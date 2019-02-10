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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 139140141142>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 130
Бойко Юрій Анатолійович
2%
2
Гриценко Анатолій Степанович
13%
17
Зеленський Володимир Олександрович
26%
34
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
8%
11
Порошенко Петро Олексійович
34%
44
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
5
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
12%
15
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 00:29

  yanyura написав:
  Ukrainian написав:В розділі звіту "Росія та її сусіди", розвідувальна служба США зауважує, що Росія вживає кроки, щоб впливати на українські президентські вибори в березні 2019 року і парламентські вибори, що відбудуться восени.

"В надії прибрати Порошенка і привести до влади менш антиросійський парламент", Росія прагне скористатись з таких проблем в Україні, як нестійка економіка, поширена корупція, вразливості в кіберпросторі а також громадське невдоволення, наголошується в звіті.

Порошенко уже 4 года, как Президент Украины. Как Президент что он сделал, чтобы не было выделенного мною в вашем посте?
Или для этого ему надо обязатеельно быть еще 5 лет Президентом?


Так у ПАПы и не в приоритете борьба с коррупцией, я уже отмечал, что в 50-минутной речи представления новой программы у Порошенко ни разу не было произнесено слово Коррупция.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 09:29

  freeze написав:
  yanyura написав:
  Ukrainian написав:В розділі звіту "Росія та її сусіди", розвідувальна служба США зауважує, що Росія вживає кроки, щоб впливати на українські президентські вибори в березні 2019 року і парламентські вибори, що відбудуться восени.

"В надії прибрати Порошенка і привести до влади менш антиросійський парламент", Росія прагне скористатись з таких проблем в Україні, як нестійка економіка, поширена корупція, вразливості в кіберпросторі а також громадське невдоволення, наголошується в звіті.

Порошенко уже 4 года, как Президент Украины. Как Президент что он сделал, чтобы не было выделенного мною в вашем посте?
Или для этого ему надо обязатеельно быть еще 5 лет Президентом?


Так у ПАПы и не в приоритете борьба с коррупцией, я уже отмечал, что в 50-минутной речи представления новой программы у Порошенко ни разу не было произнесено слово Коррупция.

он строит страну версии лайтраша.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 09:36

  freeze написав:
  yanyura написав:
  Ukrainian написав:В розділі звіту "Росія та її сусіди", розвідувальна служба США зауважує, що Росія вживає кроки, щоб впливати на українські президентські вибори в березні 2019 року і парламентські вибори, що відбудуться восени.

"В надії прибрати Порошенка і привести до влади менш антиросійський парламент", Росія прагне скористатись з таких проблем в Україні, як нестійка економіка, поширена корупція, вразливості в кіберпросторі а також громадське невдоволення, наголошується в звіті.

Порошенко уже 4 года, как Президент Украины. Как Президент что он сделал, чтобы не было выделенного мною в вашем посте?
Или для этого ему надо обязатеельно быть еще 5 лет Президентом?


Так у ПАПы и не в приоритете борьба с коррупцией, я уже отмечал, что в 50-минутной речи представления новой программы у Порошенко ни разу не было произнесено слово Коррупция.

Понятное дело, что у него не в приоритете главная проблема Украины, ведь он ее и возглавляет и развивает :) И понятно, что если он проиграет выборы, то он будет сидеть, если не успеет убежать (хотя, куда ему бежать-то?).
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 09:44

  Alex2006 написав:Понятное дело, что у него не в приоритете главная проблема Украины, ведь он ее и возглавляет и развивает :) И понятно, что если он проиграет выборы, то он будет сидеть, если не успеет убежать (хотя, куда ему бежать-то?).

К Гонтаревой. Бежать то может и необязательно но доплатить налоги придётся.
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 10:28

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Так у ПАПы и не в приоритете борьба с коррупцией, я уже отмечал, что в 50-минутной речи представления новой программы у Порошенко ни разу не было произнесено слово Коррупция.

