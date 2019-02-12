Alex2006 написав:

Вот это результаты его деятельности за 5 лет. Нафига он нужен еще на 5 лет? А армию укрепил бы любой президент, у нас же война, без этого никак. И коррупция на военных заводах и качество выпускаемых товаров - то еще отдельная тема.