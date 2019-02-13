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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 13 лют, 2019 22:14
fler написав:
Сколько слышала людей и их мнений - на работе, в транспорте, на рынке и т.д. - ни разу(!) о том, чтобы за Зеленского. Разные фамилии называли, но не эту. Только на Фейсбуке и здесь вижу какие-то месседжи в его поддержку.
Отсюда вывод - его высокий рейтинг - это фейк! Особенно, если этот рейтинг от какой-то неизвестной организации, о которой раньше никто не слышал.
Отсюда вывод - ваша социальная группа общения не содержит таких людей. Но такие люди есть, их много, они общаются в своем кругу, где 80% за Зеленского.
pesikot написав:freeze
Букмекерские конторы, которые вы недавно задвигали - вот хороший показатель рейтингов.
Ибо там ставки на деньги. Деньги тех кто ставит, или деньги тех, кто принимает ставки.
Всё остальное - разговоры.
Чушь, коэфициенты зависят лишь от количества ставок. На Порошенка поставили 100 грн, на Зеленского 10 грн, отсюда такой коефициент. Просто фанаты Зеленского не играют на ставках, вот и все.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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Alex2006
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Додано: Сер 13 лют, 2019 22:20
Alex2006 написав:
Чушь, коэфициенты зависят лишь от количества ставок. На Порошенка поставили 100 грн, на Зеленского 10 грн, отсюда такой коефициент. Просто фанаты Зеленского не играют на ставках, вот и все.
Значит, вы ничего о ставках не знаете.
А также теория вероятностей для вас - уж совсем дремучий лес.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
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pesikot
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1
Додано: Сер 13 лют, 2019 22:25
Alex2006 написав:
Но такие люди есть, их много, они общаются в своем кругу, где 80% за Зеленского.
Вони?:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Сер 13 лют, 2019 22:26
pesikot написав:freeze
Букмекерские конторы, которые вы недавно задвигали - вот хороший показатель рейтингов.
Ибо там ставки на деньги. Деньги тех кто ставит, или деньги тех, кто принимает ставки.
Всё остальное - разговоры.
Вам же советовали...))
Величина ставки от одного игрока может запросто нивелировать сотню-тысячу ставок других игроков
А голос у всех только один.
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detroytred
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Додано: Сер 13 лют, 2019 22:32
pesikot написав: Alex2006 написав:
Чушь, коэфициенты зависят лишь от количества ставок. На Порошенка поставили 100 грн, на Зеленского 10 грн, отсюда такой коефициент. Просто фанаты Зеленского не играют на ставках, вот и все.
Значит, вы ничего о ставках не знаете.
А также теория вероятностей для вас - уж совсем дремучий лес.
Классика!
Вместо аргументации только выпады личные.
Вам толково человек всё разжевал.
Повеселите своей аргументацией. Познаниями))
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detroytred
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Додано: Сер 13 лют, 2019 22:33
pesikot написав: Alex2006 написав:
Чушь, коэфициенты зависят лишь от количества ставок. На Порошенка поставили 100 грн, на Зеленского 10 грн, отсюда такой коефициент. Просто фанаты Зеленского не играют на ставках, вот и все.
Значит, вы ничего о ставках не знаете.
А также теория вероятностей для вас - уж совсем дремучий лес.
Вон detroytred вам ответил, прочитайте внимательно, и еще раз перечитайте мое сообщение
Alex2006 написав:
На Порошенка поставили 100 грн, на Зеленского 10 грн, отсюда такой коефициент.
Поставят на Зеленского 100 грн - будет коэфициент 1.1. Коэффициенты меняются согласно объему ставок, и все.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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Alex2006
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Додано: Сер 13 лют, 2019 22:39
detroytred написав: pesikot написав:freeze
Букмекерские конторы, которые вы недавно задвигали - вот хороший показатель рейтингов.
Ибо там ставки на деньги. Деньги тех кто ставит, или деньги тех, кто принимает ставки.
Всё остальное - разговоры.
Вам же советовали...))
Величина ставки от одного игрока может запросто нивелировать сотню-тысячу ставок других игроков
А голос у всех только один.
Такие ставки, или большая ставка были сделаны, например, в Фаворит-спорт в конце января, когда за один или максимум два дня волшебным образом рейтинг ставок поменялся в несколько раз, от разгромного поражения Порошенко до разгромного выигрыша Порошенко.
Так в природе не бывает.
Может с рекламной целью было сделано, всё-таки поставив 100К зеленых и вывести ставки на нужные коэффициенты и создать информ повод, о котором затем бесплатно напишут много СМИ и на многих форумах и Фейсбуках, это гораздо дешевле, чем эти деньги потратить на небольшое количество минут телерекламы.
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freeze
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Додано: Сер 13 лют, 2019 22:41
Alex2006
Он тогда freeze чушь городил.
Я попытался вытянуть его на объяснение своего мнения)).
Хитер оказался, отмолчался.
Видно потом забыл, что опять начал чушь нести.
Посмотрим, а вдруг решится ответить (раскрыть свои познания))
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detroytred
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Додано: Сер 13 лют, 2019 22:44
pesikot написав:
e
shapo написав:
На вскидку - Василь-Рівне , Lapay ,budivelnik - это просто агитаторы
Прямо обидно, что меня не включили в список
Так это же навскидку.
Вас тут много, порохоботов, всех не упомнишь
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Сер 13 лют, 2019 23:02
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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