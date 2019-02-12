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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 163164165166

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 138
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
12%
17
Зеленський Володимир Олександрович
26%
36
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
10%
14
Порошенко Петро Олексійович
33%
45
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
5
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
12%
17
Всього голосів : 138
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 21:04

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Источник этой чернухи знаете ?

Вілкул?
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 21:05

Re: Політичні дискусії

Ой+ написав:Подібно нам світить додонізація.


До осени, там все исправится.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 21:21

  Ой+ написав:Бородата жінка вже перевзулась:
Сергій Лещенко
У месенжері Telegram політик опублікував фото результатів соціологічного опитування, як він стверджує, проведеного 1-7 лютого великим американським агентством Greenberg Quinlan Rosner Research і опублікованого ввечері у вівторок, 12 лютого, на інвестиційній конференції Dragon Capital.
Лещенко повідомив, що рейтинг Зеленського досяг 28%, а відставання Петра Порошенка і глави Батьківщини Юлії Тимошенко від лідера перегонів тільки збільшується: у них нібито 18% і 15% відповідно.
Крім того, за даними Лещенка, найближчим часом планується публікація іншого дослідження, згідно з яким у Зеленського майже 27%. https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/reyt ... 06042.html


Подібно нам світить додонізація.

Ух, сейчас порохоботы будут его "мочить")) Интересно будет на это посмотреть) Как они попытаются срезать столько рейтинга) Ведь использование админ-ресурса и нападки против него (какие-то претензии ЦВК и т.д. с целью снять его с выборов) только повысят его рейтинг)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 21:39

Сколько слышала людей и их мнений - на работе, в транспорте, на рынке и т.д. - ни разу(!) о том, чтобы за Зеленского. Разные фамилии называли, но не эту. Только на Фейсбуке и здесь вижу какие-то месседжи в его поддержку.
Отсюда вывод - его высокий рейтинг - это фейк! Особенно, если этот рейтинг от какой-то неизвестной организации, о которой раньше никто не слышал.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 21:40

Старикан
*Ср..те* здесь только Вы.

Остальные все участники ветки дискутируют-обсуждают-рассуждают-ведут политические дискуссии на ветке с данной тематикой.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 21:53

  freeze написав:
  lapay написав:Якщо буде не Порошенко, інвестори ще будуть чекати 5 років, бо той був передбачуваний, а новий може хто зна що може учудити. В нас не буде революційних змін на краще, тим паче без іноземних інвестицій.


Ну, вы фокусник, сейчас значимых инвестиций нет, но они будут в будущем, поэтому надо всё оставить как есть. А вот с новыми лицами может быть только хуже.
У вас какие-то чудесные логические цепочки )))

Это из той же серии, что *каждый создаёт себе сам ареал проживания*; нечего требовать от власти, но -- ПАП и влада очень много изменила и много дала (покращила ареал проживания, почувши кожного).
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 21:54

Re: Політичні дискусії

fler написав:Сколько слышала людей и их мнений - на работе, в транспорте, на рынке и т.д. - ни разу(!) о том, чтобы за Зеленского. Разные фамилии называли, но не эту. Только на Фейсбуке и здесь вижу какие-то месседжи в его поддержку.
Отсюда вывод - его высокий рейтинг - это фейк! Особенно, если этот рейтинг от какой-то неизвестной организации, о которой раньше никто не слышал.


С 31 января по 13 февраля были официально опубликованы рейтинги от 10 социологических организаций и везде плюс минус одни результаты, причем от самых известных организаций у нас до действительно новых.

По личным ощущениям некоторые сторонники Мураева и Бойко боятся озвучить свой выбор, у этих будет плюс к рейтингам, имхо.
У Зеленского будет чуть меньше по озвученным причинам, что молодежь не всегда доходит до участков.
freeze
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