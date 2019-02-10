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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 139140141142 За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували): Політичні дискусії 5.1 5 130 Бойко Юрій Анатолійович 2% 2 Гриценко Анатолій Степанович 13% 17 Зеленський Володимир Олександрович 26% 34 Ляшко Олег Валерійович 1% 1 Мураєв Євгеній Володимирович 8% 11 Порошенко Петро Олексійович 34% 44 Садовий Андрій Іванович 0 0 Тимошенко Юлія Володимирівна 4% 5 Шевченко Олександр Леонідович 1% 1 Інший кандидат 12% 15 Всього голосів : 130 Додано: Пон 11 лют, 2019 11:25 detroytred написав: Так кто обязан, должен менять держмашину совка? Так кто обязан, должен менять держмашину совка? Всі....

Просто кожен в міру своєї компетенції.

Тобто пересічний не дає хабарів і повідомляє всюди де можна про випадки дачі хабаря

Керівник ОСББ - виганяє двірника за пянку .... але при цьому мешканці ОСББ

а - не смітять

б - не вимагають від керівника ОСББ криштальної чистоти після того як двірник вигнаний

в - влаштовують чергування по прибиранню до того часу поки не буде знайдений новий тверезий двірник

І так далі на всіх рівнях



А поки знизу вимагають доріг кладучи асфальт в мокрі ями - доти ні доріг не буде ні кервіників нормальних..

Резюмую

Поки керівник бачить що його колектив з гнильцею - йому легше самому бути гнилим. Всі....Просто кожен в міру своєї компетенції.Тобто пересічний не дає хабарів і повідомляє всюди де можна про випадки дачі хабаряКерівник ОСББ - виганяє двірника за пянку .... але при цьому мешканці ОСББа - не смітятьб - не вимагають від керівника ОСББ криштальної чистоти після того як двірник вигнанийв - влаштовують чергування по прибиранню до того часу поки не буде знайдений новий тверезий двірникІ так далі на всіх рівняхА поки знизу вимагають доріг кладучи асфальт в мокрі ями - доти ні доріг не буде ні кервіників нормальних..РезюмуюПоки керівник бачить що його колектив з гнильцею - йому легше самому бути гнилим. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників budivelnik

Повідомлень: 19930 З нами з: 15.01.09 Подякував: 127 раз. Подякували: 1971 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 лют, 2019 11:25 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Для того, чтобы понизить существенно уровень коррупции в поликлинике нужно поменять главврача, в бригаде - комбрига, и т.п.

Одни и те же люди совершенно по-разному ведут себя в разных условиях. При одном главвраче, комбриге - одно, при другом - другое. Для того, чтобы понизить существенно уровень коррупции в поликлинике нужно поменять главврача, в бригаде - комбрига, и т.п.Одни и те же люди совершенно по-разному ведут себя в разных условиях. При одном главвраче, комбриге - одно, при другом - другое.

Добре, візьмемо Луценко в 2005 році. Такий же молодий і амбітний, як Зеленський, такий же чесний і трохи тормознутий, як Гриценко. Як жваво почав, і як закінчив.

Як би ж він один такий. Де всі українські реформатори останніх років? Або самі пішли, або їх "пішли".

Тому що система б'є клас. Систему неможливо зламати наскоком. Тільки зміною правил гри і людей - довгий і болючий процес. Наскоком можливо тільки патрульних, бо їх вчити півроку. Зі спеціалістами-професіоналами так не вийде. Добре, візьмемо Луценко в 2005 році. Такий же молодий і амбітний, як Зеленський, такий же чесний і трохи тормознутий, як Гриценко. Як жваво почав, і як закінчив.Як би ж він один такий. Де всі українські реформатори останніх років? Або самі пішли, або їх "пішли".Тому що система б'є клас. Систему неможливо зламати наскоком. Тільки зміною правил гри і людей - довгий і болючий процес. Наскоком можливо тільки патрульних, бо їх вчити півроку. Зі спеціалістами-професіоналами так не вийде. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... lapay Повідомлень: 7032 З нами з: 01.08.15 Подякував: 859 раз. Подякували: 1032 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 лют, 2019 11:34 budivelnik

Полностью согласен, что все.

Это максимально результативный вариант.



Но начинать-то с кого?



Именно управленец (власть) должна создать такие условия, такую систему, чтобы пересичный был уверен в том, что ему есть резон идти и сообщать о взяточничестве или о прикрытом взяточничестве (когда с тебя ничего не требуют, а просто ничего не делают и ждут, что заинтересуешь).

Такие условия должна создать сама власть!



Почему на западе такие штрафы за мусор на территории?

Ведь достаточно пересичному просто знать.))

Получается - недостаточно.



Всю эту систему, в том числе и просвещение населения, формирует (обязана) власть. Управленцы. detroytred

Повідомлень: 20926 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1206 раз. Подякували: 2826 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 139140141142 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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