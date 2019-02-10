Хотелось бы надеяться, что не войдет, кроме экс-секс-символа, за душой ничего. Геронтофилия как-бэ , совсем удел единиц общества...
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 10 лют, 2019 21:49
Re: Політичні дискусії
Хотелось бы надеяться, что не войдет, кроме экс-секс-символа, за душой ничего. Геронтофилия как-бэ , совсем удел единиц общества...
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу
Додано: Нед 10 лют, 2019 22:15
Камлания продолжаются с явным уклоном в сторону однотурового.
А если в этот раз он не пройдёт даже во 2й тур что заверещат многочисленные политолухи, эксперты, аналитеги?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 10 лют, 2019 22:46
Он не прошел бы, если бы условия были равны. Но админресурс и 400 млн баксов, выделенные на плату "агитаторов", помогут ему выйти.
У противников Тимошенко теперь будет интересная задача, ведь если они будут голосовать за Порошенко, то во второй тур выйдут Юля и Порошенко и там победит Юля. Им теперь нужно выбирать между Зеленским и Гриценком, чтобы во второй тур вышли они, а не Юля.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Додано: Нед 10 лют, 2019 22:52
Re: Політичні дискусії
Це якщо по тисячу гривень на агітатора, то 10 млн агітаторів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Нед 10 лют, 2019 23:08
Это не только тем агитаторам, что по тысяче, еще же в комиссиях есть нуждающиеся ребята Но не забываем, что есть и просто полезные идиоты, которые проголосуют и так, так что тут экономия
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Додано: Нед 10 лют, 2019 23:09
Он убегал в последнюю очередь от этих законопроектов. В первую очередь он убегал от своих предвыборных обещаний.
Что касается аннигилирования любого олигарха, то президент очень сильно ограничен в своих возможностях. Например, проекты "Кучма геть", "Зека геть" четко дают понять, что это именно олигархи при необходимости или угрозе их благополучию легко сообразят что-то подобное против очередного законного президента.
Конечно, не факт, что это будут украинские олигархи, как вышеприведенных случаях, но все же факт остается фактом - украинский президент далеко не всесилен.
Вижу, что подтягивается на ветку нормальный народ и постепенно Мураев Евгений набирает голоса со своей нормальной риторикой, далекой от демагогии.
Жаль, что Юрий Бойко пока что здесь недооценен. Он ведь может победить и в первом туре, особенно после известной оплеухи Ляшку за его словесный понос. Да и идеи его касательно развития макроэкономики очень благотворны и перспективны. Украинский бизнес надо кормить и развивать, а не упорото доить высохшее вымя.
Додано: Нед 10 лют, 2019 23:09
https://tsn.ua/amp/ukrayina/v-odesi-nevidomi-kinuli-sotni-lyudey-zibravshi-na-proplacheniy-miting-za-neisnuyuchogo-kandidata-1294905.html
Морды у "митингующих" соответствующие
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Нед 10 лют, 2019 23:20
Re: Політичні дискусії
Так , для аналітики
На цих сторінках 43 прихильника Порошенко і 5 прихильників Тимошенко
А почитаєш коменти - якось не виходить що порошенківців у 9 разів більше
І хто в нас після цього зазомбована секта?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
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