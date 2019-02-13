Додано: Сер 13 лют, 2019 22:39

detroytred написав: pesikot написав: freeze

Букмекерские конторы, которые вы недавно задвигали - вот хороший показатель рейтингов.

Ибо там ставки на деньги. Деньги тех кто ставит, или деньги тех, кто принимает ставки.

Всё остальное - разговоры. Букмекерские конторы, которые вы недавно задвигали - вот хороший показатель рейтингов.Ибо там ставки на деньги. Деньги тех кто ставит, или деньги тех, кто принимает ставки.Всё остальное - разговоры.

Вам же советовали...))



Величина ставки от одного игрока может запросто нивелировать сотню-тысячу ставок других игроков

А голос у всех только один. Вам же советовали...))Величина ставки от одного игрока может запросто нивелировать сотню-тысячу ставок других игроковА голос у всех только один.

Такие ставки, или большая ставка были сделаны, например, в Фаворит-спорт в конце января, когда за один или максимум два дня волшебным образом рейтинг ставок поменялся в несколько раз, от разгромного поражения Порошенко до разгромного выигрыша Порошенко.Так в природе не бывает.Может с рекламной целью было сделано, всё-таки поставив 100К зеленых и вывести ставки на нужные коэффициенты и создать информ повод, о котором затем бесплатно напишут много СМИ и на многих форумах и Фейсбуках, это гораздо дешевле, чем эти деньги потратить на небольшое количество минут телерекламы.