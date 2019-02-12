Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:Беда как раз в том, что все Вами перечисленные " коалицианты" весьма сомнительные реформаторы.
Почему ? Мне кажется с точностью наоборот, море реформаторства в отличие от сегодняшней ситуации застоя.
Кто из них и какие реформы предлагает? Кроме Юли, кот. обещает вдвое (или втрое?) снизить цену на газ.
Так программы реформ лежат на сайте ЦВК. Я правда только Зеленского осилил, но вполне себе нормальная. Большинству его критиков лень почитать, обычно ограничиваются познаниями из темников - клоун, марионетка, агент Путина. Но то общая беда - первоисточники редко кто читает, недостаток системы образования эпохи интернета - Война и мир Толстого на одной странице )))
Alex2006 написав:Анти-коррупционные принимаются разве что те, которые уже явно продавил Запад в виде угроз прекращения финансирования.
Так само вони будуть прийматись і в наступному. Як каже Корчинська:"Проходить два-три місяці, після виборів, і соратники скурвляться."
Alex2006 написав:Коррупция в стране разрастается и разрастается, схемы набирают нереальных оборотов по обдиранию населения (Роттердам+ и т.д.), в судах справедливости по-прежнему 0, ни один серьезный коррупционер не посажен
Про розростання дітям на ніч краще розповідайте, тарифи будуть рости до ринкових по-любому, суди в нас незалежні, на них впливу немає, крім окремих підгодованих.
Alex2006 написав:толковые люди сваливают за границу из-за отсутствия возможности здесь работать и вести бизнес (любой серьезный бизнес может быть только приближенным к олигархам или иметь "связи"),
Це теж краще дітям на ніч.
Alex2006 написав:, Украина потеряла доверие западных партнеров, по стране вовсю совершается беспредел, а "гарант" молчит.
І оце.
Alex2006 написав:Вот это результаты его деятельности за 5 лет. Нафига он нужен еще на 5 лет? А армию укрепил бы любой президент, у нас же война, без этого никак. И коррупция на военных заводах и качество выпускаемых товаров - то еще отдельная тема.
Згадаєте ці слова через 5 років, якщо буде інший. Нічого не змінеться, навіть стане гірше. Якщо буде не Порошенко, інвестори ще будуть чекати 5 років, бо той був передбачуваний, а новий може хто зна що може учудити. В нас не буде революційних змін на краще, тим паче без іноземних інвестицій.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay написав:Якщо буде не Порошенко, інвестори ще будуть чекати 5 років, бо той був передбачуваний, а новий може хто зна що може учудити. В нас не буде революційних змін на краще, тим паче без іноземних інвестицій.
Ну, вы фокусник, сейчас значимых инвестиций нет, но они будут в будущем, поэтому надо всё оставить как есть. А вот с новыми лицами может быть только хуже. У вас какие-то чудесные логические цепочки )))
Starikan написав:freeze Для вас все, кто не согласен с выбранной вами кандидатурой президента - боты. Ветку стало противно читать. Вы с vitalian-ом и detroytred-ом ее зас...ли.
А вас не напрягает убойная аргументация про клоунов, которые обзательно будут воровать? Не для кого не секрет, что подобная аргументация активно целенаправленно внедряется, централизованно. У меня постоянно вылазят порочащие проплаченные рекламные баннеры против Гриценко, Зеленского, Тимошенко. Источник этой чернухи знаете ?
Сергій Лещенко У месенжері Telegram політик опублікував фото результатів соціологічного опитування, як він стверджує, проведеного 1-7 лютого великим американським агентством Greenberg Quinlan Rosner Research і опублікованого ввечері у вівторок, 12 лютого, на інвестиційній конференції Dragon Capital. Лещенко повідомив, що рейтинг Зеленського досяг 28%, а відставання Петра Порошенка і глави Батьківщини Юлії Тимошенко від лідера перегонів тільки збільшується: у них нібито 18% і 15% відповідно. Крім того, за даними Лещенка, найближчим часом планується публікація іншого дослідження, згідно з яким у Зеленського майже 27%. https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/reyt ... 06042.html