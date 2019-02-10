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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 138139140141 За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували): Політичні дискусії 5.1 5 130 Бойко Юрій Анатолійович 2% 2 Гриценко Анатолій Степанович 13% 17 Зеленський Володимир Олександрович 26% 34 Ляшко Олег Валерійович 1% 1 Мураєв Євгеній Володимирович 8% 11 Порошенко Петро Олексійович 34% 44 Садовий Андрій Іванович 0 0 Тимошенко Юлія Володимирівна 4% 5 Шевченко Олександр Леонідович 1% 1 Інший кандидат 12% 15 Всього голосів : 130 Додано: Пон 11 лют, 2019 00:29 yanyura написав: Ukrainian написав: В розділі звіту "Росія та її сусіди", розвідувальна служба США зауважує, що Росія вживає кроки, щоб впливати на українські президентські вибори в березні 2019 року і парламентські вибори, що відбудуться восени.



"В надії прибрати Порошенка і привести до влади менш антиросійський парламент", Росія прагне скористатись з таких проблем в Україні, як нестійка економіка, поширена корупція, вразливості в кіберпросторі а також громадське невдоволення, наголошується в звіті. В розділі звіту "Росія та її сусіди", розвідувальна служба США зауважує, що Росія вживає кроки, щоб впливати на українські президентські вибори в березні 2019 року і парламентські вибори, що відбудуться восени."В надії прибрати Порошенка і привести до влади менш антиросійський парламент", Росія прагне скористатись з таких проблем в Україні, як, наголошується в звіті.

Порошенко уже 4 года, как Президент Украины. Как Президент что он сделал, чтобы не было выделенного мною в вашем посте?

Или для этого ему надо обязатеельно быть еще 5 лет Президентом? Порошенко уже 4 года, как Президент Украины. Как Президент что он сделал, чтобы не было выделенного мною в вашем посте?Или для этого ему надо обязатеельно быть еще 5 лет Президентом?



Так у ПАПы и не в приоритете борьба с коррупцией, я уже отмечал, что в 50-минутной речи представления новой программы у Порошенко ни разу не было произнесено слово Коррупция. Так у ПАПы и не в приоритете борьба с коррупцией, я уже отмечал, что в 50-минутной речи представления новой программы у Порошенко ни разу не было произнесено слово Коррупция. freeze 4 Повідомлень: 9535 З нами з: 02.07.14 Подякував: 2789 раз. Подякували: 3884 раз. Профіль 17 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 лют, 2019 09:29 freeze написав: yanyura написав: Ukrainian написав: В розділі звіту "Росія та її сусіди", розвідувальна служба США зауважує, що Росія вживає кроки, щоб впливати на українські президентські вибори в березні 2019 року і парламентські вибори, що відбудуться восени.



"В надії прибрати Порошенка і привести до влади менш антиросійський парламент", Росія прагне скористатись з таких проблем в Україні, як нестійка економіка, поширена корупція, вразливості в кіберпросторі а також громадське невдоволення, наголошується в звіті. В розділі звіту "Росія та її сусіди", розвідувальна служба США зауважує, що Росія вживає кроки, щоб впливати на українські президентські вибори в березні 2019 року і парламентські вибори, що відбудуться восени."В надії прибрати Порошенка і привести до влади менш антиросійський парламент", Росія прагне скористатись з таких проблем в Україні, як, наголошується в звіті.

Порошенко уже 4 года, как Президент Украины. Как Президент что он сделал, чтобы не было выделенного мною в вашем посте?

Или для этого ему надо обязатеельно быть еще 5 лет Президентом? Порошенко уже 4 года, как Президент Украины. Как Президент что он сделал, чтобы не было выделенного мною в вашем посте?Или для этого ему надо обязатеельно быть еще 5 лет Президентом?



Так у ПАПы и не в приоритете борьба с коррупцией, я уже отмечал, что в 50-минутной речи представления новой программы у Порошенко ни разу не было произнесено слово Коррупция. Так у ПАПы и не в приоритете борьба с коррупцией, я уже отмечал, что в 50-минутной речи представления новой программы у Порошенко ни разу не было произнесено слово Коррупция.

он строит страну версии лайтраша. он строит страну версии лайтраша. 19yuriy91 Повідомлень: 1648 З нами з: 15.09.12 Подякував: 128 раз. Подякували: 160 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 лют, 2019 09:36 freeze написав: yanyura написав: Ukrainian написав: В розділі звіту "Росія та її сусіди", розвідувальна служба США зауважує, що Росія вживає кроки, щоб впливати на українські президентські вибори в березні 2019 року і парламентські вибори, що відбудуться восени.



"В надії прибрати Порошенка і привести до влади менш антиросійський парламент", Росія прагне скористатись з таких проблем в Україні, як нестійка економіка, поширена корупція, вразливості в кіберпросторі а також громадське невдоволення, наголошується в звіті. В розділі звіту "Росія та її сусіди", розвідувальна служба США зауважує, що Росія вживає кроки, щоб впливати на українські президентські вибори в березні 2019 року і парламентські вибори, що відбудуться восени."В надії прибрати Порошенка і привести до влади менш антиросійський парламент", Росія прагне скористатись з таких проблем в Україні, як, наголошується в звіті.

Порошенко уже 4 года, как Президент Украины. Как Президент что он сделал, чтобы не было выделенного мною в вашем посте?

Или для этого ему надо обязатеельно быть еще 5 лет Президентом? Порошенко уже 4 года, как Президент Украины. Как Президент что он сделал, чтобы не было выделенного мною в вашем посте?Или для этого ему надо обязатеельно быть еще 5 лет Президентом?



Так у ПАПы и не в приоритете борьба с коррупцией, я уже отмечал, что в 50-минутной речи представления новой программы у Порошенко ни разу не было произнесено слово Коррупция. Так у ПАПы и не в приоритете борьба с коррупцией, я уже отмечал, что в 50-минутной речи представления новой программы у Порошенко ни разу не было произнесено слово Коррупция.

Понятное дело, что у него не в приоритете главная проблема Украины, ведь он ее и возглавляет и развивает И понятно, что если он проиграет выборы, то он будет сидеть, если не успеет убежать (хотя, куда ему бежать-то?). Понятное дело, что у него не в приоритете главная проблема Украины, ведь он ее и возглавляет и развиваетИ понятно, что если он проиграет выборы, то он будет сидеть, если не успеет убежать (хотя, куда ему бежать-то?). Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.

Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию. Alex2006 Повідомлень: 3417 З нами з: 13.06.15 Подякував: 92 раз. Подякували: 452 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 лют, 2019 09:44 Alex2006 написав: Понятное дело, что у него не в приоритете главная проблема Украины, ведь он ее и возглавляет и развивает И понятно, что если он проиграет выборы, то он будет сидеть, если не успеет убежать (хотя, куда ему бежать-то?). Понятное дело, что у него не в приоритете главная проблема Украины, ведь он ее и возглавляет и развиваетИ понятно, что если он проиграет выборы, то он будет сидеть, если не успеет убежать (хотя, куда ему бежать-то?).

К Гонтаревой. Бежать то может и необязательно но доплатить налоги придётся. К Гонтаревой. Бежать то может и необязательно но доплатить налоги придётся. в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv vitaliian

Повідомлень: 755 З нами з: 06.04.16 Подякував: 231 раз. Подякували: 205 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 138139140141 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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