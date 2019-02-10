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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 137138139140 За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували): Політичні дискусії 5.1 5 128 Бойко Юрій Анатолійович 2% 2 Гриценко Анатолій Степанович 13% 16 Зеленський Володимир Олександрович 27% 34 Ляшко Олег Валерійович 1% 1 Мураєв Євгеній Володимирович 9% 11 Порошенко Петро Олексійович 34% 43 Садовий Андрій Іванович 0 0 Тимошенко Юлія Володимирівна 4% 5 Шевченко Олександр Леонідович 1% 1 Інший кандидат 12% 15 Всього голосів : 128 Додано: Нед 10 лют, 2019 21:49 Re: Політичні дискусії Faceless написав: Все так уверены, что ЮВТ пройдёт во второй тур... Думаю она в итоге даже в первую тройку не войдёт в первом Все так уверены, что ЮВТ пройдёт во второй тур... Думаю она в итоге даже в первую тройку не войдёт в первом Хотелось бы надеяться, что не войдет, кроме экс-секс-символа, за душой ничего. Геронтофилия как-бэ , совсем удел единиц общества... Хотелось бы надеяться, что не войдет, кроме экс-секс-символа, за душой ничего. Геронтофилия как-бэ , совсем удел единиц общества... Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу protefiks1959

Повідомлень: 202 З нами з: 11.06.16 Подякував: 13 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 лют, 2019 22:15 protefiks1959 написав: Faceless написав: Все так уверены, что ЮВТ пройдёт во второй тур... Думаю она в итоге даже в первую тройку не войдёт в первом Все так уверены, что ЮВТ пройдёт во второй тур... Думаю она в итоге даже в первую тройку не войдёт в первом Хотелось бы надеяться, что не войдет, кроме экс-секс-символа, за душой ничего. Геронтофилия как-бэ , совсем удел единиц общества... Хотелось бы надеяться, что не войдет, кроме экс-секс-символа, за душой ничего. Геронтофилия как-бэ , совсем удел единиц общества...

Камлания продолжаются с явным уклоном в сторону однотурового.

А если в этот раз он не пройдёт даже во 2й тур что заверещат многочисленные политолухи, эксперты, аналитеги? Камлания продолжаются с явным уклоном в сторону однотурового.А если в этот раз он не пройдёт даже во 2й тур что заверещат многочисленные политолухи, эксперты, аналитеги? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 589 З нами з: 29.05.18 Подякував: 24 раз. Подякували: 144 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 лют, 2019 22:46 shapo написав: protefiks1959 написав: Faceless написав: Все так уверены, что ЮВТ пройдёт во второй тур... Думаю она в итоге даже в первую тройку не войдёт в первом Все так уверены, что ЮВТ пройдёт во второй тур... Думаю она в итоге даже в первую тройку не войдёт в первом Хотелось бы надеяться, что не войдет, кроме экс-секс-символа, за душой ничего. Геронтофилия как-бэ , совсем удел единиц общества... Хотелось бы надеяться, что не войдет, кроме экс-секс-символа, за душой ничего. Геронтофилия как-бэ , совсем удел единиц общества...

Камлания продолжаются с явным уклоном в сторону однотурового.

А если в этот раз он не пройдёт даже во 2й тур что заверещат многочисленные политолухи, эксперты, аналитеги? Камлания продолжаются с явным уклоном в сторону однотурового.А если в этот раз он не пройдёт даже во 2й тур что заверещат многочисленные политолухи, эксперты, аналитеги?

Он не прошел бы, если бы условия были равны. Но админресурс и 400 млн баксов, выделенные на плату "агитаторов", помогут ему выйти.

У противников Тимошенко теперь будет интересная задача, ведь если они будут голосовать за Порошенко, то во второй тур выйдут Юля и Порошенко и там победит Юля. Им теперь нужно выбирать между Зеленским и Гриценком, чтобы во второй тур вышли они, а не Юля. Он не прошел бы, если бы условия были равны. Но админресурс и 400 млн баксов, выделенные на плату "агитаторов", помогут ему выйти.У противников Тимошенко теперь будет интересная задача, ведь если они будут голосовать за Порошенко, то во второй тур выйдут Юля и Порошенко и там победит Юля. Им теперь нужно выбирать между Зеленским и Гриценком, чтобы во второй тур вышли они, а не Юля. Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.

Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию. Alex2006 Повідомлень: 3415 З нами з: 13.06.15 Подякував: 92 раз. Подякували: 451 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 лют, 2019 22:52 Re: Політичні дискусії Alex2006 написав: Но админресурс и 400 млн баксов, выделенные на плату "агитаторов", помогут ему выйти. Но админресурс и 400 млн баксов, выделенные на плату "агитаторов", помогут ему выйти.

Це якщо по тисячу гривень на агітатора, то 10 млн агітаторів. Це якщо по тисячу гривень на агітатора, то 10 млн агітаторів. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... lapay Повідомлень: 7028 З нами з: 01.08.15 Подякував: 859 раз. Подякували: 1032 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 лют, 2019 23:08 lapay написав: Alex2006 написав: Но админресурс и 400 млн баксов, выделенные на плату "агитаторов", помогут ему выйти. Но админресурс и 400 млн баксов, выделенные на плату "агитаторов", помогут ему выйти.

Це якщо по тисячу гривень на агітатора, то 10 млн агітаторів. Це якщо по тисячу гривень на агітатора, то 10 млн агітаторів.

