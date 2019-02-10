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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 139140141142

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 130
Бойко Юрій Анатолійович
2%
2
Гриценко Анатолій Степанович
13%
17
Зеленський Володимир Олександрович
26%
34
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
8%
11
Порошенко Петро Олексійович
34%
44
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
5
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
12%
15
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 11:25

  detroytred написав:Так кто обязан, должен менять держмашину совка?
Всі....
Просто кожен в міру своєї компетенції.
Тобто пересічний не дає хабарів і повідомляє всюди де можна про випадки дачі хабаря
Керівник ОСББ - виганяє двірника за пянку .... але при цьому мешканці ОСББ
а - не смітять
б - не вимагають від керівника ОСББ криштальної чистоти після того як двірник вигнаний
в - влаштовують чергування по прибиранню до того часу поки не буде знайдений новий тверезий двірник
І так далі на всіх рівнях

А поки знизу вимагають доріг кладучи асфальт в мокрі ями - доти ні доріг не буде ні кервіників нормальних..
Резюмую
Поки керівник бачить що його колектив з гнильцею - йому легше самому бути гнилим.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 11:25

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Для того, чтобы понизить существенно уровень коррупции в поликлинике нужно поменять главврача, в бригаде - комбрига, и т.п.
Одни и те же люди совершенно по-разному ведут себя в разных условиях. При одном главвраче, комбриге - одно, при другом - другое.

Добре, візьмемо Луценко в 2005 році. Такий же молодий і амбітний, як Зеленський, такий же чесний і трохи тормознутий, як Гриценко. Як жваво почав, і як закінчив.
Як би ж він один такий. Де всі українські реформатори останніх років? Або самі пішли, або їх "пішли".
Тому що система б'є клас. Систему неможливо зламати наскоком. Тільки зміною правил гри і людей - довгий і болючий процес. Наскоком можливо тільки патрульних, бо їх вчити півроку. Зі спеціалістами-професіоналами так не вийде.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 11:34

budivelnik
Полностью согласен, что все.
Это максимально результативный вариант.

Но начинать-то с кого?

Именно управленец (власть) должна создать такие условия, такую систему, чтобы пересичный был уверен в том, что ему есть резон идти и сообщать о взяточничестве или о прикрытом взяточничестве (когда с тебя ничего не требуют, а просто ничего не делают и ждут, что заинтересуешь).
Такие условия должна создать сама власть!

Почему на западе такие штрафы за мусор на территории?
Ведь достаточно пересичному просто знать.))
Получается - недостаточно.

Всю эту систему, в том числе и просвещение населения, формирует (обязана) власть. Управленцы.
detroytred
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