RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 138139140141

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 129
Бойко Юрій Анатолійович
2%
2
Гриценко Анатолій Степанович
13%
17
Зеленський Володимир Олександрович
26%
34
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
9%
11
Порошенко Петро Олексійович
33%
43
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
5
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
12%
15
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 00:17

  protefiks1959 написав:
  freeze написав:Как будут действовать на высшем посту Зе или Гриценко никто достоверно знать не может, одни домыслы, догадки или надежды.
Зе - нужно понимать -КоломоЙтцки. Зе очень некрасиво замазан антиукраински в расии, и вапще комик... Единственный имидж-ход + , это идиотское кино типа " Президент" ... Грицик, ну, как уже сказано, наименее замазан *г**** , в сравнении с ПАП и ЮВТ, он уверен в себе, значит, его двигают ...и не только на ТВ, в его команде, думается, уверены в своих возможностях контролировать выборы на участках...Роман Бессмертный еще менее замазан гавмном, но... ему нужна большая организация его перегонив....не состоится, эт понятно

Вы связываете Зеленского с Коломойским только потому, что "Квартал 95" идет на "1+1"?

Тогда он с такой же вероятностью:
- был человеком Фирташа (11 месяцев генпродюссер на Интере)
- человек Ахметова (в своих выступлениях "Квартал 95" выставляет в смешном виде политиков, бизнесменов, кроме одного - Ахметова. Если есть "Ахметов", то он или положителен, или нейтрален, но не смешон).
yanyura
 
Повідомлень: 4059
З нами з: 09.01.09
Подякував: 984 раз.
Подякували: 846 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 00:29

  yanyura написав:
  Ukrainian написав:В розділі звіту "Росія та її сусіди", розвідувальна служба США зауважує, що Росія вживає кроки, щоб впливати на українські президентські вибори в березні 2019 року і парламентські вибори, що відбудуться восени.

"В надії прибрати Порошенка і привести до влади менш антиросійський парламент", Росія прагне скористатись з таких проблем в Україні, як нестійка економіка, поширена корупція, вразливості в кіберпросторі а також громадське невдоволення, наголошується в звіті.

Порошенко уже 4 года, как Президент Украины. Как Президент что он сделал, чтобы не было выделенного мною в вашем посте?
Или для этого ему надо обязатеельно быть еще 5 лет Президентом?


Так у ПАПы и не в приоритете борьба с коррупцией, я уже отмечал, что в 50-минутной речи представления новой программы у Порошенко ни разу не было произнесено слово Коррупция.
freeze
4
 
Повідомлень: 9535
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2789 раз.
Подякували: 3883 раз.
 
Профіль
16
2
2
  #<1 ... 138139140141
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (12275)
11.02.2019 00:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.