Это не только тем агитаторам, что по тысяче, еще же в комиссиях есть нуждающиеся ребята Но не забываем, что есть и просто полезные идиоты, которые проголосуют и так, так что тут экономия Это не только тем агитаторам, что по тысяче, еще же в комиссиях есть нуждающиеся ребятаНо не забываем, что есть и просто полезные идиоты, которые проголосуют и так, так что тут экономия Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.

Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию. Alex2006 Повідомлень: 3415 З нами з: 13.06.15 Подякував: 92 раз. Подякували: 451 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 лют, 2019 23:09 freeze написав: Faceless написав: Ну тут вопрос, кто продавец. Вы уверены, что Зеленский представляет именно себя самого? И что он не обычная разменная фигура? Ну тут вопрос, кто продавец. Вы уверены, что Зеленский представляет именно себя самого? И что он не обычная разменная фигура?



Посмотрим.

Порошенко и Тимошенко, уже показали себя, все понимают, что они из себя представляют и как будут действовать.

Как будут действовать на высшем посту Зе или Гриценко никто достоверно знать не может, одни домыслы, догадки или надежды.

Президент в Украине по должностным обязанностям не может быть ничьей разменной монетой, у него возможностей аннигилировать любого олигарха выше крыши, было бы желание.



Первые законопроекты, которые предложит Зе Раде, об этом официально заявлено

- Об импичменте Президента

- О народовластии-референдуме



Именно от этих законопроектов всю каденцию убегал Порошенко. Посмотрим.Порошенко и Тимошенко, уже показали себя, все понимают, что они из себя представляют и как будут действовать.Как будут действовать на высшем посту Зе или Гриценко никто достоверно знать не может, одни домыслы, догадки или надежды.Президент в Украине по должностным обязанностям не может быть ничьей разменной монетой, у него возможностей аннигилировать любого олигарха выше крыши, было бы желание.Первые законопроекты, которые предложит Зе Раде, об этом официально заявлено- Об импичменте Президента- О народовластии-референдумеИменно от этих законопроектов всю каденцию убегал Порошенко.



Он убегал в последнюю очередь от этих законопроектов. В первую очередь он убегал от своих предвыборных обещаний.



Что касается аннигилирования любого олигарха, то президент очень сильно ограничен в своих возможностях. Например, проекты "Кучма геть", "Зека геть" четко дают понять, что это именно олигархи при необходимости или угрозе их благополучию легко сообразят что-то подобное против очередного законного президента.



Конечно, не факт, что это будут украинские олигархи, как вышеприведенных случаях, но все же факт остается фактом - украинский президент далеко не всесилен.



Вижу, что подтягивается на ветку нормальный народ и постепенно Мураев Евгений набирает голоса со своей нормальной риторикой, далекой от демагогии.



Жаль, что Юрий Бойко пока что здесь недооценен. Он ведь может победить и в первом туре, особенно после известной оплеухи Ляшку за его словесный понос. Да и идеи его касательно развития макроэкономики очень благотворны и перспективны. Украинский бизнес надо кормить и развивать, а не упорото доить высохшее вымя. Он убегал в последнюю очередь от этих законопроектов. В первую очередь он убегал от своих предвыборных обещаний.Что касается аннигилирования любого олигарха, то президент очень сильно ограничен в своих возможностях. Например, проекты "Кучма геть", "Зека геть" четко дают понять, что это именно олигархи при необходимости или угрозе их благополучию легко сообразят что-то подобное против очередного законного президента.Конечно, не факт, что это будут украинские олигархи, как вышеприведенных случаях, но все же факт остается фактом - украинский президент далеко не всесилен.Жаль, что Юрий Бойко пока что здесь недооценен. Он ведь может победить и в первом туре, особенно после известной оплеухи Ляшку за его словесный понос. Да и идеи его касательно развития макроэкономики очень благотворны и перспективны. Украинский бизнес надо кормить и развивать, а не упорото доить высохшее вымя. buratinyo

Повідомлень: 1000 З нами з: 28.04.16 Подякував: 1743 раз. Подякували: 313 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 лют, 2019 23:09 В Одесі сотні людей зібрали на мітинг за неіснуючого кандидата у президенти. Мітингувальникам обіцяли заплатити по тисячі гривень, але організатори в підсумку не прийшли і залишили охочих заробити "з носом".

...

Кілька днів тому у групах студентів у Viber і на сайтах оголошень почали з'являтися повідомлення з пропозицією заробити. Треба було постояти на мітингу в підтримку кандидата в президенти Сергія Філатова (такого кандидата ЦВК не реєструвала).

Організатори обіцяли заплатити 1000 гривень, а ще 70 грн бонусом за кожного приведеного друга.

Коли у призначений час біля пам'ятника Дюку зібралися сотні "мітингувальників", організатори на нього не прийшли. Телефоном вони спочатку радили присутнім покататися на фунікулері, а пізніше повідомили, що "кандидат провалився в люк і помер". https://tsn.ua/amp/ukrayina/v-odesi-nevidomi-kinuli-sotni-lyudey-zibravshi-na-proplacheniy-miting-za-neisnuyuchogo-kandidata-1294905.html



Морды у "митингующих" соответствующие https://tsn.ua/amp/ukrayina/v-odesi-nevidomi-kinuli-sotni-lyudey-zibravshi-na-proplacheniy-miting-za-neisnuyuchogo-kandidata-1294905.htmlМорды у "митингующих" соответствующие Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн Starikan 2 Повідомлень: 15326 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1293 раз. Подякували: 2337 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 137138139140 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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