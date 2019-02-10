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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 138139140141

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 130
Бойко Юрій Анатолійович
2%
2
Гриценко Анатолій Степанович
13%
17
Зеленський Володимир Олександрович
26%
34
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
8%
11
Порошенко Петро Олексійович
34%
44
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
5
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
12%
15
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 00:29

  yanyura написав:
  Ukrainian написав:В розділі звіту "Росія та її сусіди", розвідувальна служба США зауважує, що Росія вживає кроки, щоб впливати на українські президентські вибори в березні 2019 року і парламентські вибори, що відбудуться восени.

"В надії прибрати Порошенка і привести до влади менш антиросійський парламент", Росія прагне скористатись з таких проблем в Україні, як нестійка економіка, поширена корупція, вразливості в кіберпросторі а також громадське невдоволення, наголошується в звіті.

Порошенко уже 4 года, как Президент Украины. Как Президент что он сделал, чтобы не было выделенного мною в вашем посте?
Или для этого ему надо обязатеельно быть еще 5 лет Президентом?


Так у ПАПы и не в приоритете борьба с коррупцией, я уже отмечал, что в 50-минутной речи представления новой программы у Порошенко ни разу не было произнесено слово Коррупция.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 09:29

  freeze написав:
  yanyura написав:
  Ukrainian написав:В розділі звіту "Росія та її сусіди", розвідувальна служба США зауважує, що Росія вживає кроки, щоб впливати на українські президентські вибори в березні 2019 року і парламентські вибори, що відбудуться восени.

"В надії прибрати Порошенка і привести до влади менш антиросійський парламент", Росія прагне скористатись з таких проблем в Україні, як нестійка економіка, поширена корупція, вразливості в кіберпросторі а також громадське невдоволення, наголошується в звіті.

Порошенко уже 4 года, как Президент Украины. Как Президент что он сделал, чтобы не было выделенного мною в вашем посте?
Или для этого ему надо обязатеельно быть еще 5 лет Президентом?


Так у ПАПы и не в приоритете борьба с коррупцией, я уже отмечал, что в 50-минутной речи представления новой программы у Порошенко ни разу не было произнесено слово Коррупция.

он строит страну версии лайтраша.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 09:36

  freeze написав:
  yanyura написав:
  Ukrainian написав:В розділі звіту "Росія та її сусіди", розвідувальна служба США зауважує, що Росія вживає кроки, щоб впливати на українські президентські вибори в березні 2019 року і парламентські вибори, що відбудуться восени.

"В надії прибрати Порошенка і привести до влади менш антиросійський парламент", Росія прагне скористатись з таких проблем в Україні, як нестійка економіка, поширена корупція, вразливості в кіберпросторі а також громадське невдоволення, наголошується в звіті.

Порошенко уже 4 года, как Президент Украины. Как Президент что он сделал, чтобы не было выделенного мною в вашем посте?
Или для этого ему надо обязатеельно быть еще 5 лет Президентом?


Так у ПАПы и не в приоритете борьба с коррупцией, я уже отмечал, что в 50-минутной речи представления новой программы у Порошенко ни разу не было произнесено слово Коррупция.

Понятное дело, что у него не в приоритете главная проблема Украины, ведь он ее и возглавляет и развивает :) И понятно, что если он проиграет выборы, то он будет сидеть, если не успеет убежать (хотя, куда ему бежать-то?).
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 09:44

  Alex2006 написав:Понятное дело, что у него не в приоритете главная проблема Украины, ведь он ее и возглавляет и развивает :) И понятно, что если он проиграет выборы, то он будет сидеть, если не успеет убежать (хотя, куда ему бежать-то?).

К Гонтаревой. Бежать то может и необязательно но доплатить налоги придётся.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
vitaliian
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