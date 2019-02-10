RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 137138139140

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 128
Бойко Юрій Анатолійович
2%
2
Гриценко Анатолій Степанович
13%
16
Зеленський Володимир Олександрович
27%
34
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
9%
11
Порошенко Петро Олексійович
34%
43
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
5
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
12%
15
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 21:49

Re: Політичні дискусії

  Faceless написав:Все так уверены, что ЮВТ пройдёт во второй тур... Думаю она в итоге даже в первую тройку не войдёт в первом
Хотелось бы надеяться, что не войдет, кроме экс-секс-символа, за душой ничего. Геронтофилия как-бэ , совсем удел единиц общества...
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу
protefiks1959
Аватар користувача
 
Повідомлень: 202
З нами з: 11.06.16
Подякував: 13 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 22:15

  protefiks1959 написав:
  Faceless написав:Все так уверены, что ЮВТ пройдёт во второй тур... Думаю она в итоге даже в первую тройку не войдёт в первом
Хотелось бы надеяться, что не войдет, кроме экс-секс-символа, за душой ничего. Геронтофилия как-бэ , совсем удел единиц общества...

Камлания продолжаются с явным уклоном в сторону однотурового.
А если в этот раз он не пройдёт даже во 2й тур что заверещат многочисленные политолухи, эксперты, аналитеги?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 589
З нами з: 29.05.18
Подякував: 24 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 22:46

  shapo написав:
  protefiks1959 написав:
  Faceless написав:Все так уверены, что ЮВТ пройдёт во второй тур... Думаю она в итоге даже в первую тройку не войдёт в первом
Хотелось бы надеяться, что не войдет, кроме экс-секс-символа, за душой ничего. Геронтофилия как-бэ , совсем удел единиц общества...

Камлания продолжаются с явным уклоном в сторону однотурового.
А если в этот раз он не пройдёт даже во 2й тур что заверещат многочисленные политолухи, эксперты, аналитеги?

Он не прошел бы, если бы условия были равны. Но админресурс и 400 млн баксов, выделенные на плату "агитаторов", помогут ему выйти.
У противников Тимошенко теперь будет интересная задача, ведь если они будут голосовать за Порошенко, то во второй тур выйдут Юля и Порошенко и там победит Юля. Им теперь нужно выбирать между Зеленским и Гриценком, чтобы во второй тур вышли они, а не Юля.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
Повідомлень: 3415
З нами з: 13.06.15
Подякував: 92 раз.
Подякували: 451 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 22:52

Re: Політичні дискусії

  Alex2006 написав:Но админресурс и 400 млн баксов, выделенные на плату "агитаторов", помогут ему выйти.

Це якщо по тисячу гривень на агітатора, то 10 млн агітаторів. :mrgreen:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 7028
З нами з: 01.08.15
Подякував: 859 раз.
Подякували: 1032 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 23:08

  lapay написав:
  Alex2006 написав:Но админресурс и 400 млн баксов, выделенные на плату "агитаторов", помогут ему выйти.

Це якщо по тисячу гривень на агітатора, то 10 млн агітаторів. :mrgreen:

Это не только тем агитаторам, что по тысяче, еще же в комиссиях есть нуждающиеся ребята :) Но не забываем, что есть и просто полезные идиоты, которые проголосуют и так, так что тут экономия :)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
Повідомлень: 3415
З нами з: 13.06.15
Подякував: 92 раз.
Подякували: 451 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 23:09

  freeze написав:
  Faceless написав:Ну тут вопрос, кто продавец. Вы уверены, что Зеленский представляет именно себя самого? И что он не обычная разменная фигура?


Посмотрим.
Порошенко и Тимошенко, уже показали себя, все понимают, что они из себя представляют и как будут действовать.
Как будут действовать на высшем посту Зе или Гриценко никто достоверно знать не может, одни домыслы, догадки или надежды.
Президент в Украине по должностным обязанностям не может быть ничьей разменной монетой, у него возможностей аннигилировать любого олигарха выше крыши, было бы желание.

Первые законопроекты, которые предложит Зе Раде, об этом официально заявлено
- Об импичменте Президента
- О народовластии-референдуме

Именно от этих законопроектов всю каденцию убегал Порошенко.


Он убегал в последнюю очередь от этих законопроектов. В первую очередь он убегал от своих предвыборных обещаний. :mrgreen:

Что касается аннигилирования любого олигарха, то президент очень сильно ограничен в своих возможностях. Например, проекты "Кучма геть", "Зека геть" четко дают понять, что это именно олигархи при необходимости или угрозе их благополучию легко сообразят что-то подобное против очередного законного президента.

Конечно, не факт, что это будут украинские олигархи, как вышеприведенных случаях, но все же факт остается фактом - украинский президент далеко не всесилен.

Вижу, что подтягивается на ветку нормальный народ и постепенно Мураев Евгений набирает голоса со своей нормальной риторикой, далекой от демагогии. :roll:

Жаль, что Юрий Бойко пока что здесь недооценен. Он ведь может победить и в первом туре, особенно после известной оплеухи Ляшку за его словесный понос. Да и идеи его касательно развития макроэкономики очень благотворны и перспективны. Украинский бизнес надо кормить и развивать, а не упорото доить высохшее вымя.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1000
З нами з: 28.04.16
Подякував: 1743 раз.
Подякували: 313 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 23:09

В Одесі сотні людей зібрали на мітинг за неіснуючого кандидата у президенти. Мітингувальникам обіцяли заплатити по тисячі гривень, але організатори в підсумку не прийшли і залишили охочих заробити "з носом".
...
Кілька днів тому у групах студентів у Viber і на сайтах оголошень почали з'являтися повідомлення з пропозицією заробити. Треба було постояти на мітингу в підтримку кандидата в президенти Сергія Філатова (такого кандидата ЦВК не реєструвала).
Організатори обіцяли заплатити 1000 гривень, а ще 70 грн бонусом за кожного приведеного друга.
Коли у призначений час біля пам'ятника Дюку зібралися сотні "мітингувальників", організатори на нього не прийшли. Телефоном вони спочатку радили присутнім покататися на фунікулері, а пізніше повідомили, що "кандидат провалився в люк і помер".
https://tsn.ua/amp/ukrayina/v-odesi-nevidomi-kinuli-sotni-lyudey-zibravshi-na-proplacheniy-miting-za-neisnuyuchogo-kandidata-1294905.html

Морды у "митингующих" соответствующие 8)
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
2
 
Повідомлень: 15326
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1293 раз.
Подякували: 2337 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 137138139140
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: buratinyo, Starikan і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (12271)
10.02.2019 23:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.