Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
vitaliian написав:или в пользу ПАП (кто больше пообещает)
Этого быть не может. Зе-Коломойтцкий против ПАП использует любые мыслимые и немыслимые ресурсы и возможности. Интересы Зе - ну, просто никому неинтересны, а , вот, Коломойтцкому нужно вернуть Приват, и, соответственно, снять аресты с бизнеса. Если не Зе, то ЮВТ, ПАП ему точно не вернёт его бузинес Победит на выборах тот, кого будут двигать 1+1 и Интер...вот и посмотрим, как оно будет...А шо смотреть-то? Во втором туре ( ПАП - ЮВТ) и 1+1 и Интер будут двигать ЮВТ
Все так уверены, что ЮВТ пройдёт во второй тур... Думаю она в итоге даже в первую тройку не войдёт в первом
freeze написав:Я бы выбрал уважение потомков, сколько той жизни.
Вакарчук слился с ВР и что потерял уважение?
Вакарчук не пошел в президенты, и соответственно не мог поэтому слить своих сторонников в процессе выборов. Насчет уважения к нему как к гипотетическому политику уже дважды потерял уважение, первый раз, когда ему скучно в раде стало, второй раз, когда многие на него надеялись сейчас. Как говорится кесарю кесарево, действительно пусть лучше поёт, борец из него никакой.
Faceless написав:Ну тут вопрос, кто продавец. Вы уверены, что Зеленский представляет именно себя самого? И что он не обычная разменная фигура?
Посмотрим. Порошенко и Тимошенко, уже показали себя, все понимают, что они из себя представляют и как будут действовать. Как будут действовать на высшем посту Зе или Гриценко никто достоверно знать не может, одни домыслы, догадки или надежды. Президент в Украине по должностным обязанностям не может быть ничьей разменной монетой, у него возможностей аннигилировать любого олигарха выше крыши, было бы желание.
Первые законопроекты, которые предложит Зе Раде, об этом официально заявлено - Об импичменте Президента - О народовластии-референдуме
Именно от этих законопроектов всю каденцию убегал Порошенко.