не может быть ничьей разменной монетой, у него возможностей аннигилировать любого олигарха выше крыши, было бы желание.

Первые законопроекты, которые предложит Зе Раде, об этом официально заявлено
- Об импичменте Президента
- О народовластии-референдуме

Именно от этих законопроектов всю каденцию убегал Порошенко.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 21:28

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Первые законопроекты, которые предложит Зе Раде, об этом официально заявлено
- Об импичменте Президента
- О народовластии-референдуме

Именно от этих законопроектов всю каденцию убегал Порошенко.

Перший приймуть з радістю, другий завалять, бо він зменшує їх владу. Якщо Президент хоче зменшити свої повноваження - інші гілки влади з радістю приймуть цей дарунок. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 21:30

Re: Політичні дискусії

  Faceless написав:Все так уверены, что ЮВТ пройдёт во второй тур... Думаю она в итоге даже в первую тройку не войдёт в первом

Покоління 50+ лідирує по активності на виборах.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 21:41

  lapay написав:Якщо Президент хоче зменшити свої повноваження - інші гілки влади з радістю приймуть цей дарунок.


Инициация Закона об импичменте говорит лишь о порядочности намерений, и никак не суживает полномочия Президента.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 21:43

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Как будут действовать на высшем посту Зе или Гриценко никто достоверно знать не может, одни домыслы, догадки или надежды.
Зе - нужно понимать -КоломоЙтцки. Зе очень некрасиво замазан антиукраински в расии, и вапще комик... Единственный имидж-ход + , это идиотское кино типа " Президент" ... Грицик, ну, как уже сказано, наименее замазан *г**** , в сравнении с ПАП и ЮВТ, он уверен в себе, значит, его двигают ...и не только на ТВ, в его команде, думается, уверены в своих возможностях контролировать выборы на участках...Роман Бессмертный еще менее замазан гавмном, но... ему нужна большая организация его перегонив....не состоится, эт понятно
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу
protefiks1959
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