Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Сергій Лещенко У месенжері Telegram політик опублікував фото результатів соціологічного опитування, як він стверджує, проведеного 1-7 лютого великим американським агентством Greenberg Quinlan Rosner Research і опублікованого ввечері у вівторок, 12 лютого, на інвестиційній конференції Dragon Capital. Лещенко повідомив, що рейтинг Зеленського досяг 28%, а відставання Петра Порошенка і глави Батьківщини Юлії Тимошенко від лідера перегонів тільки збільшується: у них нібито 18% і 15% відповідно. Крім того, за даними Лещенка, найближчим часом планується публікація іншого дослідження, згідно з яким у Зеленського майже 27%. https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/reyt ... 06042.html
Подібно нам світить додонізація.
Ух, сейчас порохоботы будут его "мочить")) Интересно будет на это посмотреть) Как они попытаются срезать столько рейтинга) Ведь использование админ-ресурса и нападки против него (какие-то претензии ЦВК и т.д. с целью снять его с выборов) только повысят его рейтинг)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Сколько слышала людей и их мнений - на работе, в транспорте, на рынке и т.д. - ни разу(!) о том, чтобы за Зеленского. Разные фамилии называли, но не эту. Только на Фейсбуке и здесь вижу какие-то месседжи в его поддержку. Отсюда вывод - его высокий рейтинг - это фейк! Особенно, если этот рейтинг от какой-то неизвестной организации, о которой раньше никто не слышал.
lapay написав:Якщо буде не Порошенко, інвестори ще будуть чекати 5 років, бо той був передбачуваний, а новий може хто зна що може учудити. В нас не буде революційних змін на краще, тим паче без іноземних інвестицій.
Ну, вы фокусник, сейчас значимых инвестиций нет, но они будут в будущем, поэтому надо всё оставить как есть. А вот с новыми лицами может быть только хуже. У вас какие-то чудесные логические цепочки )))
Это из той же серии, что *каждый создаёт себе сам ареал проживания*; нечего требовать от власти, но -- ПАП и влада очень много изменила и много дала (покращила ареал проживания, почувши кожного).
fler написав:Сколько слышала людей и их мнений - на работе, в транспорте, на рынке и т.д. - ни разу(!) о том, чтобы за Зеленского. Разные фамилии называли, но не эту. Только на Фейсбуке и здесь вижу какие-то месседжи в его поддержку. Отсюда вывод - его высокий рейтинг - это фейк! Особенно, если этот рейтинг от какой-то неизвестной организации, о которой раньше никто не слышал.
С 31 января по 13 февраля были официально опубликованы рейтинги от 10 социологических организаций и везде плюс минус одни результаты, причем от самых известных организаций у нас до действительно новых.
По личным ощущениям некоторые сторонники Мураева и Бойко боятся озвучить свой выбор, у этих будет плюс к рейтингам, имхо. У Зеленского будет чуть меньше по озвученным причинам, что молодежь не всегда доходит до участков.