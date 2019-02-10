Додано: Нед 10 лют, 2019 23:42

Starikan написав: buratinyo написав: Вижу, что подтягивается на ветку нормальный народ и постепенно Мураев Евгений набирает голоса со своей нормальной риторикой, далекой от демагогии.



Жаль, что Юрий Бойко пока что здесь недооценен. Он ведь может победить и в первом туре, особенно после известной оплеухи Ляшку за его словесный понос. Да и идеи его касательно развития макроэкономики очень благотворны и перспективны. Украинский бизнес надо кормить и развивать, а не упорото доить высохшее вымя. Жаль, что Юрий Бойко пока что здесь недооценен. Он ведь может победить и в первом туре, особенно после известной оплеухи Ляшку за его словесный понос. Да и идеи его касательно развития макроэкономики очень благотворны и перспективны. Украинский бизнес надо кормить и развивать, а не упорото доить высохшее вымя.

Бойко - не самый худший вариант, во всяком случае, лучше, чем пан Зюзя.

Хотя пока что всё это декларации, пути достижения целей непонятны.



У Мураева один пунктик - восстановление экономических и политических связей с РФ. Без возмещения агрессором потерь Украины от конфликта это недопустимо. Бойко - не самый худший вариант, во всяком случае, лучше, чем пан Зюзя.Хотя пока что всё это декларации, пути достижения целей непонятны.У Мураева один пунктик - восстановление экономических и политических связей с РФ. Без возмещения агрессором потерь Украины от конфликта это недопустимо.

Это не пунктик. Это к сожалению горькая правда. Потеря экспорта в Россию снизила курс гривни более, чем в три раза. И это при условии, что ЕС пытался нам компенсировать потери. Пытался ведь? Но не помогает же. Это очевидно, раз война длится 4 года.Мураев однозначно говорил о стратегических целях Украины. А ими является восстановление экономики хотя бы до уровня 2012-2013 года. Я с ним согласен. Экономика первична для победы. Война это же не уличная драка, где побеждает ударивший первым. Война это стратегия прежде всего, сложные пуленепробиваемые планы, в которых участвуют ВСЕ граждане Украины.А возмещение агрессором потерь Украины от конфликта невозможно без военной победы над ним. А лично Вы из окопа сейчас пишите? Нет? Так какого корчить из себя патриота шоколадных фабрик?