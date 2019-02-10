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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 11 лют, 2019 00:17
protefiks1959 написав: freeze написав:
Как будут действовать на высшем посту Зе или Гриценко никто достоверно знать не может, одни домыслы, догадки или надежды.
Зе - нужно понимать -КоломоЙтцки. Зе очень некрасиво замазан антиукраински в расии, и вапще комик... Единственный имидж-ход + , это идиотское кино типа " Президент" ... Грицик, ну, как уже сказано, наименее замазан *г**** , в сравнении с ПАП и ЮВТ, он уверен в себе, значит, его двигают ...и не только на ТВ, в его команде, думается, уверены в своих возможностях контролировать выборы на участках...Роман Бессмертный еще менее замазан гавмном, но... ему нужна большая организация его перегонив....не состоится, эт понятно
Вы связываете Зеленского с Коломойским только потому, что "Квартал 95" идет на "1+1"?
Тогда он с такой же вероятностью:
- был человеком Фирташа (11 месяцев генпродюссер на Интере)
- человек Ахметова (в своих выступлениях "Квартал 95" выставляет в смешном виде политиков, бизнесменов, кроме одного - Ахметова. Если есть "Ахметов", то он или положителен, или нейтрален, но не смешон).
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Додано: Пон 11 лют, 2019 00:29
yanyura написав: Ukrainian написав:
В розділі звіту "Росія та її сусіди", розвідувальна служба США зауважує, що Росія вживає кроки, щоб впливати на українські президентські вибори в березні 2019 року і парламентські вибори, що відбудуться восени.
"В надії прибрати Порошенка і привести до влади менш антиросійський парламент", Росія прагне скористатись з таких проблем в Україні, як нестійка економіка, поширена корупція, вразливості в кіберпросторі а також громадське невдоволення
, наголошується в звіті.
Порошенко уже 4 года, как Президент Украины. Как Президент что он сделал, чтобы не было выделенного мною в вашем посте?
Или для этого ему надо обязатеельно быть еще 5 лет Президентом?
Так у ПАПы и не в приоритете борьба с коррупцией, я уже отмечал, что в 50-минутной речи представления новой программы у Порошенко ни разу не было произнесено слово Коррупция.
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