Вілкул?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 13 лют, 2019 21:04
Re: Політичні дискусії
Додано: Сер 13 лют, 2019 21:05
Re: Політичні дискусії
До осени, там все исправится.
Додано: Сер 13 лют, 2019 21:21
Ух, сейчас порохоботы будут его "мочить")) Интересно будет на это посмотреть) Как они попытаются срезать столько рейтинга) Ведь использование админ-ресурса и нападки против него (какие-то претензии ЦВК и т.д. с целью снять его с выборов) только повысят его рейтинг)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Додано: Сер 13 лют, 2019 21:39
Сколько слышала людей и их мнений - на работе, в транспорте, на рынке и т.д. - ни разу(!) о том, чтобы за Зеленского. Разные фамилии называли, но не эту. Только на Фейсбуке и здесь вижу какие-то месседжи в его поддержку.
Отсюда вывод - его высокий рейтинг - это фейк! Особенно, если этот рейтинг от какой-то неизвестной организации, о которой раньше никто не слышал.
Додано: Сер 13 лют, 2019 21:40
Старикан
*Ср..те* здесь только Вы.
Остальные все участники ветки дискутируют-обсуждают-рассуждают-ведут политические дискуссии на ветке с данной тематикой.
Додано: Сер 13 лют, 2019 21:53
Это из той же серии, что *каждый создаёт себе сам ареал проживания*; нечего требовать от власти, но -- ПАП и влада очень много изменила и много дала (покращила ареал проживания, почувши кожного).
Додано: Сер 13 лют, 2019 21:54
Re: Політичні дискусії
С 31 января по 13 февраля были официально опубликованы рейтинги от 10 социологических организаций и везде плюс минус одни результаты, причем от самых известных организаций у нас до действительно новых.
По личным ощущениям некоторые сторонники Мураева и Бойко боятся озвучить свой выбор, у этих будет плюс к рейтингам, имхо.
У Зеленского будет чуть меньше по озвученным причинам, что молодежь не всегда доходит до участков.
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