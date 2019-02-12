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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 163164165166>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 138
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
12%
17
Зеленський Володимир Олександрович
26%
36
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
10%
14
Порошенко Петро Олексійович
33%
45
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
5
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
12%
17
Всього голосів : 138
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 19:58

  ЛАД написав:
  freeze написав:
  ЛАД написав:Беда как раз в том, что все Вами перечисленные " коалицианты" весьма сомнительные реформаторы.


Почему ? Мне кажется с точностью наоборот, море реформаторства в отличие от сегодняшней ситуации застоя.

Кто из них и какие реформы предлагает?
Кроме Юли, кот. обещает вдвое (или втрое?) снизить цену на газ. :)


Так программы реформ лежат на сайте ЦВК.
Я правда только Зеленского осилил, но вполне себе нормальная. Большинству его критиков лень почитать, обычно ограничиваются познаниями из темников - клоун, марионетка, агент Путина. Но то общая беда - первоисточники редко кто читает, недостаток системы образования эпохи интернета - Война и мир Толстого на одной странице )))
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 19:58

  pesikot написав:....
Внимательно не следите за событиями в России, на зато утверждаете. Как у нас всё ухудшается, а в России "Путин размышляет".

Меня восхищает Ваша манера приписывать свои слова (мысли?) другим! :)

Кстати, у нас пенсионный возраст не повышался, внимательнее следите.
Постепенное повышенние страхового стажа - да, но не возраста.

"внимательнее следите" - предыдущим законом несколько лет назад пенс. возраст для женщин подняли с 55 до 60 лет.

P.s. Похоже, пора задуматься над включением Вас в мою подпись. :wink:
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 20:06

Re: Політичні дискусії

  Alex2006 написав:Анти-коррупционные принимаются разве что те, которые уже явно продавил Запад в виде угроз прекращения финансирования.

Так само вони будуть прийматись і в наступному. Як каже Корчинська:"Проходить два-три місяці, після виборів, і соратники скурвляться."
  Alex2006 написав:Коррупция в стране разрастается и разрастается, схемы набирают нереальных оборотов по обдиранию населения (Роттердам+ и т.д.), в судах справедливости по-прежнему 0, ни один серьезный коррупционер не посажен

Про розростання дітям на ніч краще розповідайте, тарифи будуть рости до ринкових по-любому, суди в нас незалежні, на них впливу немає, крім окремих підгодованих.
  Alex2006 написав:толковые люди сваливают за границу из-за отсутствия возможности здесь работать и вести бизнес (любой серьезный бизнес может быть только приближенным к олигархам или иметь "связи"),

Це теж краще дітям на ніч.
  Alex2006 написав:, Украина потеряла доверие западных партнеров, по стране вовсю совершается беспредел, а "гарант" молчит.

І оце.
  Alex2006 написав:Вот это результаты его деятельности за 5 лет. Нафига он нужен еще на 5 лет? А армию укрепил бы любой президент, у нас же война, без этого никак. И коррупция на военных заводах и качество выпускаемых товаров - то еще отдельная тема.

Згадаєте ці слова через 5 років, якщо буде інший. Нічого не змінеться, навіть стане гірше.
Якщо буде не Порошенко, інвестори ще будуть чекати 5 років, бо той був передбачуваний, а новий може хто зна що може учудити. В нас не буде революційних змін на краще, тим паче без іноземних інвестицій.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 20:11

  lapay написав:Якщо буде не Порошенко, інвестори ще будуть чекати 5 років, бо той був передбачуваний, а новий може хто зна що може учудити. В нас не буде революційних змін на краще, тим паче без іноземних інвестицій.


Ну, вы фокусник, сейчас значимых инвестиций нет, но они будут в будущем, поэтому надо всё оставить как есть. А вот с новыми лицами может быть только хуже.
У вас какие-то чудесные логические цепочки )))
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 20:15

freeze
Для вас все, кто не согласен с выбранной вами кандидатурой президента - боты.
Ветку стало противно читать. Вы с vitalian-ом и detroytred-ом ее зас...ли.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 20:34

  Starikan написав:freeze
Для вас все, кто не согласен с выбранной вами кандидатурой президента - боты.
Ветку стало противно читать. Вы с vitalian-ом и detroytred-ом ее зас...ли.


За Порошенко тут рвут глотку намного больше людей, и вам это не противно.
За Порошенко накрутили фантастичекий счетчик поддержки якобы опроса, и вы не считаете это засиранием.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 20:43

  shapo написав:
  Starikan написав:freeze
Для вас все, кто не согласен с выбранной вами кандидатурой президента - боты.
Ветку стало противно читать. Вы с vitalian-ом и detroytred-ом ее зас...ли.

За Порошенко тут рвут глотку намного больше людей, и вам это не противно.
За Порошенко накрутили фантастичекий счетчик поддержки якобы опроса, и вы не считаете это засиранием.

Кто рвет? А ну-ка списочек :mrgreen:
Кстати, я ни разу не агитировал явно за Порошенко.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 20:46

Re: Політичні дискусії

Starikan написав:freeze
Для вас все, кто не согласен с выбранной вами кандидатурой президента - боты.
Ветку стало противно читать. Вы с vitalian-ом и detroytred-ом ее зас...ли.


А вас не напрягает убойная аргументация про клоунов, которые обзательно будут воровать?
Не для кого не секрет, что подобная аргументация активно целенаправленно внедряется, централизованно. У меня постоянно вылазят порочащие проплаченные рекламные баннеры против Гриценко, Зеленского, Тимошенко.
Источник этой чернухи знаете ?
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 20:54

Re: Політичні дискусії

Бородата жінка вже перевзулась:
Сергій Лещенко
У месенжері Telegram політик опублікував фото результатів соціологічного опитування, як він стверджує, проведеного 1-7 лютого великим американським агентством Greenberg Quinlan Rosner Research і опублікованого ввечері у вівторок, 12 лютого, на інвестиційній конференції Dragon Capital.
Лещенко повідомив, що рейтинг Зеленського досяг 28%, а відставання Петра Порошенка і глави Батьківщини Юлії Тимошенко від лідера перегонів тільки збільшується: у них нібито 18% і 15% відповідно.
Крім того, за даними Лещенка, найближчим часом планується публікація іншого дослідження, згідно з яким у Зеленського майже 27%. https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/reyt ... 06042.html


Подібно нам світить додонізація.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 21:04

  shapo написав: За Порошенко тут рвут глотку намного больше людей, и вам это не противно.
За Порошенко накрутили фантастичекий счетчик поддержки якобы опроса, и вы не считаете это засиранием.



  Starikan написав:Кто рвет? А ну-ка списочек :mrgreen:


На вскидку - Василь-Рівне , Lapay ,budivelnik - это просто агитаторы


  Starikan написав:Кстати, я ни разу не агитировал явно за Порошенко.


Да, вы утверждаете, что остальные не лучше.
Хитрее, чем у ЛАДа, но по сути на ту же мельницу.

По поводу 33% поддержки Порошенко в опросе этого форума возражений нет?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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