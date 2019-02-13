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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 13 лют, 2019 23:15
Долярчик написав:
https://youtu.be/L-6_nk3SuDU
Сподобався коментар:
Іvan Bogun
5 днів тому
Зеленскому нужно доказать свою профпригодность на посту мэра своего родного города Кривого Рога и показать результаты.Затем поработать губернатором Днепропетровской области и показать результаты.И только аж затем идти в президенты!
Интересно как это Зеленский собирается поднять зарплату солдатам до НАТО-х стандартов?! Зарплата рядового солдата НАТО составляет 1800 долларов.Численность украинской армии составляет 255 000 человек.Так вот,чтобы дать каждому военному хотя бы зарплату рядового НАТО,то выйдет сумма в 5 500 000 000 долларов в год только на зарплаты...Это 80% нынешнего военного бюджета страны!
Одно слово - балабол и популист!
Кроме того,инфраструктура государства в Украине огромна для содержания! Только на армию,СБУ сколько денег надо! А на содержание остальной инфраструктуры!?!?Теже пенсии,бюджетники!
Доходная часть страны составляет около 40 миллиардов долларов.Расходная часть бюджета составляет около 35 миллиардов долларов(Только на армию и систему безопасности идёт 7,5 миллиарда долларов!).Дифицит бюджета составляет около 4 миллиардов долларов!
Олигархи суммарно владеют около 25 миллиардами долларов(и это не в чистом нале,а в и активах). В Украине насчитывается 7,2 миллионов пенсионеров.Плюс 31 миллион взрослого работоспособного населения.Так вот,чтобы каждому пенсионеру заплатить пенсию хотя бы по 200 баксов в месяц,нужно около 17,3 миллиарда долларов в год! Чтобы заплатить каждому работоспособному человеку хотя бы по 500 баксов зарплаты в месяц,нужно 186 миллиардов долларов в год! Суммарно нужно 203 миллиардов долларов только на выплату этих пенсий и зарплат !!! И это не считая того,что нужно поддерживать и развивать другие сферы государства и инфраструктуру! А ну ка умник расскажи как нам где брать деньги ??? Как быть ??? И что вы думаете,если Зелень станет президентом он что-то сможет изменить?! Да нифига!!! Даже если всех олигархов до трусов раздеть и пустить по миру, всё равно не хватит даже на четверть необходимой суммы для заметного поднятия уровня жизни! Да у Зелени голова кругом пойдёт,когда он реально окунётся в государственные дела! И доведёт страну как Мадуро Венесуэлу до голода вообще и сдаст Украину голой и босой товарищу Путину! Или сделает Украину как ДНР,где вообще ни тебя,ни меня никто бы не спрашивал! И я уверен,что и Зелень,и баба Юля популисты по принуждению от Коломойского и других олигархов,которые зговорились,чтобы во что бы то не стало скинуть антироссийского Пороха и сдать Украину Путину в таёжный союз...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Сер 13 лют, 2019 23:18
lapay написав: Alex2006 написав:
Но такие люди есть, их много, они общаются в своем кругу, где 80% за Зеленского.
Вони?:
Ну, вот, Старикан чуть обиделся, что кого-то назвали ботами ))
А для понимания значимости смысла слов - назвать кого-то избирателя ботом обиднее, чем назвать каких-то других избирателей проститутками и наркоманами?
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Додано: Сер 13 лют, 2019 23:22
freeze написав:
А для понимания значимости смысла слов - назвать кого-то избирателя ботом обиднее, чем назвать каких-то других избирателей проститутками и наркоманами
Та ну вас, жартів не розумієте. "Наркомани і проститутки" - це молодь, і нічого більше.
Вибачайте, якщо когось образив.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Сер 13 лют, 2019 23:27
detroytred написав: pesikot написав: Alex2006 написав:
Чушь, коэфициенты зависят лишь от количества ставок. На Порошенка поставили 100 грн, на Зеленского 10 грн, отсюда такой коефициент. Просто фанаты Зеленского не играют на ставках, вот и все.
Значит, вы ничего о ставках не знаете.
А также теория вероятностей для вас - уж совсем дремучий лес.
Классика!
Вместо аргументации только выпады личные.
Вам толково человек всё разжевал.
Повеселите своей аргументацией. Познаниями))
А можна я повеселю ?
1 Ставки - це бізнес
2 Якщо прийняти за аксіому ваше твердження що коефіцієнти визначаються розмірами ставок виставленими одна проти іншої - то ви будете банкрутом моментально.
Пояснюю
Я хочу отримати співвідношення 1 до 3 на якусь подію
Йду в один кантор ставлю 10 одиниць проти цієї події- отримую зміну коефіцієнтів в потрібному мені напрямку і ставлю одночасно сотню інших ставок по максимуму з потрібним мені коефіцієнто.
Звичайно після цього коефіцієнти зміняться , але моя ставка все одно залишиться
Тепер мені залишається ще більшою іншою ставкою хитнути в сторону , коли для мене буде не суттєво ,яка з моїх основних ставок виграє- бо за рахунок коефіцієнта я програш по першій-перекрию виграшем подругі...
3 Так як банкрутств контор не відбувається- то діють інші інструменти
Ставками регулюється кількість поставлених грошей , при чому в конторах Сходу/Півдня коефіцієнти ставок відрізняються від коефіцієнтів ставок контор Заходу.... , але коефіцієнти математично розраховані таким чином , щоб при будь-якому варіанті кінцевого результату-контори залишались з прибутком
Відбувається так зване перестрахування одних в других
А коефіцієнти вираховуються таким чином , щоб максимальна кількість бажаючих могла залишити свої кровні .
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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