Так "чесних більше" - яка корупція серед чесних? ;)
В крітеріях вступу в ЄС і НАТО теж ні слова немає про корупцію. З чим боротись? Щоб не було корупції, треба змінити законодавство і його виконувати. Перше роблять, друге (суди) змінити важко - занадто повільна і кастова система. Неможливо замінити таку кількість вузьких спеціалістів, як і лікарів-хабарників.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 10:31

Re: Політичні дискусії

  lapay написав:Неможливо замінити таку кількість вузьких спеціалістів, як і лікарів-хабарників.
Как вы себе представляете эти титанические изменения, судью Вову меняют на судью Серёжу? Зачем одних людей менять на таких же в надежде что вот эти уже не будут воровать. Красть и брать взятки должно стать невыгодно и очень быстро эти явления исчезнут сами. Вы лично делаете то что вам невыгодно? И они не будут.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 10:50

  lapay написав:В крітеріях вступу в ЄС і НАТО теж ні слова немає про корупцію. З чим боротись?


Да ну )))
Читаем текст соглашения об ассоциации Украины с ЕС:

– Борьба с коррупцией занимает центральное место в укреплении отношений между сторонами Соглашения. В соответствии с Соглашением, стороны будут сотрудничать в сфере предупреждения коррупции и борьбы с коррупцией как в частном, так и в государственном секторе. Сотрудничество между сторонами по вопросам верховенства права направлено, в частности, на укрепление судебной системы, повышение ее эффективности, сохранение ее независимости и беспристрастности, а также борьбу с коррупцией.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 11:03

lapay
Не нужно менять всех.
Для того, чтобы понизить существенно уровень коррупции в поликлинике нужно поменять главврача, в бригаде - комбрига, и т.п.
Одни и те же люди совершенно по-разному ведут себя в разных условиях. При одном главвраче, комбриге - одно, при другом - другое.

Но у этого нового главрача, комбрига должна быть поддержка от начальников свыше. Иначе все его требования, начинания, попытки изменения будут безрезультативными.

Взяточник, блатной (чей-то родич, ставленник - бездарь) будет поддержан и прикрыт вышестоящими инстанциями.

Требования спускаются, идут, формируются свыше!
Не врач формирует требования к себе или к начальнику отделения, главврачу, а наоборот.

З.Ы. конечно лучше система противовесов.
Но пока ее нет, не создана, начать вполне реально с изменения вершин управления.
По сути система противовесов - это всего лишь причина изменения подходов самих управленцев, заставляющая их изменять требования к нижестоящим, то есть выполнять свои функции согласно опреденных законами и инструкциями требований. А не так, как выгодно себе.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 11:05

Re: Політичні дискусії

  vitaliian написав:Зачем одних людей менять на таких же в надежде что вот эти уже не будут воровать. Красть и брать взятки должно стать невыгодно и очень быстро эти явления исчезнут сами.

Бо горбатого могила виправить. Тим паче важко змінити свої звички і методи праці дорослій людині. Хабарі будуть брати до тих пір, поки за них не будуть саджати. І навіть тоді будуть брати, тільки складати їх будуть не в банки на дачі, а в офшори на підставних.
  freeze написав:Борьба с коррупцией занимает центральное место в укреплении отношений между сторонами Соглашения. В соответствии с Соглашением, стороны будут сотрудничать в сфере предупреждения коррупции и борьбы с коррупцией как в частном, так и в государственном секторе. Сотрудничество между сторонами по вопросам верховенства права направлено, в частности, на укрепление судебной системы, повышение ее эффективности, сохранение ее независимости и беспристрастности, а также борьбу с коррупцией.

Так співробітнічають, укріпляють і суди незалежні. :)
Немає об'єктивних критеріїв визначення величини корупції. Навіть самооцінка чи експертна оцінка суб'єктивні і часто помилкові.
Проблема існує, але вона комплексна, бо держмашина ще совкова, з ненав'язливим сервісом https://dt.ua/UKRAINE/inozemni-biznesme ... 8518_.html
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 11:11

lapay
Так кто обязан, должен менять держмашину совка?
В чьих это прямых функциональных обязанностях?

А то ПАП уже договорился до того, что *влада должна...*.
Премьер сидит и на каждом заседании КМУ убедительно рассказывает, что *мы должны....*.
И нифига не делает.

Он должен говорить лишь, что сделал, и что конкретно не дало, не даёт ему сделать (выполнить свою обязанность).
Конкретно.
И какие он предпринял действия.
А не рассказывать *мы должны...*.
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