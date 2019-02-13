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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 165166167168>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 138
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
12%
17
Зеленський Володимир Олександрович
26%
36
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
10%
14
Порошенко Петро Олексійович
33%
45
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
5
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
12%
17
Всього голосів : 138
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 22:14

  fler написав:Сколько слышала людей и их мнений - на работе, в транспорте, на рынке и т.д. - ни разу(!) о том, чтобы за Зеленского. Разные фамилии называли, но не эту. Только на Фейсбуке и здесь вижу какие-то месседжи в его поддержку.
Отсюда вывод - его высокий рейтинг - это фейк! Особенно, если этот рейтинг от какой-то неизвестной организации, о которой раньше никто не слышал.

Отсюда вывод - ваша социальная группа общения не содержит таких людей. Но такие люди есть, их много, они общаются в своем кругу, где 80% за Зеленского.

  pesikot написав:freeze
Букмекерские конторы, которые вы недавно задвигали - вот хороший показатель рейтингов.
Ибо там ставки на деньги. Деньги тех кто ставит, или деньги тех, кто принимает ставки.
Всё остальное - разговоры.

Чушь, коэфициенты зависят лишь от количества ставок. На Порошенка поставили 100 грн, на Зеленского 10 грн, отсюда такой коефициент. Просто фанаты Зеленского не играют на ставках, вот и все.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 22:20

  Alex2006 написав:Чушь, коэфициенты зависят лишь от количества ставок. На Порошенка поставили 100 грн, на Зеленского 10 грн, отсюда такой коефициент. Просто фанаты Зеленского не играют на ставках, вот и все.

Значит, вы ничего о ставках не знаете.
А также теория вероятностей для вас - уж совсем дремучий лес.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 22:25

Re: Політичні дискусії

  Alex2006 написав:Но такие люди есть, их много, они общаются в своем кругу, где 80% за Зеленского.

Вони?:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 22:26

  pesikot написав:freeze
Букмекерские конторы, которые вы недавно задвигали - вот хороший показатель рейтингов.
Ибо там ставки на деньги. Деньги тех кто ставит, или деньги тех, кто принимает ставки.
Всё остальное - разговоры.

Вам же советовали...))

Величина ставки от одного игрока может запросто нивелировать сотню-тысячу ставок других игроков
А голос у всех только один.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 22:32

  pesikot написав:
  Alex2006 написав:Чушь, коэфициенты зависят лишь от количества ставок. На Порошенка поставили 100 грн, на Зеленского 10 грн, отсюда такой коефициент. Просто фанаты Зеленского не играют на ставках, вот и все.

Значит, вы ничего о ставках не знаете.
А также теория вероятностей для вас - уж совсем дремучий лес.

Классика!
Вместо аргументации только выпады личные.
Вам толково человек всё разжевал.

Повеселите своей аргументацией. Познаниями))
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 22:33

  pesikot написав:
  Alex2006 написав:Чушь, коэфициенты зависят лишь от количества ставок. На Порошенка поставили 100 грн, на Зеленского 10 грн, отсюда такой коефициент. Просто фанаты Зеленского не играют на ставках, вот и все.

Значит, вы ничего о ставках не знаете.
А также теория вероятностей для вас - уж совсем дремучий лес.

Вон detroytred вам ответил, прочитайте внимательно, и еще раз перечитайте мое сообщение
  Alex2006 написав:На Порошенка поставили 100 грн, на Зеленского 10 грн, отсюда такой коефициент.

Поставят на Зеленского 100 грн - будет коэфициент 1.1. Коэффициенты меняются согласно объему ставок, и все.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 22:39

  detroytred написав:
  pesikot написав:freeze
Букмекерские конторы, которые вы недавно задвигали - вот хороший показатель рейтингов.
Ибо там ставки на деньги. Деньги тех кто ставит, или деньги тех, кто принимает ставки.
Всё остальное - разговоры.

Вам же советовали...))

Величина ставки от одного игрока может запросто нивелировать сотню-тысячу ставок других игроков
А голос у всех только один.


Такие ставки, или большая ставка были сделаны, например, в Фаворит-спорт в конце января, когда за один или максимум два дня волшебным образом рейтинг ставок поменялся в несколько раз, от разгромного поражения Порошенко до разгромного выигрыша Порошенко.
Так в природе не бывает.
Может с рекламной целью было сделано, всё-таки поставив 100К зеленых и вывести ставки на нужные коэффициенты и создать информ повод, о котором затем бесплатно напишут много СМИ и на многих форумах и Фейсбуках, это гораздо дешевле, чем эти деньги потратить на небольшое количество минут телерекламы.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 22:41

Alex2006
Он тогда freeze чушь городил.
Я попытался вытянуть его на объяснение своего мнения)).
Хитер оказался, отмолчался.
Видно потом забыл, что опять начал чушь нести.
Посмотрим, а вдруг решится ответить (раскрыть свои познания))
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 22:44

  pesikot написав:e
  shapo написав:На вскидку - Василь-Рівне , Lapay ,budivelnik - это просто агитаторы

Прямо обидно, что меня не включили в список :mrgreen:


Так это же навскидку.
Вас тут много, порохоботов, всех не упомнишь
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 23:02

Re: Політичні дискусії

https://youtu.be/L-6_nk3SuDU
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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