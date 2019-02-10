Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ukrainian написав:В розділі звіту "Росія та її сусіди", розвідувальна служба США зауважує, що Росія вживає кроки, щоб впливати на українські президентські вибори в березні 2019 року і парламентські вибори, що відбудуться восени.
"В надії прибрати Порошенка і привести до влади менш антиросійський парламент", Росія прагне скористатись з таких проблем в Україні, як нестійка економіка, поширена корупція, вразливості в кіберпросторі а також громадське невдоволення, наголошується в звіті.
Порошенко уже 4 года, как Президент Украины. Как Президент что он сделал, чтобы не было выделенного мною в вашем посте? Или для этого ему надо обязатеельно быть еще 5 лет Президентом?
Так у ПАПы и не в приоритете борьба с коррупцией, я уже отмечал, что в 50-минутной речи представления новой программы у Порошенко ни разу не было произнесено слово Коррупция.
Ukrainian написав:В розділі звіту "Росія та її сусіди", розвідувальна служба США зауважує, що Росія вживає кроки, щоб впливати на українські президентські вибори в березні 2019 року і парламентські вибори, що відбудуться восени.
"В надії прибрати Порошенка і привести до влади менш антиросійський парламент", Росія прагне скористатись з таких проблем в Україні, як нестійка економіка, поширена корупція, вразливості в кіберпросторі а також громадське невдоволення, наголошується в звіті.
Порошенко уже 4 года, как Президент Украины. Как Президент что он сделал, чтобы не было выделенного мною в вашем посте? Или для этого ему надо обязатеельно быть еще 5 лет Президентом?
Так у ПАПы и не в приоритете борьба с коррупцией, я уже отмечал, что в 50-минутной речи представления новой программы у Порошенко ни разу не было произнесено слово Коррупция.
Ukrainian написав:В розділі звіту "Росія та її сусіди", розвідувальна служба США зауважує, що Росія вживає кроки, щоб впливати на українські президентські вибори в березні 2019 року і парламентські вибори, що відбудуться восени.
"В надії прибрати Порошенка і привести до влади менш антиросійський парламент", Росія прагне скористатись з таких проблем в Україні, як нестійка економіка, поширена корупція, вразливості в кіберпросторі а також громадське невдоволення, наголошується в звіті.
Порошенко уже 4 года, как Президент Украины. Как Президент что он сделал, чтобы не было выделенного мною в вашем посте? Или для этого ему надо обязатеельно быть еще 5 лет Президентом?
Так у ПАПы и не в приоритете борьба с коррупцией, я уже отмечал, что в 50-минутной речи представления новой программы у Порошенко ни разу не было произнесено слово Коррупция.
Понятное дело, что у него не в приоритете главная проблема Украины, ведь он ее и возглавляет и развивает И понятно, что если он проиграет выборы, то он будет сидеть, если не успеет убежать (хотя, куда ему бежать-то?).
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006 написав:Понятное дело, что у него не в приоритете главная проблема Украины, ведь он ее и возглавляет и развивает И понятно, что если он проиграет выборы, то он будет сидеть, если не успеет убежать (хотя, куда ему бежать-то?).
К Гонтаревой. Бежать то может и необязательно но доплатить налоги придётся.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
freeze написав:Так у ПАПы и не в приоритете борьба с коррупцией, я уже отмечал, что в 50-минутной речи представления новой программы у Порошенко ни разу не было произнесено слово Коррупция.
Так "чесних більше" - яка корупція серед чесних? В крітеріях вступу в ЄС і НАТО теж ні слова немає про корупцію. З чим боротись? Щоб не було корупції, треба змінити законодавство і його виконувати. Перше роблять, друге (суди) змінити важко - занадто повільна і кастова система. Неможливо замінити таку кількість вузьких спеціалістів, як і лікарів-хабарників.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay написав:Неможливо замінити таку кількість вузьких спеціалістів, як і лікарів-хабарників.
Как вы себе представляете эти титанические изменения, судью Вову меняют на судью Серёжу? Зачем одних людей менять на таких же в надежде что вот эти уже не будут воровать. Красть и брать взятки должно стать невыгодно и очень быстро эти явления исчезнут сами. Вы лично делаете то что вам невыгодно? И они не будут.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
lapay написав:В крітеріях вступу в ЄС і НАТО теж ні слова немає про корупцію. З чим боротись?
Да ну ))) Читаем текст соглашения об ассоциации Украины с ЕС:
– Борьба с коррупцией занимает центральное место в укреплении отношений между сторонами Соглашения. В соответствии с Соглашением, стороны будут сотрудничать в сфере предупреждения коррупции и борьбы с коррупцией как в частном, так и в государственном секторе. Сотрудничество между сторонами по вопросам верховенства права направлено, в частности, на укрепление судебной системы, повышение ее эффективности, сохранение ее независимости и беспристрастности, а также борьбу с коррупцией.
lapay Не нужно менять всех. Для того, чтобы понизить существенно уровень коррупции в поликлинике нужно поменять главврача, в бригаде - комбрига, и т.п. Одни и те же люди совершенно по-разному ведут себя в разных условиях. При одном главвраче, комбриге - одно, при другом - другое.
Но у этого нового главрача, комбрига должна быть поддержка от начальников свыше. Иначе все его требования, начинания, попытки изменения будут безрезультативными.
Взяточник, блатной (чей-то родич, ставленник - бездарь) будет поддержан и прикрыт вышестоящими инстанциями.
Требования спускаются, идут, формируются свыше! Не врач формирует требования к себе или к начальнику отделения, главврачу, а наоборот.
З.Ы. конечно лучше система противовесов. Но пока ее нет, не создана, начать вполне реально с изменения вершин управления. По сути система противовесов - это всего лишь причина изменения подходов самих управленцев, заставляющая их изменять требования к нижестоящим, то есть выполнять свои функции согласно опреденных законами и инструкциями требований. А не так, как выгодно себе.
vitaliian написав:Зачем одних людей менять на таких же в надежде что вот эти уже не будут воровать. Красть и брать взятки должно стать невыгодно и очень быстро эти явления исчезнут сами.
Бо горбатого могила виправить. Тим паче важко змінити свої звички і методи праці дорослій людині. Хабарі будуть брати до тих пір, поки за них не будуть саджати. І навіть тоді будуть брати, тільки складати їх будуть не в банки на дачі, а в офшори на підставних.
freeze написав:Борьба с коррупцией занимает центральное место в укреплении отношений между сторонами Соглашения. В соответствии с Соглашением, стороны будут сотрудничать в сфере предупреждения коррупции и борьбы с коррупцией как в частном, так и в государственном секторе. Сотрудничество между сторонами по вопросам верховенства права направлено, в частности, на укрепление судебной системы, повышение ее эффективности, сохранение ее независимости и беспристрастности, а также борьбу с коррупцией.
Так співробітнічають, укріпляють і суди незалежні. Немає об'єктивних критеріїв визначення величини корупції. Навіть самооцінка чи експертна оцінка суб'єктивні і часто помилкові. Проблема існує, але вона комплексна, бо держмашина ще совкова, з ненав'язливим сервісом https://dt.ua/UKRAINE/inozemni-biznesme ... 8518_.html
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...