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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 11 лют, 2019 11:25
detroytred написав:
Так кто обязан, должен менять держмашину совка?
Всі....
Просто кожен в міру своєї компетенції.
Тобто пересічний не дає хабарів і повідомляє всюди де можна про випадки дачі хабаря
Керівник ОСББ - виганяє двірника за пянку .... але при цьому мешканці ОСББ
а - не смітять
б - не вимагають від керівника ОСББ криштальної чистоти після того як двірник вигнаний
в - влаштовують чергування по прибиранню до того часу поки не буде знайдений новий тверезий двірник
І так далі на всіх рівнях
А поки знизу вимагають доріг кладучи асфальт в мокрі ями - доти ні доріг не буде ні кервіників нормальних..
Резюмую
Поки керівник бачить що його колектив з гнильцею - йому легше самому бути гнилим.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
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budivelnik
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Додано: Пон 11 лют, 2019 11:25
detroytred написав:
Для того, чтобы понизить существенно уровень коррупции в поликлинике нужно поменять главврача, в бригаде - комбрига, и т.п.
Одни и те же люди совершенно по-разному ведут себя в разных условиях. При одном главвраче, комбриге - одно, при другом - другое.
Добре, візьмемо Луценко в 2005 році. Такий же молодий і амбітний, як Зеленський, такий же чесний і трохи тормознутий, як Гриценко. Як жваво почав, і як закінчив.
Як би ж він один такий. Де всі українські реформатори останніх років? Або самі пішли, або їх "пішли".
Тому що система б'є клас. Систему неможливо зламати наскоком. Тільки зміною правил гри і людей - довгий і болючий процес. Наскоком можливо тільки патрульних, бо їх вчити півроку. Зі спеціалістами-професіоналами так не вийде.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Пон 11 лют, 2019 11:34
budivelnik
Полностью согласен, что все.
Это максимально результативный вариант.
Но начинать-то с кого?
Именно управленец (власть) должна создать такие условия, такую систему, чтобы пересичный был уверен в том, что ему есть резон идти и сообщать о взяточничестве или о прикрытом взяточничестве (когда с тебя ничего не требуют, а просто ничего не делают и ждут, что заинтересуешь).
Такие условия должна создать сама власть!
Почему на западе такие штрафы за мусор на территории?
Ведь достаточно пересичному просто знать.))
Получается - недостаточно.
Всю эту систему, в том числе и просвещение населения, формирует (обязана) власть. Управленцы.
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detroytred
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