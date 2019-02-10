Додано: Пон 11 лют, 2019 11:03

lapay

Не нужно менять всех.

Для того, чтобы понизить существенно уровень коррупции в поликлинике нужно поменять главврача, в бригаде - комбрига, и т.п.

Одни и те же люди совершенно по-разному ведут себя в разных условиях. При одном главвраче, комбриге - одно, при другом - другое.



Но у этого нового главрача, комбрига должна быть поддержка от начальников свыше. Иначе все его требования, начинания, попытки изменения будут безрезультативными.



Взяточник, блатной (чей-то родич, ставленник - бездарь) будет поддержан и прикрыт вышестоящими инстанциями.



Требования спускаются, идут, формируются свыше!

Не врач формирует требования к себе или к начальнику отделения, главврачу, а наоборот.



З.Ы. конечно лучше система противовесов.

Но пока ее нет, не создана, начать вполне реально с изменения вершин управления.

По сути система противовесов - это всего лишь причина изменения подходов самих управленцев, заставляющая их изменять требования к нижестоящим, то есть выполнять свои функции согласно опреденных законами и инструкциями требований. А не так, как выгодно себе.