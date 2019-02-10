Додано: Нед 10 лют, 2019 23:09

freeze написав: Faceless написав: Ну тут вопрос, кто продавец. Вы уверены, что Зеленский представляет именно себя самого? И что он не обычная разменная фигура? Ну тут вопрос, кто продавец. Вы уверены, что Зеленский представляет именно себя самого? И что он не обычная разменная фигура?



Посмотрим.

Порошенко и Тимошенко, уже показали себя, все понимают, что они из себя представляют и как будут действовать.

Как будут действовать на высшем посту Зе или Гриценко никто достоверно знать не может, одни домыслы, догадки или надежды.

Президент в Украине по должностным обязанностям не может быть ничьей разменной монетой, у него возможностей аннигилировать любого олигарха выше крыши, было бы желание.



Первые законопроекты, которые предложит Зе Раде, об этом официально заявлено

- Об импичменте Президента

- О народовластии-референдуме



Именно от этих законопроектов всю каденцию убегал Порошенко. Посмотрим.Порошенко и Тимошенко, уже показали себя, все понимают, что они из себя представляют и как будут действовать.Как будут действовать на высшем посту Зе или Гриценко никто достоверно знать не может, одни домыслы, догадки или надежды.Президент в Украине по должностным обязанностям не может быть ничьей разменной монетой, у него возможностей аннигилировать любого олигарха выше крыши, было бы желание.Первые законопроекты, которые предложит Зе Раде, об этом официально заявлено- Об импичменте Президента- О народовластии-референдумеИменно от этих законопроектов всю каденцию убегал Порошенко.

Он убегал в последнюю очередь от этих законопроектов. В первую очередь он убегал от своих предвыборных обещаний.Что касается аннигилирования любого олигарха, то президент очень сильно ограничен в своих возможностях. Например, проекты "Кучма геть", "Зека геть" четко дают понять, что это именно олигархи при необходимости или угрозе их благополучию легко сообразят что-то подобное против очередного законного президента.Конечно, не факт, что это будут украинские олигархи, как вышеприведенных случаях, но все же факт остается фактом - украинский президент далеко не всесилен.Жаль, что Юрий Бойко пока что здесь недооценен. Он ведь может победить и в первом туре, особенно после известной оплеухи Ляшку за его словесный понос. Да и идеи его касательно развития макроэкономики очень благотворны и перспективны. Украинский бизнес надо кормить и развивать, а не упорото доить высохшее вымя.