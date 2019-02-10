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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 138139140141>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 129
Бойко Юрій Анатолійович
2%
2
Гриценко Анатолій Степанович
13%
17
Зеленський Володимир Олександрович
26%
34
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
9%
11
Порошенко Петро Олексійович
33%
43
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
5
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
12%
15
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 21:49

Re: Політичні дискусії

  Faceless написав:Все так уверены, что ЮВТ пройдёт во второй тур... Думаю она в итоге даже в первую тройку не войдёт в первом
Хотелось бы надеяться, что не войдет, кроме экс-секс-символа, за душой ничего. Геронтофилия как-бэ , совсем удел единиц общества...
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу
protefiks1959
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 23:09

В Одесі сотні людей зібрали на мітинг за неіснуючого кандидата у президенти. Мітингувальникам обіцяли заплатити по тисячі гривень, але організатори в підсумку не прийшли і залишили охочих заробити "з носом".
...
Кілька днів тому у групах студентів у Viber і на сайтах оголошень почали з'являтися повідомлення з пропозицією заробити. Треба було постояти на мітингу в підтримку кандидата в президенти Сергія Філатова (такого кандидата ЦВК не реєструвала).
Організатори обіцяли заплатити 1000 гривень, а ще 70 грн бонусом за кожного приведеного друга.
Коли у призначений час біля пам'ятника Дюку зібралися сотні "мітингувальників", організатори на нього не прийшли. Телефоном вони спочатку радили присутнім покататися на фунікулері, а пізніше повідомили, що "кандидат провалився в люк і помер".
https://tsn.ua/amp/ukrayina/v-odesi-nevidomi-kinuli-sotni-lyudey-zibravshi-na-proplacheniy-miting-za-neisnuyuchogo-kandidata-1294905.html

Морды у "митингующих" соответствующие 8)
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 23:20

Re: Політичні дискусії

  Alex2006 написав:У противников Тимошенко теперь будет интересная задача, ведь если они будут голосовать за Порошенко, то во второй тур выйдут Юля и Порошенко и там победит Юля. Им теперь нужно выбирать между Зеленским и Гриценком, чтобы во второй тур вышли они, а не Юля.
Так , для аналітики
На цих сторінках 43 прихильника Порошенко і 5 прихильників Тимошенко
А почитаєш коменти - якось не виходить що порошенківців у 9 разів більше :D

І хто в нас після цього зазомбована секта?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 23:21

  buratinyo написав: Вижу, что подтягивается на ветку нормальный народ и постепенно Мураев Евгений набирает голоса со своей нормальной риторикой, далекой от демагогии. :roll:

Жаль, что Юрий Бойко пока что здесь недооценен. Он ведь может победить и в первом туре, особенно после известной оплеухи Ляшку за его словесный понос. Да и идеи его касательно развития макроэкономики очень благотворны и перспективны. Украинский бизнес надо кормить и развивать, а не упорото доить высохшее вымя.

Бойко - не самый худший вариант, во всяком случае, лучше, чем пан Зюзя.
Хотя пока что всё это декларации, пути достижения целей непонятны.

У Мураева один пунктик - восстановление экономических и политических связей с РФ. Без возмещения агрессором потерь Украины от конфликта это недопустимо.
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 23:39

Re: Політичні дискусії

  Alex2006 написав:Но не забываем, что есть и просто полезные идиоты, которые проголосуют и так, так что тут экономия

Такі за клоуна будуть голосувати, а економія йому:

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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 23:42

  Starikan написав:
  buratinyo написав: Вижу, что подтягивается на ветку нормальный народ и постепенно Мураев Евгений набирает голоса со своей нормальной риторикой, далекой от демагогии. :roll:

Жаль, что Юрий Бойко пока что здесь недооценен. Он ведь может победить и в первом туре, особенно после известной оплеухи Ляшку за его словесный понос. Да и идеи его касательно развития макроэкономики очень благотворны и перспективны. Украинский бизнес надо кормить и развивать, а не упорото доить высохшее вымя.

Бойко - не самый худший вариант, во всяком случае, лучше, чем пан Зюзя.
Хотя пока что всё это декларации, пути достижения целей непонятны.

У Мураева один пунктик - восстановление экономических и политических связей с РФ. Без возмещения агрессором потерь Украины от конфликта это недопустимо.

Это не пунктик. Это к сожалению горькая правда. Потеря экспорта в Россию снизила курс гривни более, чем в три раза. И это при условии, что ЕС пытался нам компенсировать потери. Пытался ведь? Но не помогает же. Это очевидно, раз война длится 4 года.

Мураев однозначно говорил о стратегических целях Украины. А ими является восстановление экономики хотя бы до уровня 2012-2013 года. Я с ним согласен. Экономика первична для победы. Война это же не уличная драка, где побеждает ударивший первым. Война это стратегия прежде всего, сложные пуленепробиваемые планы, в которых участвуют ВСЕ граждане Украины.

А возмещение агрессором потерь Украины от конфликта невозможно без военной победы над ним. А лично Вы из окопа сейчас пишите? Нет? Так какого корчить из себя патриота шоколадных фабрик?
buratinyo
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 23:52

  buratinyo написав:А возмещение агрессором потерь Украины от конфликта невозможно без военной победы над ним. А лично Вы из окопа сейчас пишите? Нет? Так какого корчить из себя патриота шоколадных фабрик?

Шоколадные фабрики ничем не хуже хэмзов-хтз и прочих фэдов.
Даже лучше - их продукцию хотя бы покупают :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 00:05

  Starikan написав:
  buratinyo написав:А возмещение агрессором потерь Украины от конфликта невозможно без военной победы над ним. А лично Вы из окопа сейчас пишите? Нет? Так какого корчить из себя патриота шоколадных фабрик?

Шоколадные фабрики ничем не хуже хэмзов-хтз и прочих фэдов.
Даже лучше - их продукцию хотя бы покупают :wink:


Странно. Эти заводы работают на Победу, но они хуже шоколадных фабрик? Боюсь даже предположить где застряла конфетка у вас, раз она наглухо отключила совесть.

М-да. Тысяча гривен видимо не пустой звук. :oops: Надеюсь вы не будете утверждать, что это томос так на вас повлиял или безвиз? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 00:14

  lapay написав:
  Alex2006 написав:Но не забываем, что есть и просто полезные идиоты, которые проголосуют и так, так что тут экономия

Такі за клоуна будуть голосувати, а економія йому:

Зображення

Ну да, ну да) Как минимум, он не будет гарантом молчания и развития коррупционных схем, как ваш шеф :) Если что, я буду голосовать за другой вариант.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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  Ukrainian написав:В розділі звіту "Росія та її сусіди", розвідувальна служба США зауважує, що Росія вживає кроки, щоб впливати на українські президентські вибори в березні 2019 року і парламентські вибори, що відбудуться восени.

"В надії прибрати Порошенка і привести до влади менш антиросійський парламент", Росія прагне скористатись з таких проблем в Україні, як нестійка економіка, поширена корупція, вразливості в кіберпросторі а також громадське невдоволення, наголошується в звіті.

Порошенко уже 4 года, как Президент Украины. Как Президент что он сделал, чтобы не было выделенного мною в вашем посте?
Или для этого ему надо обязатеельно быть еще 5 лет Президентом?
yanyura
 
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