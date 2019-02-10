Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
В Одесі сотні людей зібрали на мітинг за неіснуючого кандидата у президенти. Мітингувальникам обіцяли заплатити по тисячі гривень, але організатори в підсумку не прийшли і залишили охочих заробити "з носом". ... Кілька днів тому у групах студентів у Viber і на сайтах оголошень почали з'являтися повідомлення з пропозицією заробити. Треба було постояти на мітингу в підтримку кандидата в президенти Сергія Філатова (такого кандидата ЦВК не реєструвала). Організатори обіцяли заплатити 1000 гривень, а ще 70 грн бонусом за кожного приведеного друга. Коли у призначений час біля пам'ятника Дюку зібралися сотні "мітингувальників", організатори на нього не прийшли. Телефоном вони спочатку радили присутнім покататися на фунікулері, а пізніше повідомили, що "кандидат провалився в люк і помер".
Alex2006 написав:У противников Тимошенко теперь будет интересная задача, ведь если они будут голосовать за Порошенко, то во второй тур выйдут Юля и Порошенко и там победит Юля. Им теперь нужно выбирать между Зеленским и Гриценком, чтобы во второй тур вышли они, а не Юля.
Так , для аналітики На цих сторінках 43 прихильника Порошенко і 5 прихильників Тимошенко А почитаєш коменти - якось не виходить що порошенківців у 9 разів більше
І хто в нас після цього зазомбована секта?
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
buratinyo написав: Вижу, что подтягивается на ветку нормальный народ и постепенно Мураев Евгений набирает голоса со своей нормальной риторикой, далекой от демагогии.
Жаль, что Юрий Бойко пока что здесь недооценен. Он ведь может победить и в первом туре, особенно после известной оплеухи Ляшку за его словесный понос. Да и идеи его касательно развития макроэкономики очень благотворны и перспективны. Украинский бизнес надо кормить и развивать, а не упорото доить высохшее вымя.
Бойко - не самый худший вариант, во всяком случае, лучше, чем пан Зюзя. Хотя пока что всё это декларации, пути достижения целей непонятны.
У Мураева один пунктик - восстановление экономических и политических связей с РФ. Без возмещения агрессором потерь Украины от конфликта это недопустимо.
buratinyo написав: Вижу, что подтягивается на ветку нормальный народ и постепенно Мураев Евгений набирает голоса со своей нормальной риторикой, далекой от демагогии.
Жаль, что Юрий Бойко пока что здесь недооценен. Он ведь может победить и в первом туре, особенно после известной оплеухи Ляшку за его словесный понос. Да и идеи его касательно развития макроэкономики очень благотворны и перспективны. Украинский бизнес надо кормить и развивать, а не упорото доить высохшее вымя.
Бойко - не самый худший вариант, во всяком случае, лучше, чем пан Зюзя. Хотя пока что всё это декларации, пути достижения целей непонятны.
У Мураева один пунктик - восстановление экономических и политических связей с РФ. Без возмещения агрессором потерь Украины от конфликта это недопустимо.
Это не пунктик. Это к сожалению горькая правда. Потеря экспорта в Россию снизила курс гривни более, чем в три раза. И это при условии, что ЕС пытался нам компенсировать потери. Пытался ведь? Но не помогает же. Это очевидно, раз война длится 4 года.
Мураев однозначно говорил о стратегических целях Украины. А ими является восстановление экономики хотя бы до уровня 2012-2013 года. Я с ним согласен. Экономика первична для победы. Война это же не уличная драка, где побеждает ударивший первым. Война это стратегия прежде всего, сложные пуленепробиваемые планы, в которых участвуют ВСЕ граждане Украины.
А возмещение агрессором потерь Украины от конфликта невозможно без военной победы над ним. А лично Вы из окопа сейчас пишите? Нет? Так какого корчить из себя патриота шоколадных фабрик?
buratinyo написав:А возмещение агрессором потерь Украины от конфликта невозможно без военной победы над ним. А лично Вы из окопа сейчас пишите? Нет? Так какого корчить из себя патриота шоколадных фабрик?
Шоколадные фабрики ничем не хуже хэмзов-хтз и прочих фэдов. Даже лучше - их продукцию хотя бы покупают
buratinyo написав:А возмещение агрессором потерь Украины от конфликта невозможно без военной победы над ним. А лично Вы из окопа сейчас пишите? Нет? Так какого корчить из себя патриота шоколадных фабрик?
Шоколадные фабрики ничем не хуже хэмзов-хтз и прочих фэдов. Даже лучше - их продукцию хотя бы покупают
Странно. Эти заводы работают на Победу, но они хуже шоколадных фабрик? Боюсь даже предположить где застряла конфетка у вас, раз она наглухо отключила совесть.
М-да. Тысяча гривен видимо не пустой звук. Надеюсь вы не будете утверждать, что это томос так на вас повлиял или безвиз?
Ukrainian написав:В розділі звіту "Росія та її сусіди", розвідувальна служба США зауважує, що Росія вживає кроки, щоб впливати на українські президентські вибори в березні 2019 року і парламентські вибори, що відбудуться восени.
"В надії прибрати Порошенка і привести до влади менш антиросійський парламент", Росія прагне скористатись з таких проблем в Україні, як нестійка економіка, поширена корупція, вразливості в кіберпросторі а також громадське невдоволення, наголошується в звіті.
Порошенко уже 4 года, как Президент Украины. Как Президент что он сделал, чтобы не было выделенного мною в вашем посте? Или для этого ему надо обязатеельно быть еще 5 лет Президентом?